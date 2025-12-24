A betlehemi csillag rejtélye – Tényleg egy égi jel vezette a napkeleti bölcseket?

A kérdés megválaszolásához egy alapvető feltételezéssel kell élnünk: a betlehemi csillag és a napkeleti bölcsek utazásának bibliai története valós eseményeken alapul. David Hughes professzor, a Sheffieldi Egyetem neves csillagásza évtizedek óta foglalkozik a témával. Az 1970-es években publikált áttekintése óta a betlehemi csillag lehetséges csillagászati magyarázatainak elismert szakértőjévé vált.

Égi jel lehetett? A betlehemi csillag körüli vita

Fotó: Dmitry Rukhlenko / Shutterstock

A betlehemi csillag rejtélyére vallási is tudományos magyarázatok is születtek.

Egyes kutatók szerint a csillag egy összetett égi jelenség lehetett.

Más elméletek üstökösként azonosították.

A betlehemi csillag nyomában: vallási és tudományos magyarázatok pró és kontra

A bibliai leírások és a történelmi kontextus együttes vizsgálata érdekes párhuzamokra világít rá. A „három királyok” valójában mágusok voltak, az egykori babiloni birodalom nagyra becsült csillagászai és asztrológusai.

Ők a csillagok és bolygók mozgását tanulmányozták, és jelentőséget tulajdonítottak a kozmikus eseményeknek. Egy rendkívüli égi jelenség számukra különleges üzenetet hordozhatott.

Hughes professzor szerint éppen ezért valószínűsíthető, hogy a betlehemi csillag nem egyetlen, szokványos csillag volt, hanem inkább egy komplex égi eseménysorozat.

A Biblia figyelmes olvasása arra enged következtetni, hogy a mágusok már saját hazájukban, valószínűleg Babilonban észleltek valamit, ami elindította őket Jeruzsálem felé. A történet szerint itt találkoztak Heródes királlyal, akinek beszámoltak a látomásukról. Majd, amikor Jeruzsálemből Betlehembe, a kis Jézushoz indultak, ismét egy égi jelenséget láttak.

Egy komplex égi eseménysorozat lett volna?

Hughes legvalószínűbb magyarázata erre a két különálló eseményre a Jupiter és a Szaturnusz hármas együttállása. Ez akkor következik be, amikor a két bolygó rövid időn belül háromszor is nagyon közel kerül egymáshoz az égen.

Tim O'Brien, a Jodrell Bank Obszervatórium munkatársa szerint egy ilyen látványos bolygó együttállás feltűnő lehetett. Amikor két fényes égitest látszólag összeér az égen, az óhatatlanul magára vonja a figyelmet. Ráadásul, ahogy a bolygók pályájukon haladtak, a Föld „lehagyta” őket, ami azt eredményezte, hogy a Jupiter és a Szaturnusz látszólag megváltoztatta az irányát az éjszakai égbolton. Az akkori emberek számára a bolygók mozgása rendkívüli jelentőséggel bírt.

Érdekesség, hogy ez a hármas együttállás a zodiákus Halak csillagképében történt. Hughes kiemeli, hogy ilyen jelenség körülbelül 900 évente egyszer fordul elő, így a 2000 évvel ezelőtti babiloni csillagászok számára ez egyértelműen valami rendkívüli eseményt jelezhetett.