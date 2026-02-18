Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elkezdődött a Tűz Ló éve.

Elképesztő fordulat vár rájuk – Ez a 3 csillagjegy lesz a legszerencsésebb a Tűz Ló évében

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 17:15
Te is szeretnél a legszerencsésebbek közé tartozni? A kínai horoszkóp szerint ma kezdetét vette a Tűz Ló éve, ami néhány csillagjegy számára hatalmas változást ígér. Nézzük, kik azok, akik számára igazán sorsfordító lesz a következő időszak!
Lévaffy Luna
Kínában a horoszkóp a holdhónapok alapján készül, melynek alapján a kínai holdújév és a Tűz Ló évének kezdete 2026. február 17-ére esik. Mivel a ló az erő, a gyorsaság, a szabadság és a kitartás szimbóluma, ami egybeforr a tűzzel, ez az időszak óriási fordulatokat jelez.

Kínai horoszkópban szereplő szimbólum.
A kínai horoszkóp szerint a Tűz Ló éve nagy változást hoz.
  • Az egyik legkitartóbb csillagjegy a pénzügyek terén ér el sikereket.
  • A legmegbízhatóbb csillagjegy idén pénzgyártó gépezetté változik.
  • A legkiegyensúlyozottabb állatövi jegy mély kapcsolatokra tehet szert.

Kínai horoszkóp: ők lesznek a legszerencsésebb csillagjegyek a Tűz Ló évében

A Tűz Ló évében sokan úgy érezhetik, hogy változásra van szükségük, legyen szó munkáról, szerelemről vagy lakóhelyről, miközben a gyors fordulatok támogathatják a pénzügyi sikereiket. A következő időszakban tehát érdemes a halogatás helyett cselekedni, mivel a tűz hatalmas lendülettel ruházhat fel minket.

A kínai horoszkóp szerint azonban 3 csillagjegyre elképesztő szerencse vár a Tűz Ló évében, mivel ezek a jegyek tökéletes összhangban vannak a kezdeményező és erős akaratú Tűz Ló energiájával. Ők bizony mágnesként fogják magukhoz vonzani a szerencsét, melynek segítségével brillírozhatnak az élet minden területén. Emellett a megfelelő időzítés is a kezükre játszik majd, ezért fontos, hogy ebben az időszakban a céljaikra fókuszáljanak. Lássuk tehát azokat a csillagjegyeket, akiket mindenki irigyelni fog a mázlijuk miatt.

Bak csillagjegy

A kitartó Bakoknak elsöprő szerencsével kell számolniuk a következő időszakban, leginkább a pénzügyeik terén érhetnek el sikereket, aminek rendkívül fognak örülni, hiszen minden gondolatuk a jövedelmük körül forog. Ez persze némiképp érthető, hiszen az elmúlt években azon dolgoztak, hogy minél nagyobb anyagi biztonságot teremtsenek maguknak, ennek pedig idén végre láthatják az eredményét: a kemény munkájuk kifizetődik. Ezáltal a családi életük is kivirágozhat, hiszen sikerülhet egyensúlyt teremteniük a munka és a magánélet között.

A kínai horoszkóp szerint, a Tűz Ló évét ábrázoló kép.
Ez az év hatalmas lendülettel ruház fel bizonyos jegyeket.
Bika csillagjegy

A Bikák számára szintén szerencsében gazdag lesz ez az év, akik a Bakokhoz hasonlóan pénzgyártó gépezetté változnak. Mivel a jegy szülöttei nagyon felelősségtudatosak, eddig valószínűleg kicsiben játszottak, és nem mertek kockázatot vállalni. A Tűz Ló energiájának köszönhetően azonban megnyílik előttük a pénzkapu, melynek köszönhetően olyan összegeket tehetnek félre, amilyenekre álmaikban sem gondoltak volna.

Mérleg csillagjegy

A Mérlegekre szintén szerencsés év vár, ők a kapcsolataik terén érzékelhetik a legnagyobb változást. A jegy szülöttei ugyanis végre olyan emberekkel mélyíthetik el a köteléküket, akikkel megegyezik az értékrendjük. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően pedig lehetőségek egész tárháza fog megnyílni előttük, legyen szó pénzről, munkahelyről vagy szerelemről. Ezért a Mérlegeknek most kell kihasználniuk természetes bájukat.

Ebből a videóból megismerheted a 2026-os Tűz Ló évének jóslatait:

