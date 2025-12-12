Használd ki az ősi energiák erejét – 3 Luca-napi boszorkánymágia, amivel bevonzod a gazdagságot

A Luca-napi boszorkánymágia és a hozzá fűződő szokások egészen az ókori legendákig és az ősi paraszti hiedelmekig nyúlnak vissza. Manapság már nem sok olyan dátum van az évben, amely annyi erőt, titkot és babonát őriz, mint december 13-a. Erőteljes energiáját most egy nap erejéig te is kihasználhatod! Felkészültél?
A hiedelmekben Luca napján Szent Lúcia, a fény szűzének alakja keveredik a boszorkányos Luca figurájával. A hagyomány szerint, a lányok ilyenkor som- vagy gyümölcsfaágat vágtak, és ha az karácsonyra kizöldült, azt jelentette, hamarosan bekötik a fejüket. Mindeközben a férfiak a falvakban különböző csínytevésekkel töltötték az éjszakát.
Most segítünk, hogy az ősi hagyományokból táplálkozó rituálékkal te is bevonzhasd a szerencsét, a szerelmet és a bőséget.
Luca napjához erősen kötődik a jövendőbeli szerelmek jóslásának gyakorlata. Ahhoz, hogy te is bevonzd a szerelmet,
A gyertya a szenvedélyt, a méz a kötődést, a rózsa pedig a női energiákat szimbolizálja majd a szerelmi rítusban.
A régiek szerint, ezzel útnak indítod a kívánságod, hogy az végül rátaláljon a megfelelő emberre.
A Luca napjához kötődő hagyományok a termékenységhez is kapcsolódtak. A nők Luca-búzát vetettek, és ha az karácsonyra kizöldült, jó évet ígért nekik. Ma is felhasználhatod ezt a szimbólumot egy pénzvonzó mágiában.
Az elkövetkezendő napokban többször is meggyújthatod, majd elfújhatod, hogy füstölésével mozgásban tartsd a Luca-napi boszorkánymágia áramlását.
A fokhagyma és a só már évezredek óta a megtisztulást szimbolizálják. Luca napján ezek még erősebben hatnak. Így használhatod ki ezt az időszakot, hogy megszabadulj a rossz energiáktól és minden gonosz átoktól:
Ez a varázslat megtisztít és ellenállóbbá tesz a negatív energiákkal szemben.
A mágiák elvégzése közben ügyelj a tűzvédelmi előírások betartására!
Ebben a videóban a Luca-napi hagyományokról hallhatsz egy kicsit bővebben:
