Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoskópban használt zodiáku skör mögött szeretkező pár

Csak úgy izzik köztük a levegő: 3 csillagjegy-páros, akik tökéletes szeretők egymás számára

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 10:30
szerelemcsillagjegyhoroszkóppárkapcsolat
Csak néhány csillagjegy-páros van, akiknél már egyetlen véletlen érintés is elég ahhoz, hogy világossá váljon, nem mindennapi kémia működik köztük. A horoszkóp szerint ők megdöbbentő szenvedélyt éreznek egymás iránt, és ezt a vonzalmat az idő kereke sem koptatja meg. Vajon ti is köztük vagytok?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A vonzalomnak semmi köze a logikához. Lehet, hogy van olyan, akivel minden klappol, stimmel. Ugyanazok a célok, gondolkodásmód, értékek és szeretetnyelv, mégis van valami, ami hiányzik. Az az apró szikra, amiből később még tábortűz lehet. A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy-páros, akiknek biztos, hogy ettől nem kell tartaniuk. Ha akarnák, se tagadhatnák le, hogy izzik köztük a levegő, ha együtt vannak.

Horoszkópban használt zodiákus kör.
Horoszkóp: csillagjegy-párosok, akik között tagadhatatlan a kémia.
Fotó: napaporn sawaspardit /  Shutterstock 
  • Az asztrológia befolyással bír a csillagjegyek egymásra adott reakcióira.
  • Néhány páros között tagadhatatlan a vonzalom.
  • A horoszkóp egyértelműsíti, miért köztük működik a legjobban a kémia.

Horoszkóp: 3 csillagjegy-páros, akik között tapintható a testi vonzódás

Kos és Oroszlán csillagjegy

Egy Kos és egy Oroszlán találkozása soha nem lesz visszafogott. Mindkét jegy szeret kezdeményezni, gyors tempót diktálni, kedveli az intenzitást és az erős impulzusokat. A horoszkóp szerint a vágy köztük szinte szabad szemmel érzékelhető, mivel egyik csillagjegy sem fél a másik elsöprő energiájától. Nincs udvariaskodás, kerülgetés, csak a tények és magabiztos tettek. Ők az a csillagjegy-páros, akik olyanok, mint két láng, ami nem kioltja egymást, hanem tábortüzet alkotnak együtt.

Mindketten imádnak dominálni az ágyban, de ez nem okoz gondot, mert a kísérletezést, a játékokat, a változatosságot és az újítást sem vetik meg, sőt!

Bika és Bak csillagjegy

A Bika és a Bak csillagjegy kapcsolata első pillantásra nem fog robbanásveszélyesnek tűnni. Inkább nyugodtság és kimértség jellemzi. De ez csak a kezdet! A horoszkóp szerint ebben a harmóniában rejlik a szexuális vonzalmuk ereje. Mindkét csillagjegy a stabilitást keresi, ezért az ő kapcsolatukban a vágy nem egy hirtelen fellángolás lesz, ami rövid időn belül szerte is foszlik, hanem egy fokozatosan mélyülő és növekvő feszültség.

Az ágyuk tele van figyelemmel és érzékiséggel. A Bika élvezi a testi élményeket, a Bak csillagjegy pedig a kontroll és a bizalom különös, de érezhetően jól működő egyensúlyát. Közösen olyan intim világot teremtenek a hálószoba falai között, ahová a külvilág egyetlen problémája sem képes betörni.

Mérleg és Ikrek csillagjegy

A Mérleg és az Ikrek párosa a legkönnyedebb mind közül. A horoszkóp alapján a köztük tapasztalható szexuális kémia egy intellektuális vonzalomból fakad. Szerencsések, mert nincs tökéletesebb pár számukra sem a mentális, sem a testi kapcsolódások terén. Tökéletesen kiegészítik egymást!

Az együttléteiket főleg a kíváncsiságuk fűti. Csak semmi rutin vagy megszokás! Mindketten imádják a pimasz flörtöket, a finom provokációt, aminek a vége mindig egy felejthetetlen hancúr. Vonzalmuk képes folyton új életre kelni, mivel nemcsak a testiségről szól. Ezt ők maguk is pontosan tudják, és ki is használják.

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, mely csillagjegyek alkotják a legrosszabb párosokat a horoszkóp alapján:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu