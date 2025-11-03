Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkóp-párosok, akiknek nehéz az együttélés

Horoszkóp-párosok, akiknek nehéz az együttélés

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 12:45
csillagjegyhoroszkópegyüttélés
Vannak kapcsolatok, amelyek szinte mindig működnek, de olyan párok is akadnak, akiknél a horoszkóp szerint nagyobb a szakítás esélye. Az ilyen párok esetében a személyiségek éles ellentétben állnak egymással. Ismerd meg, mely három páros számára a legnehezebb az együttélés a horoszkóp szerint.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Néhány csillagjegy-párosnál szinte előre látszik, mennyire nehézkes lesz a házasságuk. A különböző csillagjegyek más-más módon kezelik a szabadságot, a szenvedélyt és az elköteleződést. A horoszkópból kiderítheted, kiknél rezeg legjobban a léc, ha együttélésről van szó.

Párkapcsolati horoszkóp
A horoszkóp elárulja, mely csillagjegyek számára nehéz az együttélés
Fotó: Marko Aliaksandr /  Shutterstock 

Horoszkóp-párosok, akiknek nehéz az együttélés

Ikrek + Nyilas: a szabadság szerelmesei

Ez a páros kalandvágyból ötösre vizsgázik. Imádják a változást, a spontán ötleteket és a társasági életet. Viszont egyikük sem rajong a rutinért. Ha a kapcsolat unalmassá, megszokottá válik, gyorsan másfelé fordulhat a figyelmük.

Tippek, hogy működjön:

  • Sose hagyjátok, hogy a közös életetek unalmassá váljon: tervezettek váratlan programokat, utazásokat.
  • Legyen mindkettőtöknek saját tere és ideje, hogy a szabadságérzet megmaradjon.
  • Beszéljetek nyíltan arról, mikor érzitek, hogy kezd hiányozni az izgalom. (Ne akkor, amikor már késő.)

Kos + Skorpió: szenvedélyes páros

A Kos impulzív, a Skorpió intenzív. Együtt ez maga a tűzijáték. A romantika forró, de a veszekedések is. Ha a konfliktusok túl gyakoriak, mindketten hajlamosak drasztikus döntéseket hozni.

Tippek, hogy működjön:

  • Tanuljatok meg lehiggadni egy vita közben: adjatok egymásnak időt, mielőtt kimondanátok a végső szót.
  • Használjátok a szenvedélyt: nemcsak a vitákban, hanem közös célokban is. Építsetek valamit együtt.
  • A Skorpió engedje néha a Kosnak, hogy irányítson, a Kos pedig próbáljon megértően reagálni a Skorpió érzelmi mélységeire.

Vízöntő + Ikrek: intellektuális kalandorok

A Vízöntők és az Ikrek is imádják az új ötleteket, a nagy beszélgetéseket és a szabadságot. A gond csak akkor kezdődik, amikor túl stabilra fordul a kapcsolat, és egyikük sem érzi, hogy fejlődhetne.

Tippek, hogy működjön:

  • Közösen találjatok ki új projekteket: tanuljatok valamit együtt, utazzatok, vagy dolgozzatok egy közös projekten.
  • Adjátok meg egymásnak a teljes önállóságot, de mindig legyen idő, ami csak a kettőtöké.
  • Az érzelmekről is beszéljetek, ne csak a nagy terveitekről, így mélyebb kötődés alakulhat ki.

Ezeknél a csillagjegyeknél a horoszkóp szerint magasabb a válás esélye, de ez nem egy kőbe vésett végzet. Ha tudjátok, hol vannak a buktatók, könnyebb kikerülni is őket, és így a kapcsolat nemhogy túléli, de még erősebbé is válhat.

Mennyire illik össze egy Ikrek nő és egy Vízöntő férfi?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu