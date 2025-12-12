Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Luca-napi boszorkánymágia piros gyertyákkal és üveggömbbel.

Használd ki az ősi energiák erejét – 3 Luca-napi boszorkánymágia, amivel bevonzod a gazdagságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 21:15
December 13-a különleges dátum a néphagyományban. Ezen a napon a fény és az árnyak határai elmosódnak. Varázslatos erők szabadulnak fel. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, és elvégezni a 3 legerősebb Luca-napi boszorkánymágia egyikét. Szerelem, bőség és védelmező rítusok is terítéken lehetnek, használd azt, amelyre a legnagyobb szükséged van jelenleg!
Boncza Léda
A Luca-napi boszorkánymágia és a hozzá fűződő szokások egészen az ókori legendákig és az ősi paraszti hiedelmekig nyúlnak vissza. Manapság már nem sok olyan dátum van az évben, amely annyi erőt, titkot és babonát őriz, mint december 13-a. Erőteljes energiáját most egy nap erejéig te is kihasználhatod! Felkészültél?

Luca-napi boszorkánymágia piros gyertyával.
3 hatásos Luca-napi boszorkánymágia
Fotó: T.Den_Team / Shutterstock 
  • Egy szerelmi varázslat, amely ősi alapokon nyugszik.
  • Bőségszertartás, amely harmóniát teremt közted és a természet között.
  • Rontáslevétel, amivel minden rossz energiától megszabadulhatsz.

Luca napja

A hiedelmekben Luca napján Szent Lúcia, a fény szűzének alakja keveredik a boszorkányos Luca figurájával. A hagyomány szerint, a lányok ilyenkor som- vagy gyümölcsfaágat vágtak, és ha az karácsonyra kizöldült, azt jelentette, hamarosan bekötik a fejüket. Mindeközben a férfiak a falvakban különböző csínytevésekkel töltötték az éjszakát.

Most segítünk, hogy az ősi hagyományokból táplálkozó rituálékkal te is bevonzhasd a szerencsét, a szerelmet és a bőséget.

A 3 legerősebb Luca-napi boszorkánymágia

Szerelmi mágia

Luca napjához erősen kötődik a jövendőbeli szerelmek jóslásának gyakorlata. Ahhoz, hogy te is bevonzd a szerelmet, 

  • egy piros gyertyára
  • kevés mézre 
  • és egy rózsára lesz szükséged

A gyertya a szenvedélyt, a méz a kötődést, a rózsa pedig a női energiákat szimbolizálja majd a szerelmi rítusban.

Így használd:

  1. Vésd a kiszemelted nevét a gyertyába.
  2. Helyezd mellé a letépkedett rózsaszirmokat, és ha tudsz tegyél mellé egy személyes ereklyét is (hajszál, zsebkendő). Ez adja majd a varázslat magját.
  3. Kend be a gyertyát mézzel.
  4. Gyújtsd meg a gyertyát.
  5. Ismételd el 3x:
    Holnap új nap kél, új vággyal [kiszemelted neved] kebelén.
  6. Majd fújd el a lángot.

A régiek szerint, ezzel útnak indítod a kívánságod, hogy az végül rátaláljon a megfelelő emberre.

Bőségszertartás

A Luca napjához kötődő hagyományok a termékenységhez is kapcsolódtak. A nők Luca-búzát vetettek, és ha az karácsonyra kizöldült, jó évet ígért nekik. Ma is felhasználhatod ezt a szimbólumot egy pénzvonzó mágiában.

Luca-napi boszorkánymágia egy zöld gyertya segítségével.
A bőségszertartás elvégzéséhez egy zöld gyertyára is szükséged lesz
Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock 

Így alkalmazd:

  1. Fogj egy kosarat, tegyél bele mézet, gyümölcsöt, süteményt, bort és egy zöld gyertyát.
  2. Keress egy csendes, eldugott helyet a természetben.
  3. Kövekből rakj ki egy kört, és a közepére helyezd a meggyújtott gyertyát, köré pedig a bőséget jelképező ajándékokat.
  4. Ismételd el 3x:
    Vigyétek ajándékom, áldjátok gyertyámat, hozzátok bőségemet!
  5. Majd fújd el a gyertyát és vidd haza.

Az elkövetkezendő napokban többször is meggyújthatod, majd elfújhatod, hogy füstölésével mozgásban tartsd a Luca-napi boszorkánymágia áramlását.

Rontáslevétel

A fokhagyma és a só már évezredek óta a megtisztulást szimbolizálják. Luca napján ezek még erősebben hatnak. Így használhatod ki ezt az időszakot, hogy megszabadulj a rossz energiáktól és minden gonosz átoktól:

  1. Lefekvés előtt fogj egy zsebkendőt és töröld át vele a hónaljadat.
  2. Egy fokhagymát tegyél az éjjeli szekrényedre.
  3. Ha reggel felébredsz, áss egy kisebb gödröt.
  4. A papírzsepibe csavard bele a fokhagymát, és rakd a gödörbe.
  5. Ismételd el 3x:
    Megszabadulok minden nyomorúságtól, rontástól és átoktól, mi vállamat nyomja.
  6. Temesd be a gödröt, majd a szórd be egy kevés sóval a földet.

Ez a varázslat megtisztít és ellenállóbbá tesz a negatív energiákkal szemben.

A mágiák elvégzése közben ügyelj a tűzvédelmi előírások betartására!

Ebben a videóban a Luca-napi hagyományokról hallhatsz egy kicsit bővebben:

