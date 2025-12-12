Használd ki az ősi energiák erejét – 3 Luca-napi boszorkánymágia, amivel bevonzod a gazdagságot

A Luca-napi boszorkánymágia és a hozzá fűződő szokások egészen az ókori legendákig és az ősi paraszti hiedelmekig nyúlnak vissza. Manapság már nem sok olyan dátum van az évben, amely annyi erőt, titkot és babonát őriz, mint december 13-a. Erőteljes energiáját most egy nap erejéig te is kihasználhatod! Felkészültél?

3 hatásos Luca-napi boszorkánymágia

Fotó: T.Den_Team / Shutterstock

Egy szerelmi varázslat, amely ősi alapokon nyugszik.

Bőségszertartás, amely harmóniát teremt közted és a természet között.

Rontáslevétel, amivel minden rossz energiától megszabadulhatsz.

Luca napja

A hiedelmekben Luca napján Szent Lúcia, a fény szűzének alakja keveredik a boszorkányos Luca figurájával. A hagyomány szerint, a lányok ilyenkor som- vagy gyümölcsfaágat vágtak, és ha az karácsonyra kizöldült, azt jelentette, hamarosan bekötik a fejüket. Mindeközben a férfiak a falvakban különböző csínytevésekkel töltötték az éjszakát.

Most segítünk, hogy az ősi hagyományokból táplálkozó rituálékkal te is bevonzhasd a szerencsét, a szerelmet és a bőséget.

A 3 legerősebb Luca-napi boszorkánymágia

Szerelmi mágia

Luca napjához erősen kötődik a jövendőbeli szerelmek jóslásának gyakorlata. Ahhoz, hogy te is bevonzd a szerelmet,

egy piros gyertyára

kevés mézre

és egy rózsára lesz szükséged

A gyertya a szenvedélyt, a méz a kötődést, a rózsa pedig a női energiákat szimbolizálja majd a szerelmi rítusban.

Így használd:

Vésd a kiszemelted nevét a gyertyába. Helyezd mellé a letépkedett rózsaszirmokat, és ha tudsz tegyél mellé egy személyes ereklyét is (hajszál, zsebkendő). Ez adja majd a varázslat magját. Kend be a gyertyát mézzel. Gyújtsd meg a gyertyát. Ismételd el 3x:

Holnap új nap kél, új vággyal [kiszemelted neved] kebelén. Majd fújd el a lángot.

A régiek szerint, ezzel útnak indítod a kívánságod, hogy az végül rátaláljon a megfelelő emberre.

Bőségszertartás

A Luca napjához kötődő hagyományok a termékenységhez is kapcsolódtak. A nők Luca-búzát vetettek, és ha az karácsonyra kizöldült, jó évet ígért nekik. Ma is felhasználhatod ezt a szimbólumot egy pénzvonzó mágiában.

A bőségszertartás elvégzéséhez egy zöld gyertyára is szükséged lesz

Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock

Így alkalmazd:

Fogj egy kosarat, tegyél bele mézet, gyümölcsöt, süteményt, bort és egy zöld gyertyát. Keress egy csendes, eldugott helyet a természetben. Kövekből rakj ki egy kört, és a közepére helyezd a meggyújtott gyertyát, köré pedig a bőséget jelképező ajándékokat. Ismételd el 3x:

Vigyétek ajándékom, áldjátok gyertyámat, hozzátok bőségemet! Majd fújd el a gyertyát és vidd haza.

Az elkövetkezendő napokban többször is meggyújthatod, majd elfújhatod, hogy füstölésével mozgásban tartsd a Luca-napi boszorkánymágia áramlását.