3 születési hónap, akiknek most ébernek kell lenniük a baljós előjelekkel szemben

Azt asztrológia szerelmesei most jelteszik, ha a szokásosnál is jobban figyelnek az univerzum szavára. Különösen az elábbi három hónapban születetettek, akik életét baljós előjelek akaszthatják meg.
Június szülöttei, természetes kíváncsiságotok és alkalmazkodóképességetek általában jó szolgálatot tesz nektek, segítve az eligazodást az élet bizonytalanságai között. Most azonban a csillagok azt jelzik, hogy lassítanotok kellene, és jobban odafigyelni a részletekre. Előfordulhat, hogy apró, mégis zavaró incidensek okoznak nehézséget a napi rutinotokban, vagy olyan jeleket vesztek észre a nap folyamán, amelyek óvatosságra intenek.
Vigyázzatok a szavaitokra ezen a héten, mivel ezek a baljós jelek leginkább a kommunikációtokkal kapcsolatosak; próbáljatok gondolkodni, mielőtt beszéltek, és tisztázzatok gyorsan minden félreértést – az idő most kulcsfontosságú. Ez a hét alkalmas a türelem gyakorlására, valamint a fontos dokumentumok vagy tervek kétszeri ellenőrzésére. Számotokra a rossz ómenek nem elsöprően negatívak: legalább emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy maradjatok a jelenben, és ne aprózzátok el az energiáitokat.
Szeptember szülöttei, aprólékos természetetek és a részletek iránti éles látásotok a legnagyobb erősségeitek közé tartozik. A héten azonban arra lehettek majd figyelmesek, hogy ezek a tulajdonságok itt-ott cserben hagynak benneteket. Bizonyos dolgok az utatokba állhatnak, amik akadályozzák, hogy a legjobb formátokat hozzátok; baljós előjeleket kaphattok az álmaitokban, ami rémálmokhoz és alváshiányhoz vezethet, vagy olyan technikai problémákat tapasztalhattok, amelyek rányomják a bélyegüket a napotokra.
Az univerzum így üzen nektek az eddig észre nem vett problémákról, amelyeket meg kell oldanotok, különösen a szakmai életetekben. Bízzatok az intuíciótokban, és ne féljetek segítséget kérni, ha valami nem stimmel. Ezek a rossz ómenek nem azért vannak itt, hogy szorongást keltsenek, hanem hogy arra ösztönözzenek: ismerjétek fel a felszínre kerülő gondokat, és hallgassatok a megérzéseitekre. Jövő hétre ismét a régi önmagatok lesztek.
Decemberi szülöttek, a szabadság és a kaland iránti szeretetetek nem ismer határokat, és az univerzum általában ott áll mögöttetek, hogy szurkoljon nektek. Ebben a hónapban azonban bölcsebb lenne mérsékelni az impulzivitásotokat. Olyan jeleket láthattok, amelyek elbizonytalanítanak az utazási terveitekkel vagy spontán kalandjaitokkal kapcsolatban; ezek lehetnek kisebb késések, vagy olyan dolgok, amelyek teljesen felborítják a számításaitokat (gondoljatok kifogyó üzemanyagra, hirtelen viharokra vagy járattörlésekre).
Ne féljetek újra próbálkozni, amikor jónak látjátok, de ne feledjétek, hogy az univerzum ezen a héten talán segít megvédeni benneteket egy rossz tapasztalattól. Tartsátok szemmel a bennetek érő kellemetlenségeket, hogy lássátok, összefüggnek-e egy adott utazással vagy döntéssel, amit ezen a héten hoztok. Nem szégyen megfutamodni és hazatérni; a kozmosz próbál segíteni nektek. Szükség szerint halasszátok el a terveiteket jövő hétre, így végül elkerülhettek egy rossz (vagy akár veszélyes) utat. A hét rossz ómenjei nem azért vannak, hogy kisiklassák a legjobb terveiteket, hanem azért, hogy lehetőséget adjanak a jövőbeli balszerencse elkerülésére.
