Csak úgy izzik köztük a levegő: 3 csillagjegy-páros, akik tökéletes szeretők egymás számára

A vonzalomnak semmi köze a logikához. Lehet, hogy van olyan, akivel minden klappol, stimmel. Ugyanazok a célok, gondolkodásmód, értékek és szeretetnyelv, mégis van valami, ami hiányzik. Az az apró szikra, amiből később még tábortűz lehet. A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy-páros, akiknek biztos, hogy ettől nem kell tartaniuk. Ha akarnák, se tagadhatnák le, hogy izzik köztük a levegő, ha együtt vannak.
Egy Kos és egy Oroszlán találkozása soha nem lesz visszafogott. Mindkét jegy szeret kezdeményezni, gyors tempót diktálni, kedveli az intenzitást és az erős impulzusokat. A horoszkóp szerint a vágy köztük szinte szabad szemmel érzékelhető, mivel egyik csillagjegy sem fél a másik elsöprő energiájától. Nincs udvariaskodás, kerülgetés, csak a tények és magabiztos tettek. Ők az a csillagjegy-páros, akik olyanok, mint két láng, ami nem kioltja egymást, hanem tábortüzet alkotnak együtt.
Mindketten imádnak dominálni az ágyban, de ez nem okoz gondot, mert a kísérletezést, a játékokat, a változatosságot és az újítást sem vetik meg, sőt!
A Bika és a Bak csillagjegy kapcsolata első pillantásra nem fog robbanásveszélyesnek tűnni. Inkább nyugodtság és kimértség jellemzi. De ez csak a kezdet! A horoszkóp szerint ebben a harmóniában rejlik a szexuális vonzalmuk ereje. Mindkét csillagjegy a stabilitást keresi, ezért az ő kapcsolatukban a vágy nem egy hirtelen fellángolás lesz, ami rövid időn belül szerte is foszlik, hanem egy fokozatosan mélyülő és növekvő feszültség.
Az ágyuk tele van figyelemmel és érzékiséggel. A Bika élvezi a testi élményeket, a Bak csillagjegy pedig a kontroll és a bizalom különös, de érezhetően jól működő egyensúlyát. Közösen olyan intim világot teremtenek a hálószoba falai között, ahová a külvilág egyetlen problémája sem képes betörni.
A Mérleg és az Ikrek párosa a legkönnyedebb mind közül. A horoszkóp alapján a köztük tapasztalható szexuális kémia egy intellektuális vonzalomból fakad. Szerencsések, mert nincs tökéletesebb pár számukra sem a mentális, sem a testi kapcsolódások terén. Tökéletesen kiegészítik egymást!
Az együttléteiket főleg a kíváncsiságuk fűti. Csak semmi rutin vagy megszokás! Mindketten imádják a pimasz flörtöket, a finom provokációt, aminek a vége mindig egy felejthetetlen hancúr. Vonzalmuk képes folyton új életre kelni, mivel nemcsak a testiségről szól. Ezt ők maguk is pontosan tudják, és ki is használják.
Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, mely csillagjegyek alkotják a legrosszabb párosokat a horoszkóp alapján:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.