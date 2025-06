Repül az idő! Íme a sztáranyukák, akiknek idén érettségizett a gyermeke

Gregor Bernadett és Görög Zita is elbüszkélkedett

Gregor Bernadett is mérföldkőhöz érkezett: kisebbik fia, Álmos már betöltötte a 18. életévét és tavaly év végén volt a szalagavatója, és mostanra az érettségi bizonyítványát is a kezében tarthatja. A híres édesanya korábban elárulta, a családjukban a matematika mindig is kissé mumus volt, de összességében jól sikerültek a vizsgák.

Gregor Bernadett is végigizgulta az érettségi időszakot (Fotó: Markovics Gábor)

És Görög Zita is büszke szülőként élte át az érettségi időszakot, ami alatt minden erejével azon volt, hogy támogatta kamasz fiát.

„Csak mondd, mennyi csokit vegyek mára, holnapra? Iszol-e reggel matchát vagy turmixot? Elég lesz-e rántottás tortilla? Beágyaztam ma neked, s a fehér inged is szárad. Melyik vonattal jössz? Fáztál-e ma? Csendesen lennél este a szobádban vagy nézzünk valami vicceset? Mondd, mit tehetek érted, hogy kevésbé izgulj?” – címezte közösségi oldalán a tininek.