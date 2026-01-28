Így buliztak nagyszüleink – Retró farsangi jelmezek fél évszázaddal ezelőttről (galéria)

Bár a tél lassan hátralép, a fák ágain pedig olvadni kezd a jég, a farsangi szezon éppen a közepénél tart. Ma már sokszor bolti maskarák és tematikus bulik jellemzik ezt az időszakot, ám fél évszázaddal ezelőtt egészen más hangulata volt a farsangnak. Galériánkban az 1970-es évek és a korábbi évtizedek farsangi pillanatait elevenítjük fel.

Az ijesztő maszkok a farsang elengedhetetlen részei voltak. Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

A farsang a vidámság ünnepe volt: gyerekek és felnőttek egyaránt beöltöztek, az iskolákban és művelődési házakban szólt a zene, az asztalokon pedig farsangi fánk, kelt tészták és házi sütemények sorakoztak. A maszkok mögött mindenki egy kicsit más lehetett, a hétköznapok gondjai háttérbe szorultak, a nevetés pedig átvette a főszerepet.

Jelmezek, amelyekhez fantázia kellett

A retró farsang egyik legnagyobb varázsa a jelmezekben rejlett. Akkoriban nem volt internet, jelmezkölcsönző is alig, így a legtöbb maskara otthon, szülői és nagyszülői kreativitással készült. Kartonpapírból, textilmaradékokból, régi ruhákból születtek katonák, kalózok, királylányok, állatfigurák vagy éppen félelmetes, rémisztő alakok.

A szerepcsere is gyakori volt: férfiak nőként, nők pedig férfiként jelentek meg, hiszen a farsang mindig is a szabályok ideiglenes felborításáról szólt. A cél a jókedv volt és ez a képeken is visszaköszön.

A gyerekek versengenek, melyikük a legjobb jelmez. Fotó: Fortepan / Gara család

Farsang városon és falun

Magyarországon a farsangi hagyományok városonként és falvanként is eltértek. A városokban bálokat rendeztek, míg a kisebb településeken inkább jelmezes felvonulások és házról házra járó maskarások jellemezték az időszakot. A farsanghoz kötődő népszokások – köztük a téltemetés és a zajos felvonulások – a tavasz érkezését voltak hivatottak siettetni.

A Fortepan fotóin a felnőttek is szerepet kapnak. Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Nosztalgia, ami ma is működik

Bár a farsang sokat változott az elmúlt évtizedekben, a lényege ugyanaz maradt: együtt lenni, nevetni és egy kicsit kilépni a mindennapokból. A retró farsangi jelmezek nemcsak a múltat idézik meg, hanem emlékeztetnek arra is, hogy a jó hangulathoz nem feltétlenül kell drága kellék.