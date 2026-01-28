Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Horoszkópok, akiket az univerzum női energiákkal ruház fel.

Ezek a csillagjegyek 2026 kiválasztottjai: az univerzum elsöprő női energiával ruházza fel őket

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 17:30
Kos csillagjegyOroszlán csillagjegycsillagjegyMérleg csillagjegyhoroszkóp
Néhány ember számára a 2026-os esztendő nem az erőteljes bizonyításról szól majd, hanem a finom, belső erő megéléséről. A horoszkóp szerint ugyanis az univerzum idén 3 csillagjegyet különösen erős női energiákkal ruház fel. Vajon te is köztük leszel?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Szeretnéd tudni, hogy az univerzum téged is támogatni fog-e az idei évben? A horoszkópod választ ad erre a kérdésre, ezért most felfedjük azokat a szerencsés csillagjegyeket, akik a női energia áldásában részesülhetnek.

A horoszkóp alapján női energiával megáldott csillagjegyű ember.
Vajon a horoszkóp szerint te is köztük leszel? 
Fotó: Shutterstock 
  • Az egyik legcéltudatosabb csillagjegy végre fellélegezhet.
  • Az egyik legmagabiztosabb csillagjegy ellenségei beismerik, hogy hibáztak.
  • A legkiegyensúlyozottabb csillagjegy sok idő után végre érzelmileg stabillá válhat.

Horoszkóp: az univerzum női energiákkal áldja meg ezt a 3 csillagjegyet

Ők azok, akik idén minden harcból és konfliktusból eredményesen és diadalittasan térnek majd vissza. 2026 a női energiák erősödéséről fog szólni, ami 3 csillagjegynek igencsak kedvez, függetlenül attól, hogy nőről vagy férfiról van-e szó. Ennek során pedig az érzelmi intelligencia, az intuíció, a kreativitás, a belső ritmus és a kapcsolati elmélyülés kerül fókuszba, ami erősebbé, kiegyensúlyozottabbá és érzékenyebbé teszi a szóban forgó 3 csillagjegyet. Lássuk tehát a bolygók kegyeltjeit!

Kos csillagjegy

A Kosok végre fellélegezhetnek, hiszen az univerzum melléjük szegődik és támogatni fogja őket az újrakezdésben. Akár munkahelyet szeretnének váltani, akár a mérgező kapcsolatukból akarnak kilépni, intuícióik segíteni fognak nekik a legnehezebb döntések meghozatalában. Az év új lehetőségeket tartogat számukra, amihez elengedhetetlen, hogy végre a sarkukra álljanak és cselekedjenek. A jövedelmeik területén sem szenvednek majd hiányt, közben pedig tele lesznek energiával, melynek segítségével elindulhatnak a céljaik felé vezető úton.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánok végre túljutnak a nehézségeken, és jelentős átalakulást tapasztalhatnak az életükben, legyen szó a karrierjükről, a családjukról vagy a szerelmi életükről. Az univerzum melléjük áll, melynek köszönhetően mély érzelmi intelligenciára és nagyfokú kreativitásra tehetnek szert. Az ellenségeik sok idő után végre vereséget szenvednek, és beismerik, hogy hibáztak. A csillagjegy szülötteinek számos csodálatos meglepetésben lehet részük, miközben a negatív energiák elkerülik őket.

Mérleg csillagjegy

A Mérlegek belső egyensúlya kissé felborult az utóbbi időszakban, azonban újra megtalálhatják a lelki békéjüket. Ehhez azonban fontos, hogy a hosszú távú céljaikra fókuszáljanak és szakítsák meg azokat a kapcsolatokat, amelyek már nem szolgálják őket. Az univerzum támogatni fogja őket abban, hogy érzelmileg stabilabbá váljanak, amiben a spirituális tevékenységek gyakorlása is a segítségükre lehet.

Az alábbi videó bemutatja a 2026-os évre vonatkozó asztrológiai előrejelzéseket:

Ezek a horoszkóppal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
