Néhány csillagjegy-párosnál szinte előre látszik, mennyire nehézkes lesz a házasságuk. A különböző csillagjegyek más-más módon kezelik a szabadságot, a szenvedélyt és az elköteleződést. A horoszkópból kiderítheted, kiknél rezeg legjobban a léc, ha együttélésről van szó.

A horoszkóp elárulja, mely csillagjegyek számára nehéz az együttélés

Fotó: Marko Aliaksandr / Shutterstock

Horoszkóp-párosok, akiknek nehéz az együttélés

Ikrek + Nyilas: a szabadság szerelmesei

Ez a páros kalandvágyból ötösre vizsgázik. Imádják a változást, a spontán ötleteket és a társasági életet. Viszont egyikük sem rajong a rutinért. Ha a kapcsolat unalmassá, megszokottá válik, gyorsan másfelé fordulhat a figyelmük.

Tippek, hogy működjön:

Sose hagyjátok, hogy a közös életetek unalmassá váljon: tervezettek váratlan programokat, utazásokat.

Legyen mindkettőtöknek saját tere és ideje, hogy a szabadságérzet megmaradjon.

Beszéljetek nyíltan arról, mikor érzitek, hogy kezd hiányozni az izgalom. (Ne akkor, amikor már késő.)

Kos + Skorpió: szenvedélyes páros

A Kos impulzív, a Skorpió intenzív. Együtt ez maga a tűzijáték. A romantika forró, de a veszekedések is. Ha a konfliktusok túl gyakoriak, mindketten hajlamosak drasztikus döntéseket hozni.

Tippek, hogy működjön:

Tanuljatok meg lehiggadni egy vita közben: adjatok egymásnak időt, mielőtt kimondanátok a végső szót.

Használjátok a szenvedélyt: nemcsak a vitákban, hanem közös célokban is. Építsetek valamit együtt.

A Skorpió engedje néha a Kosnak, hogy irányítson, a Kos pedig próbáljon megértően reagálni a Skorpió érzelmi mélységeire.

Vízöntő + Ikrek: intellektuális kalandorok

A Vízöntők és az Ikrek is imádják az új ötleteket, a nagy beszélgetéseket és a szabadságot. A gond csak akkor kezdődik, amikor túl stabilra fordul a kapcsolat, és egyikük sem érzi, hogy fejlődhetne.

Tippek, hogy működjön:

Közösen találjatok ki új projekteket: tanuljatok valamit együtt, utazzatok, vagy dolgozzatok egy közös projekten.

Adjátok meg egymásnak a teljes önállóságot, de mindig legyen idő, ami csak a kettőtöké.

Az érzelmekről is beszéljetek, ne csak a nagy terveitekről, így mélyebb kötődés alakulhat ki.

Ezeknél a csillagjegyeknél a horoszkóp szerint magasabb a válás esélye, de ez nem egy kőbe vésett végzet. Ha tudjátok, hol vannak a buktatók, könnyebb kikerülni is őket, és így a kapcsolat nemhogy túléli, de még erősebbé is válhat.