Gömöri András Máté: „A család és a barátok borzasztóan tudnak hiányozni”

Milyen tematikát terveztek és milyen rendszerességgel jelentkeztek majd új videókkal?

– Úgy tervezzük, hogy a kaparós felületeket videóban leplezzük majd le, így nekünk is akkor fog kiderülni, milyen randi lesz a következő, amelyekről be is fogunk majd jelentkezni. Szeretném, ha heti egyszer ez összejönne, de majd meglátjuk, milyen fogadtatást kap az oldal, egyelőre mi nagyon jól szórakozunk.

Az első videóban Lilla megemlíti, hogy a kinti életetek “egyet előre, kettőt hátra”, mit értettetek ez alatt pontosan?

– A bevándorlási helyzet miatt vannak nehézségeink, mert az amerikai választások és a kanadai helyzet miatt is szinte napról napra változnak a szabályok, amiket sokszor másnap már felülírnak. Nehéz követni és állandóan mindent elintézni. Nagyjából az lenne a cél, hogy ameddig én elvégzem az iskolát, vagy Bulcsú elkezdi az egyetemet – mert ő is itt szeretne továbbtanulni –, addig minden papírunk rendben legyen jogfolytonosságban. Kőkemény küzdelem ez, hogy kinek mi kell épp, milyen igazolások, papírok az iskoláktól, gyakorlatilag egy szélmalomharc az egész, amivel mindenki küszködik, aki ide költözik. De azért haladunk szerencsére, például jogosítványt, banki kreditet intézni sem egyszerű és ezt nekünk sikerült az első éven belül, ami nagy dolognak számít.

Hogy álltok a honvágy kérdésével, terveztek hazajönni?

– A barátok és a család borzasztóan tudnak hiányozni. Néha rám írnak a közelebbi barátaim, hogy úgy hiányzik, hogy beszélgessünk egy jót. Szoktunk online meetingeket összehozni a világ különböző pontjairól, de az nyilván nem ugyanaz, mint amikor például Kerényi Miklós Máté jóbarátommal egy előadás után a kocsi mellett dumálunk egy órát az élet nagy dolgairól. Másfelől viszont, annyi teendőnk van mindig, hogy sokszor időnk sincs a honvágyra, még ha furcsán hangzik is. Nem tudom, még meddig maradunk, áprilisban fogom befejezni a Seneca képzését acting for camera and voice szakon és utána nyilván szeretném elkezdeni bontogatni a szárnyaimat itt. Tavaly nagyon nagy sikernek számított, hogy sikerült szereznem egy ügynököt, egy jól menő kanadai ügynökségtől és vele már együtt dolgozunk a castingokon. Nekem lesznek sport kötelességeim nyáron, július végén a Scitec Muscle Beach miatt utazom haza, aminek évek óta műsorvezető házigazdája vagyok. Nagyon szeretném, hogy Lilla is elkísérjen, de lehet, hogy most nem fog tudni, pedig nagyon utálok egyedül repülni. Egy darabig még biztosan kint szeretnénk maradni, egyelőre nincsenek konkrét terveink hazaköltözés tekintetében.