Ennek a 3 csillagjegynek a legalacsonyabb az IQ-ja

A horoszkóp a csillagjegyek általános személyiségjegyeiből képes következtetni bizonyos erősségekre és gyengeségekre. Ez alapján három olyan jegy van, amely az általánosítások szerint nem a legélesebb kés a fiókban. Az intelligenciát ugyanis nemcsak a lexikális tudásban mérik: kell hozzá jó alkalmazkodóképesség, gyors észjárás és némi önreflexiói is. A következő jegyeknél ezek gyakran okoznak problémát – legalábbis az asztrológia szerint.
A Bika csillagjegy szülöttei kitartók, megbízhatók, stabilak. Csakhogy ebből az állhatatosságból fakad az egyik legnagyobb gyengeségük is. A horoszkóp szerint a Bikák nehezen mozdulnak ki a megszokott keretek közül, nem szeretik elhagyni a komfortzónájukat. Ez azt jelenti, hogyha egyszer kialakítottak egy véleményt, vagy megállapítást tettek valamivel kapcsolatban, ahhoz foggal-körömmel ragaszkodnak; sokszor nem azért, mert átgondolják és alaposan átrágják a rendelkezésre álló információkat, hanem mert egyszerűen ez a kényelmes a számukra. Az új információk szinte lepattannak róluk. Tipikus példái az olyan személyeknek, akiknek az információfeldolgozását azzal a szólással jellemezzük, hogy „egyik fülén be, másikon ki”. A logikus érvek egyszerűen elvesznek a Bikák megszokott rutinja mögött.
Az Oroszlán ragyog, bárhova is megy. Az önbizalma verhetetlen. Ez az elsöprő magabiztosság azonban sok hiányosságot képes véka alá rejteni. Az Oroszlánok hajlamosak azt hinni, hogy mindent tudnak, ezért nem kérdeznek, nem kételkednek. Ha tévednek, inkább megmagyarázzák, miért jogos mégis az, amit mondtak vagy tettek ahelyett, hogy beismerjék: mellélőttek. Így sokszor tanulni sem képesek a hibáikból.
A Kos csillagjegyűeknél a probléma nem azzal van, hogy nem szorult beléjük elég ész, inkább türelemért nem álltak sorba. A horoszkóp szerint ők azok, akik előbb beszélnek, mint gondolkodnak. A döntéseik gyorsak, ösztönösek, ezáltal sokszor meggondolatlanok is. Nem az analitikus gondolkodásukról híresek. Nem szeretnek várni, így nem igazán elemeznek vagy mérlegelnek egy-egy szituációt. Ha valami az eszükbe jut, szinte azonnal nekivágnak, cselekednek, véghez viszik, amit elképzeltek. Ez ugyan hősiesnek tűnhet, de többször szül kellemetlen, szerencsétlen helyzeteket, mint ahányszor pozitív képet fest róluk.
Az alábbi videóból kiderül, melyek a leginteligensebb csillagjegyek:
Tudj meg többet a horoszkópodról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.