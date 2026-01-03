Ennek a 3 csillagjegynek a legalacsonyabb az IQ-ja

A horoszkóp szerint három csillagjegynek alacsonyabb az intelligenciaszintje a többi jegyhez képest.

Egy csillagjegy a saját korlátai miatt nem tud fejlődni.

A legbüszkébb jegy a túlzott önbizalma okán nem tanul a hibáiból.

A harmadik csillagjegy türelmetlenségből hoz újra meg újra rossz döntéseket.

A horoszkóp a csillagjegyek általános személyiségjegyeiből képes következtetni bizonyos erősségekre és gyengeségekre. Ez alapján három olyan jegy van, amely az általánosítások szerint nem a legélesebb kés a fiókban. Az intelligenciát ugyanis nemcsak a lexikális tudásban mérik: kell hozzá jó alkalmazkodóképesség, gyors észjárás és némi önreflexiói is. A következő jegyeknél ezek gyakran okoznak problémát – legalábbis az asztrológia szerint.

Bizonyos csillagjegyek nem az intelligencia kiemelkedő képviselői a horoszkóp szerint.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

IQ-horoszkóp: 3 csillagjegy, aki nem az eszéről híres

Bika

A Bika csillagjegy szülöttei kitartók, megbízhatók, stabilak. Csakhogy ebből az állhatatosságból fakad az egyik legnagyobb gyengeségük is. A horoszkóp szerint a Bikák nehezen mozdulnak ki a megszokott keretek közül, nem szeretik elhagyni a komfortzónájukat. Ez azt jelenti, hogyha egyszer kialakítottak egy véleményt, vagy megállapítást tettek valamivel kapcsolatban, ahhoz foggal-körömmel ragaszkodnak; sokszor nem azért, mert átgondolják és alaposan átrágják a rendelkezésre álló információkat, hanem mert egyszerűen ez a kényelmes a számukra. Az új információk szinte lepattannak róluk. Tipikus példái az olyan személyeknek, akiknek az információfeldolgozását azzal a szólással jellemezzük, hogy „egyik fülén be, másikon ki”. A logikus érvek egyszerűen elvesznek a Bikák megszokott rutinja mögött.

Oroszlán

Az Oroszlán ragyog, bárhova is megy. Az önbizalma verhetetlen. Ez az elsöprő magabiztosság azonban sok hiányosságot képes véka alá rejteni. Az Oroszlánok hajlamosak azt hinni, hogy mindent tudnak, ezért nem kérdeznek, nem kételkednek. Ha tévednek, inkább megmagyarázzák, miért jogos mégis az, amit mondtak vagy tettek ahelyett, hogy beismerjék: mellélőttek. Így sokszor tanulni sem képesek a hibáikból.