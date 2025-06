Kincsvadászok: Licitháború robban ki a gyógyíthatatlan beteg eladó kincséért

Rendezvényszervező vagyok, vagyis voltam. Betegség miatt abba kellett hagynom a munkát. Semmi különleges, csak egyfajta vérrák, amit kezelni kell. Szinten lehet csak tartani, nem lehet meggyógyítani. Olyasféle, mint a leukémia. Most jól vagyok, múlt évben szinte végig kórházban voltam kezelésen. De most egy szinten vagyok, de ha megint romlik, akkor megint be kell vonulni!