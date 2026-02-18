Elképesztő fordulat vár rájuk – Ez a 3 csillagjegy lesz a legszerencsésebb a Tűz Ló évében

Kínában a horoszkóp a holdhónapok alapján készül, melynek alapján a kínai holdújév és a Tűz Ló évének kezdete 2026. február 17-ére esik. Mivel a ló az erő, a gyorsaság, a szabadság és a kitartás szimbóluma, ami egybeforr a tűzzel, ez az időszak óriási fordulatokat jelez.

A kínai horoszkóp szerint a Tűz Ló éve nagy változást hoz.

Fotó: Shutterstock

Az egyik legkitartóbb csillagjegy a pénzügyek terén ér el sikereket.

A legmegbízhatóbb csillagjegy idén pénzgyártó gépezetté változik.

A legkiegyensúlyozottabb állatövi jegy mély kapcsolatokra tehet szert.

Kínai horoszkóp: ők lesznek a legszerencsésebb csillagjegyek a Tűz Ló évében

A Tűz Ló évében sokan úgy érezhetik, hogy változásra van szükségük, legyen szó munkáról, szerelemről vagy lakóhelyről, miközben a gyors fordulatok támogathatják a pénzügyi sikereiket. A következő időszakban tehát érdemes a halogatás helyett cselekedni, mivel a tűz hatalmas lendülettel ruházhat fel minket.

A kínai horoszkóp szerint azonban 3 csillagjegyre elképesztő szerencse vár a Tűz Ló évében, mivel ezek a jegyek tökéletes összhangban vannak a kezdeményező és erős akaratú Tűz Ló energiájával. Ők bizony mágnesként fogják magukhoz vonzani a szerencsét, melynek segítségével brillírozhatnak az élet minden területén. Emellett a megfelelő időzítés is a kezükre játszik majd, ezért fontos, hogy ebben az időszakban a céljaikra fókuszáljanak. Lássuk tehát azokat a csillagjegyeket, akiket mindenki irigyelni fog a mázlijuk miatt.

Bak csillagjegy

A kitartó Bakoknak elsöprő szerencsével kell számolniuk a következő időszakban, leginkább a pénzügyeik terén érhetnek el sikereket, aminek rendkívül fognak örülni, hiszen minden gondolatuk a jövedelmük körül forog. Ez persze némiképp érthető, hiszen az elmúlt években azon dolgoztak, hogy minél nagyobb anyagi biztonságot teremtsenek maguknak, ennek pedig idén végre láthatják az eredményét: a kemény munkájuk kifizetődik. Ezáltal a családi életük is kivirágozhat, hiszen sikerülhet egyensúlyt teremteniük a munka és a magánélet között.

Ez az év hatalmas lendülettel ruház fel bizonyos jegyeket.

Fotó: Shutterstock

Bika csillagjegy

A Bikák számára szintén szerencsében gazdag lesz ez az év, akik a Bakokhoz hasonlóan pénzgyártó gépezetté változnak. Mivel a jegy szülöttei nagyon felelősségtudatosak, eddig valószínűleg kicsiben játszottak, és nem mertek kockázatot vállalni. A Tűz Ló energiájának köszönhetően azonban megnyílik előttük a pénzkapu, melynek köszönhetően olyan összegeket tehetnek félre, amilyenekre álmaikban sem gondoltak volna.