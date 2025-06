Megasztár: Ezt üzeni Tilla Szépréthy Rolandnak

Bulvárbombaként robbant a hír hétfő este: összeállt a Megasztár 8. évadának új zsűrije, és műsorvezetői fronton is van változás. A TV2 nagy sikerű tehetségkutatója idén is visszatér a képernyőkre, ám sokak meglepetésére az első hét évad házigazdájaként szereplő Till Attila nem ragad mikrofont. Helyette Szépréthy Roland lesz műsorvezető, Tilla pedig a Borson keresztül üzent neki.

Ördög Nóra és Szépréthy Roland a Megasztár műsorvezetőpárjaként mutatkozik majd a képernyőn (Fotó: TV2)

A Megasztár zsűrije és műsorvezető gárdája is megújul

A Megasztár 2003-ban debütált, majd egy-két évente új évaddal jelentkezett, egészen 2012-ig, a hatodik évadig, ami után a hetedik szériára több mint tizenkét évet kellett várni. Ezúttal nem lesz ekkora hiátus, már a Megasztár 7. évadának döntőjében bejelentették a folytatást, most pedig a megújult zsűri kilétéről is lerántották a leplet: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis dönt majd az énekesek sorsáról. De nem csak az ítészgárda alakult át. A Megasztár állandó műsorvezetője, Tilla is átadja a stafétát. Bár a tavalyi évad női műsorvezetője, Ördög Nóra ezúttal is visszatér, mellette a megosztó influenszer, Szépréthy Roli szerepel majd.

Curtis, Herceg Erika, Tóth Gabi és Marics Peti ül majd a zsűriszékbe (Fotó: TV2)

Ezt üzeni Tilla Szépréthy Rolandnak

A Bors elérte Tillát, akit arról kérdeztünk, hogyhogy hét évad után nem tér vissza a tehetségkutató műsorvezetőjeként, s hogy mit üzen az utódjának. Elárulta:

Bár a nézők csak most tudták meg, számomra nem volt váratlan, természetesen egy átbeszélt, megtervezett döntésről van szó. Ez nekem nem rossz, egyszerűen más feladataim lesznek, de erről egyelőre nem szeretnék többet mondani

– összegezte vidáman Tilla, majd azt is elárulta, mit javasol Szépréthy Rolandnak.

Tilla hét évadig volt a Megasztár műsorvezetője (Fotó: Máté Krisztián)

Rolinak azt üzenem, amit minden műsorvezetőnek mondanék: élvezze a munkáját! Ha rám hallgat, csinálja azt, amit akar! Hajrá!

– mondta jókedvűen Tilla.