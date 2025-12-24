KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A betlehemi csillag rejtélye – Tényleg egy égi jel vezette a napkeleti bölcseket?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 19:30
A karácsonyi történet egyik legikonikusabb eleme egy különös égi jelenség, amely a hagyomány szerint a messziről érkező látogatókat a kis Jézushoz vezette. Ám a festői kép mögött évtizedek óta izgalmas csillagászati vita húzódik meg a betlehemi csillag és a napkeleti bölcsek utazásának valós égi okairól.
A kérdés megválaszolásához egy alapvető feltételezéssel kell élnünk: a betlehemi csillag és a napkeleti bölcsek utazásának bibliai története valós eseményeken alapul. David Hughes professzor, a Sheffieldi Egyetem neves csillagásza évtizedek óta foglalkozik a témával. Az 1970-es években publikált áttekintése óta a betlehemi csillag lehetséges csillagászati magyarázatainak elismert szakértőjévé vált.

A napkeleti bölcsek és a betlehemi csillag
Égi jel lehetett? A betlehemi csillag körüli vita
Fotó: Dmitry Rukhlenko /  Shutterstock 
  • A betlehemi csillag rejtélyére vallási is tudományos magyarázatok is születtek.
  • Egyes kutatók szerint a csillag egy összetett égi jelenség lehetett.
  • Más elméletek üstökösként azonosították.

A betlehemi csillag nyomában: vallási és tudományos magyarázatok pró és kontra

A bibliai leírások és a történelmi kontextus együttes vizsgálata érdekes párhuzamokra világít rá. A „három királyok” valójában mágusok voltak, az egykori babiloni birodalom nagyra becsült csillagászai és asztrológusai.
Ők a csillagok és bolygók mozgását tanulmányozták, és jelentőséget tulajdonítottak a kozmikus eseményeknek. Egy rendkívüli égi jelenség számukra különleges üzenetet hordozhatott.

Hughes professzor szerint éppen ezért valószínűsíthető, hogy a betlehemi csillag nem egyetlen, szokványos csillag volt, hanem inkább egy komplex égi eseménysorozat.

A Biblia figyelmes olvasása arra enged következtetni, hogy a mágusok már saját hazájukban, valószínűleg Babilonban észleltek valamit, ami elindította őket Jeruzsálem felé. A történet szerint itt találkoztak Heródes királlyal, akinek beszámoltak a látomásukról. Majd, amikor Jeruzsálemből Betlehembe, a kis Jézushoz indultak, ismét egy égi jelenséget láttak.

Egy komplex égi eseménysorozat lett volna?

Hughes legvalószínűbb magyarázata erre a két különálló eseményre a Jupiter és a Szaturnusz hármas együttállása. Ez akkor következik be, amikor a két bolygó rövid időn belül háromszor is nagyon közel kerül egymáshoz az égen.

Tim O'Brien, a Jodrell Bank Obszervatórium munkatársa szerint egy ilyen látványos bolygó együttállás feltűnő lehetett. Amikor két fényes égitest látszólag összeér az égen, az óhatatlanul magára vonja a figyelmet. Ráadásul, ahogy a bolygók pályájukon haladtak, a Föld „lehagyta” őket, ami azt eredményezte, hogy a Jupiter és a Szaturnusz látszólag megváltoztatta az irányát az éjszakai égbolton. Az akkori emberek számára a bolygók mozgása rendkívüli jelentőséggel bírt.

Érdekesség, hogy ez a hármas együttállás a zodiákus Halak csillagképében történt. Hughes kiemeli, hogy ilyen jelenség körülbelül 900 évente egyszer fordul elő, így a 2000 évvel ezelőtti babiloni csillagászok számára ez egyértelműen valami rendkívüli eseményt jelezhetett.

Vagy talán üstökös lehetett?

A betlehemi csillag magyarázata
A betlehemi csillag üstökös-elmélete
Fotó: RealCG Animation Studio /  Shutterstock 

Egy másik népszerű elmélet egy fényes üstökös megjelenését feltételezi. Bár az üstökösök kétségtelenül látványosak, Hughes rámutat, hogy a korabeli hiedelmek szerint gyakran rossz óment jelentettek.

Gyakran a „négy D”-vel – végzet (doom), halál (death), betegség (disease) és katasztrófa (disaster) – hozták őket összefüggésbe. Ennek ellenére a kínai csillagászok Kr. e. 5-ben feljegyeztek egy fényes üstököst a Bak csillagképben, amely a jeruzsálemi égbolton délen tűnt fel, farka pedig felfelé mutatott.

Egy kevésbé valószínű, de annál ismertebb jelölt a Halley-üstökös lehet, mely Kr. e. 12 körül volt látható. Bár sok karácsonyi képeslapon feltűnik, Hughes szerint az üstökösök nem voltak olyan ritkák, és a negatív konnotációjuk miatt kevésbé valószínű, hogy örömteli eseményt jeleztek volna.

Esetleg egy új csillag született?

Egy harmadik elmélet egy új csillag, egy nóva felrobbanását feltételezi. Távol-keleti feljegyzések szólnak egy Kr. e. 4-ben a Sas csillagképben megjelent új csillagról.

A betlehemi csillag a sas csillagkép
A Sas csillagkép
Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi /  Shutterstock 

Hughes szerint ez a nóva Jeruzsálem felett helyezkedhetett el, majd hónapok alatt elhalványult, ami megmagyarázhatja, hogy nyugati feljegyzések miért nem maradtak fenn róla. Dr. Robert Cockcroft szerint ez a magyarázat is elfogadható, hiszen egy nóva valóban "új csillagként" jelenhet meg, majd fokozatosan eltűnik, és a mágusok számára követhető égi jel lehetett.

Az évek során számos más, kevésbé valószínű, de szórakoztató elmélet is napvilágot látott. Az egyik legmerészebb George Banos görög csillagász nevéhez fűződik, aki 1979-ben azt javasolta, hogy a betlehemi csillag valójában az Uránusz bolygó volt, amelyet a mágusok 1800 évvel William Herschel hivatalos felfedezése előtt fedeztek fel, és ezt a tudásukat titokban tartották.

Bár a betlehemi csillag, mint valós égi jelenség, valószínűleg örökre rejtély marad, a csillagászati kutatások izgalmas betekintést nyújtanak a bibliai történet lehetséges hátterébe. Akár egy ritka bolygóegyüttállás, egy fényes üstökös, vagy egy újonnan felragyogó csillag vezette a bölcseket, az égi jelenség kétségtelenül mély benyomást tett a korabeli emberekre, és a karácsonyi csoda örökérvényű szimbólumává vált.

Csillagászok elmélete a betlehemi csillagról:

