Horoszkóp-párosok, akiknek nehéz az együttélés

Néhány csillagjegy-párosnál szinte előre látszik, mennyire nehézkes lesz a házasságuk. A különböző csillagjegyek más-más módon kezelik a szabadságot, a szenvedélyt és az elköteleződést. A horoszkópból kiderítheted, kiknél rezeg legjobban a léc, ha együttélésről van szó.
Ez a páros kalandvágyból ötösre vizsgázik. Imádják a változást, a spontán ötleteket és a társasági életet. Viszont egyikük sem rajong a rutinért. Ha a kapcsolat unalmassá, megszokottá válik, gyorsan másfelé fordulhat a figyelmük.
Tippek, hogy működjön:
A Kos impulzív, a Skorpió intenzív. Együtt ez maga a tűzijáték. A romantika forró, de a veszekedések is. Ha a konfliktusok túl gyakoriak, mindketten hajlamosak drasztikus döntéseket hozni.
Tippek, hogy működjön:
A Vízöntők és az Ikrek is imádják az új ötleteket, a nagy beszélgetéseket és a szabadságot. A gond csak akkor kezdődik, amikor túl stabilra fordul a kapcsolat, és egyikük sem érzi, hogy fejlődhetne.
Tippek, hogy működjön:
Ezeknél a csillagjegyeknél a horoszkóp szerint magasabb a válás esélye, de ez nem egy kőbe vésett végzet. Ha tudjátok, hol vannak a buktatók, könnyebb kikerülni is őket, és így a kapcsolat nemhogy túléli, de még erősebbé is válhat.
