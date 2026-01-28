Ezek a csillagjegyek 2026 kiválasztottjai: az univerzum elsöprő női energiával ruházza fel őket

Szeretnéd tudni, hogy az univerzum téged is támogatni fog-e az idei évben? A horoszkópod választ ad erre a kérdésre, ezért most felfedjük azokat a szerencsés csillagjegyeket, akik a női energia áldásában részesülhetnek.

Vajon a horoszkóp szerint te is köztük leszel?

Fotó: Shutterstock

Az egyik legcéltudatosabb csillagjegy végre fellélegezhet.

Az egyik legmagabiztosabb csillagjegy ellenségei beismerik, hogy hibáztak.

A legkiegyensúlyozottabb csillagjegy sok idő után végre érzelmileg stabillá válhat.

Horoszkóp: az univerzum női energiákkal áldja meg ezt a 3 csillagjegyet

Ők azok, akik idén minden harcból és konfliktusból eredményesen és diadalittasan térnek majd vissza. 2026 a női energiák erősödéséről fog szólni, ami 3 csillagjegynek igencsak kedvez, függetlenül attól, hogy nőről vagy férfiról van-e szó. Ennek során pedig az érzelmi intelligencia, az intuíció, a kreativitás, a belső ritmus és a kapcsolati elmélyülés kerül fókuszba, ami erősebbé, kiegyensúlyozottabbá és érzékenyebbé teszi a szóban forgó 3 csillagjegyet. Lássuk tehát a bolygók kegyeltjeit!

Kos csillagjegy

A Kosok végre fellélegezhetnek, hiszen az univerzum melléjük szegődik és támogatni fogja őket az újrakezdésben. Akár munkahelyet szeretnének váltani, akár a mérgező kapcsolatukból akarnak kilépni, intuícióik segíteni fognak nekik a legnehezebb döntések meghozatalában. Az év új lehetőségeket tartogat számukra, amihez elengedhetetlen, hogy végre a sarkukra álljanak és cselekedjenek. A jövedelmeik területén sem szenvednek majd hiányt, közben pedig tele lesznek energiával, melynek segítségével elindulhatnak a céljaik felé vezető úton.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánok végre túljutnak a nehézségeken, és jelentős átalakulást tapasztalhatnak az életükben, legyen szó a karrierjükről, a családjukról vagy a szerelmi életükről. Az univerzum melléjük áll, melynek köszönhetően mély érzelmi intelligenciára és nagyfokú kreativitásra tehetnek szert. Az ellenségeik sok idő után végre vereséget szenvednek, és beismerik, hogy hibáztak. A csillagjegy szülötteinek számos csodálatos meglepetésben lehet részük, miközben a negatív energiák elkerülik őket.