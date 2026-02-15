3 ősi pénzbevonzó farsangi szokás, amivel elűzhető a szegénység

A farsangi időszak nemcsak a mulatság, a jelmezek és a télűző hagyományok ideje, hanem spirituális szempontból is az egyik legerősebb átmeneti szakasz: a népi hiedelmek szerint különösen alkalmas arra, hogy lezárjuk a múlt terheit, és helyet teremtsünk az új lehetőségeknek – főként az anyagi stabilitás és a bőség terén. A zajkeltés, a maskarák és a rituális télűzés mind a negatív energiák elűzését szolgálja.

Néhány ősi farsangi rituáléval pénzt vonzhatunk a házhoz.

Farsangi pénzbevonzás: ez az időszak a bőség hívásának titkos ideje

A néphagyomány szerint a tél vége mindig egyfajta energetikai tisztulást és újjászületést hoz. A farsangi kultúrákhoz kötődő zajos mulatozás, éneklés és tánc nemcsak a hideget volt hivatott elűzni, hanem a balszerencsét, a hiányt és a nehézségeket is.

Őseink hittek abban, hogy amit ebben az időszakban elengedünk, annak a helyére valami új érkezik. Ezért ilyenkor selejtezték ki a régi tárgyakat, rendezték át az otthonukat, és szimbolikus rituálékkal készültek a tavaszra. A tisztaság és a rendrakás a bőség bevonzásának egyik alapfeltétele volt.

3 egyszerű bőségvonzó szokás farsang idején

A farsangi időszak különösen alkalmas arra, hogy új pénzügyi célokat tűzzünk ki, és szimbolikus lépéseket tegyünk a gyarapodás felé.

Készítsük el a „bőség magjának” borítékát – tegyünk három dolgot egy üres borítékba: egy nagyobb címletű papírpénzt a gyarapodás jelképeként, egy babérlevelet a sikerért, és egy kis papírlapot, amelyre felírjuk a kívánt anyagi céljainkat. Ezt a borítékot tartsuk lezárva egy biztonságos helyen tavaszig, majd márciusban nyissuk fel, és a benne lévő pénzből vásároljunk egy olyan apróbb dolgot, amely szimbolikusan összefügg az egyik legfontosabb célunkkal.

a hiedelmek szerint ezek a tárgyak megakasztják a pozitív energia áramlását. Végezzünk vidám, zajkeltő farsangi rituálét a szerencse bevonzásához – a farsang játékosságát egy mókás, mégis erős szerencsehozó szokással is megidézhetjük. Írjuk fel egy papírra azokat az akadályokat, pénzügyi félelmeket és gondokat, amelyektől meg szeretnénk szabadulni, majd tépjük apró darabokra a papírlapot. Ezeket a fecniket tegyük egy üvegbe egy maréknyi aprópénzzel, egy babérlevéllel és néhány szem szárazbabbal együtt (a babérlevél a jómód, a bab pedig a csírázás, növekedés jelképe). Ezután zárjuk le az üveget, és rázzuk meg jó alaposan többször, a bejárati ajtó közelében. A csörgő hang a hagyomány szerint elűzi a hiányt, és behívja a szerencsét, a bőséget az életünkbe.

A zajkeltés, mint pénzvonzó szertartás A farsang és a magyar busójárás egyik legfontosabb eleme a hangos zajkeltés. A dobok, kolompok és kiáltások a hiedelmek szerint elűzték a sötét erőket és teret adtak az új, friss energiáknak. Spirituális értelemben ez a mai napig értelmezhető úgy, mint a hiány és a stagnálás „kiverése” az életünkből. Sokan ilyenkor tudatosan is megfogalmazzák, mit szeretnének bevonzani a következő időszakban: több bevételt, új munkalehetőséget vagy nagyobb anyagi biztonságot.

Az elengedés ideje

A farsang vége mindig a hideg, terméketlen időszak lezárását jelentette. A régi energiák, félelmek és kudarcok szimbolikus elengedése segít abban, hogy tiszta lappal induljunk a következő időszakba – ebben segíthet az elengedő rituálé, amelyet a linkre kattintva találsz.