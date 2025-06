Hajdú Péter megkongatta a vészharangot: „A gyilkos szekta már a szomszédban lehet”

Dr. Lichy József szerint nem zárható ki, hogy a grazi mészárlásnak is köze lehet a szektához (Fotó: YouTube)

„Ha lemészárol tíz gyereket, majd magával is végez, bekerülhet a ”fény csarnokába”

A Frizbi TV műsorvezetője tehát őszintén megdöbbent, majd megrémült attól az eddig elhallgatott, de legalábbis kevéssé ismert ténytől, hogy az interneten akad egy megbújó, lelki sérült fiatalokat tömörítő chatszoba, ahol a tagok egymást biztatják arra, hogy fegyverrel végezzenek az őket bántalmazó, elnyomó, vagy kirekesztő iskolatársaikkal. És bizony nem egy vérfagyasztó krimi fikció áztatta lapjain, hanem a valóságban.

Az olyan gyerekek, akik ki vannak közösítve, nem tudnak beilleszkedni, nem jó körülmények között élnek, mind potenciális áldozatai lehetnek ennek a netes csoportnak, vagy inkább már vallási szektának.

„Pillanatok alatt behálózhatják és az irányításuk alá vonhatják azok, akik elhitetik vele, hogy ha lemészárol tíz gyereket, majd magával is végez, bekerülhet a ”fény csarnokába” és a hősükké válhat. A grazi lövöldözés is pontosan illeszkedik a Dr. Lichy József által elmondottakba és ha valaki, akkor ő tudja miről beszél, hiszen a saját szemével látta, hogyan hergelik egymást gyilkosságba az egyik ilyen csoportban” – tette hozzá

Hajdú Péter, aki szerint nem elég az az 1-től öt évig terjedő szabadságvesztés, ami a jelenlegi jogi környezetben kiszabható gyilkosságra való előkészület jogcímén. „Közszereplőként és apaként is érzem a felelősségemet abban, hogy a fontos, társadalmakat megrázó kérdésekben állást foglaljak. Nem dughatjuk a fejünket a homokba, hiszen ez a fajta gyilkos agyrém már itt van a szomszédunkban, sőt tény, hogy a szektának volt már magyar tagja is, akit idén tavasszal ítéltek három év négy hónap szabadságvesztésre” – zárta le a megrázó témát a Frizbi TV műsorvezetője.