Boldog narancs, kreatív vörös: ez a titkos aura színed a horoszkópod szerint

Mindannyiunkat körülvesz egy láthatatlan energiamező, amelyet aurának nevezünk. Ez árulkodik a hangulatunkról, a lelkünk állapotáról és arról is, mennyire vagyunk harmóniában önmagunkkal. A horoszkóp szerint a csillagjegyünk meghatározza, hogyan rezeg ez az energia, és milyen színekben mutatkozik meg.

Fotó: AlexandrinaZ / Shutterstock

Aura és horoszkóp – Mi köze a kettőnek egymáshoz?

Érezted már, hogy valakinek szeretsz a közelében lenni, mert jó a kisugárzása? Más közelében pedig valamiért rossz érzésed támad? Az aura minden élőlényt körülvesz, a színei, a rezgései pedig megmutatják, milyen lelkiállapotban vagyunk, mennyi energiánk van, és milyen hatással vagyunk másokra. Habár szabad szemmel ritkán látható, sokan érzik a jelenlétét. Az aurát általában hét fő színhez kötik, amelyek mind más-más jelentést hordoznak.

A csillagjegyünk sokat elárul arról, milyen energiákat hordozunk, de nem kőbe vésett szabály, milyen színű az auránk. Az aktuális hangulatunk, lelkiállapotunk, környezetünk és kapcsolataink mind befolyásolják a színét. Ha úgy érzed, változik a kisugárzásod, az nem baj, hiszen azt jelzi, fejlődsz, és haladsz a saját utadon. Olvass tovább és derítsd ki, mit árul el rólad az aurád színe a horoszkópod alapján!

Kos (március 21. – április 19.)

A Kos tüzes jegy, és a Mars bolygó uralja. Tele van energiával, szenvedéllyel, bátorsággal. Amikor jól érzi magát a bőrében, az aurája élénk narancsszínben izzik, amely a tettrekészség és az életöröm színe. Ha azonban túl heves vagy féltékeny lesz, az aurája zavaros, zöldes árnyalatot vehet fel.

Bika (április 20. – május 20.)

A föld jegyű Bika a Vénusz befolyása alatt áll. Nyugodt, érzéki, hűséges típus, aki szereti a kényelmet. Ha egyensúlyban van, mélyvörös aurát sugároz, ami erőt és stabilitást mutat. Ellenben ha makaccsá vagy önzővé válik, ez a vörös sötétebb tónust kap.