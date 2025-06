Gömöri András Máté diplomás színész lett Kanadában, komolyabb szerepekre is van esélye

Korábban egy reklámfókuszú ügynökséggel dolgozott, de most sikerült szintet lépnie, és egy magasabb presztízsű ügynökségnél szerződhetett le.

Ez az új ügynökség lehetőséget ad arra, hogy olyan válogatásokra is eljussak, ahol valóban számít a kvalitás, és ahol már komolyabb filmes szerepekről van szó. Torontó aranybánya a sorozatok számára.

De a sikerhez nem elég a tehetség – idő, energia és kitartás is kell. Máténak főállása van, mellette komolyan készül testépítőként. Ha kap egy meghívást egy castingra, azt gyakran csak éjszaka tudja felvenni otthon. „Előre rögzített anyagokkal kell jelentkezni, így sokszor éjfélkor kezdek bele. De nem bánom.”

A fizikum és a közép-európai karakter előnyt jelenthet számára, bízik a lehetőségekben – és biztatást is kapott korábbi tanáraitól.

A kitartó és alázatos munkának meg is lett a gyümölcse (Fotó: JDOUGLAS /Beküldött)

Feszített, de sikeres év az idei

Nemrég Ottawában versenyzett a Scitec Nutrition sportolójaként – klasszikus testépítés és testépítő kategóriában is bajnoki címet szerzett, sőt, az abszolút bajnoki címet is elnyerte. „Ez az év jól sikerült, most öt hetem van az augusztusi torontói versenyig, ahol már a profi cím a tét.”

Gömöri András Máté felesége és gyermekei társaságában természetesen terveznek egy rövid elvonulást, bár tény, hogy pihenésre és a családra – a szoros ütemterv és feszes mindennapok mellett – nem sok idő jut. „Egy hétre elbújunk az erdőbe, távol a világ zajától. Csak Lilla, a két gyermek és én.”

A küzdelmek és kihívások közepette Máté töretlenül hisz abban, hogy az álmaiért megéri küzdeni – legyen szó filmről, színpadról vagy testépítő versenyekről.