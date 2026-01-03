Boldog narancs, kreatív vörös: ez a titkos aura színed a horoszkópod szerint

Mindannyiunkat körülvesz egy láthatatlan energiamező, amelyet aurának nevezünk. Ez árulkodik a hangulatunkról, a lelkünk állapotáról és arról is, mennyire vagyunk harmóniában önmagunkkal. A horoszkóp szerint a csillagjegyünk meghatározza, hogyan rezeg ez az energia, és milyen színekben mutatkozik meg.
Érezted már, hogy valakinek szeretsz a közelében lenni, mert jó a kisugárzása? Más közelében pedig valamiért rossz érzésed támad? Az aura minden élőlényt körülvesz, a színei, a rezgései pedig megmutatják, milyen lelkiállapotban vagyunk, mennyi energiánk van, és milyen hatással vagyunk másokra. Habár szabad szemmel ritkán látható, sokan érzik a jelenlétét. Az aurát általában hét fő színhez kötik, amelyek mind más-más jelentést hordoznak.
A csillagjegyünk sokat elárul arról, milyen energiákat hordozunk, de nem kőbe vésett szabály, milyen színű az auránk. Az aktuális hangulatunk, lelkiállapotunk, környezetünk és kapcsolataink mind befolyásolják a színét. Ha úgy érzed, változik a kisugárzásod, az nem baj, hiszen azt jelzi, fejlődsz, és haladsz a saját utadon. Olvass tovább és derítsd ki, mit árul el rólad az aurád színe a horoszkópod alapján!
Kos (március 21. – április 19.)
A Kos tüzes jegy, és a Mars bolygó uralja. Tele van energiával, szenvedéllyel, bátorsággal. Amikor jól érzi magát a bőrében, az aurája élénk narancsszínben izzik, amely a tettrekészség és az életöröm színe. Ha azonban túl heves vagy féltékeny lesz, az aurája zavaros, zöldes árnyalatot vehet fel.
Bika (április 20. – május 20.)
A föld jegyű Bika a Vénusz befolyása alatt áll. Nyugodt, érzéki, hűséges típus, aki szereti a kényelmet. Ha egyensúlyban van, mélyvörös aurát sugároz, ami erőt és stabilitást mutat. Ellenben ha makaccsá vagy önzővé válik, ez a vörös sötétebb tónust kap.
Ikrek (május 21. – június 21.)
A Merkúr uralma alatt álló levegőjegy, az Ikrek kíváncsi, mozgékony és szellemes. Ha a kreativitás hajtja, az aurája élénk narancsvörös. Amikor túlságosan szétszórt vagy hangulatember, az energiája rózsaszínes, fakóbb árnyalatban jelenik meg.
Rák (június 22. – július 22.)
A Rákot a Hold irányítja. Ez a vízjegy nagyon érzelmes típus; intuitív, gondoskodó, érzékeny; ilyenkor az aurája világoskék. Ha viszont eluralkodnak rajta a hangulatváltozások, az aurája vöröses színbe fordulhat, ami a belső feszültség jele.
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
A tűz jegyű Oroszlán energikus, vidám és büszke. Amikor jól van, narancssárga fény veszi körül, ez az önbizalom és a karizma színe. Ha azonban túlzottan uralkodni próbál vagy fél az elutasítástól, aurája élénksárgává válhat.
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
A föld elemű Szűz a Merkúr befolyása alatt áll. Rendszerető, alapos és okos, de néha túl kritikus önmagával és másokkal szemben. Amikor harmóniában van, az aurája mélyvörösen ragyog, ha viszont elbizonytalanodik, ez a szín tompul és elveszíti az erejét.
Mérleg (szeptember 23. – október 22.)
A Mérleg levegőjegy, uralkodó bolygója a Vénusz. Kedves, békeszerető ember, akit az igazságérzet és a harmónia vezérel. Az aurája általában zöld, a nyugalom színe. Ha kibillen az egyensúlyából, ez a zöld zavarossá válhat.
Skorpió (október 23. – november 21.)
A Skorpiót a Mars és a Plútó irányítja, ami már önmagában mély érzelmeket jelent. Szenvedélyes, érzéki és titokzatos lélek. Amikor jó hangulatban van, az aurája tiszta, élénkpiros. Ellenben ha elfogja a féltékenység vagy a harag, ez a piros sötétebbé válik.
Nyilas (november 22. – december 21.)
A Jupiter uralma alatt álló tűzjegy szabad szellem, aki tele van optimizmussal és életkedvvel. Egy boldog Nyilas levendulaszínű aurát sugároz, ami nyitottságot és bölcsességet sugall. Ha viszont elveszíti a fókuszt, az aurája rózsaszínes, vagy zavaros színt vehet fel.
Bak (december 22. – január 19.)
A föld jegyű Bakot a Szaturnusz irányítja. Céltudatos, szívós és komoly ember, aki tudja, mit akar. Amikor jól működik az energiája, az aurája tiszta vörös, ami erőt és eltökéltséget jelez. Ha viszont túlságosan zárkózott vagy pesszimista, sárgás árnyalatú lehet.
Vízöntő (január 20. – február 18.)
Az Uránusz és a Szaturnusz hatása alatt álló levegőjegy, a Vízöntő különc, eredeti és szabad lelkű. A Vízöntő levendulakék fényt sugároz, ami a kreativitás és a jövőbe vetett hit jele. Ha azonban makaccsá vagy lázadóvá válik, az aurája halvány rózsaszínbe fordul.
Halak (február 19. – március 20.)
A Neptunusz és a Jupiter által uralt vízjegy a legérzékenyebb mind közül. A Halak együttérző, álmodozó és mélyen intuitív. Pozitív állapotában az aurája rózsaszínben ragyog, ami a szeretet és a lelki béke színe. Ha viszont összezavarodik vagy menekül a valóság elől, kékes, tompa fény veszi körül.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.