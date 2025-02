Polyák Lilla és Gömöri András Máté bevallották: Vannak hullámvölgyek

Büszkék vagyunk arra, hogy van munkánk, és hogy megálljuk a helyünket más szakmában is. Közben van a fejünk fölött egy folyamatos bizonytalanság: mindenképpen meg kell szereznünk a PR cardot, vagyis az itteni zöldkártyát, ugyanis most még vízumtól vízumig küzdünk. Ez most egy nagyon nehéz vállalás, ami folyamatosan feladatokat ad nekünk.