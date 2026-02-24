Azt asztrológia szerelmesei most jelteszik, ha a szokásosnál is jobban figyelnek az univerzum szavára. Különösen az elábbi három hónapban születetettek, akik életét baljós előjelek akaszthatják meg.

3 születési hónap, akiknek most ébernek kell lenniük a baljós előjelekkel szemben

Június

Június szülöttei, természetes kíváncsiságotok és alkalmazkodóképességetek általában jó szolgálatot tesz nektek, segítve az eligazodást az élet bizonytalanságai között. Most azonban a csillagok azt jelzik, hogy lassítanotok kellene, és jobban odafigyelni a részletekre. Előfordulhat, hogy apró, mégis zavaró incidensek okoznak nehézséget a napi rutinotokban, vagy olyan jeleket vesztek észre a nap folyamán, amelyek óvatosságra intenek.

Vigyázzatok a szavaitokra ezen a héten, mivel ezek a baljós jelek leginkább a kommunikációtokkal kapcsolatosak; próbáljatok gondolkodni, mielőtt beszéltek, és tisztázzatok gyorsan minden félreértést – az idő most kulcsfontosságú. Ez a hét alkalmas a türelem gyakorlására, valamint a fontos dokumentumok vagy tervek kétszeri ellenőrzésére. Számotokra a rossz ómenek nem elsöprően negatívak: legalább emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy maradjatok a jelenben, és ne aprózzátok el az energiáitokat.

Szeptember

Szeptember szülöttei, aprólékos természetetek és a részletek iránti éles látásotok a legnagyobb erősségeitek közé tartozik. A héten azonban arra lehettek majd figyelmesek, hogy ezek a tulajdonságok itt-ott cserben hagynak benneteket. Bizonyos dolgok az utatokba állhatnak, amik akadályozzák, hogy a legjobb formátokat hozzátok; baljós előjeleket kaphattok az álmaitokban, ami rémálmokhoz és alváshiányhoz vezethet, vagy olyan technikai problémákat tapasztalhattok, amelyek rányomják a bélyegüket a napotokra.

Az univerzum így üzen nektek az eddig észre nem vett problémákról, amelyeket meg kell oldanotok, különösen a szakmai életetekben. Bízzatok az intuíciótokban, és ne féljetek segítséget kérni, ha valami nem stimmel. Ezek a rossz ómenek nem azért vannak itt, hogy szorongást keltsenek, hanem hogy arra ösztönözzenek: ismerjétek fel a felszínre kerülő gondokat, és hallgassatok a megérzéseitekre. Jövő hétre ismét a régi önmagatok lesztek.