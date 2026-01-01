Bagua térkép: így áramlik jól az energia egy lakásban a feng shui szerint – Trükkök a harmóniáért

Van az a pillanat, amikor úgy érezzük, a lakás kicsit „ellenünk dolgozik”: nem jók az energiák. A bagua térkép 9 területre osztja a lakást, és mindegyik más-más életterületet jelképez. Ha ezeket tudatosabban gondoljuk végig, az otthonunk sokkal támogatóbbá válik.

Bagua térkép: így áramlik jól az energia egy lakásban a feng shui szerint

Fotó: Dasha Petrenko / Shutterstock

A feng shuiban használt bagua térkép segít megérteni, hogyan hat ránk az otthonunk.

Kilenc életterületet jelöl, mindegyik mást támogat.

Apró változtatásokkal is nagyobb harmóniát teremthetsz.

Bagua térkép használata lépésről lépésre - így használd, hogy tényleg működjön

Hogy működik a bagua térképe?

Ne kell túlmisztifikálni a dolgot.

Fogj egy egyszerű alaprajzot, de akár kézzel is felrajzolhatod a szobák körvonalait. Képzeld el, hogy a lakásodra ráteszel egy 9 részre osztott négyzetet. A kilenc mező mindegyike egy életterületet jelöl (pl. gazdagság, karrier, egészség stb.). A bagua térképet úgy kell ráhelyezni az alaprajzra, hogy az alsó középső rész mindig a bejárathoz igazodjon (ez a Karrier terület). Miután ráillesztetted, minden szoba és terület „beleesik” valamelyik mezőbe, így látod, hol van a lakásban például a:

Szerelem / Párkapcsolat (jobb felső rész)

Gazdagság és bőség (bal felső rész)

Család / Gyökerek (bal középső rész)

Hírnév / Önkifejezés (felső középső rész)

Egészség / Egyensúly (középső rész)

Tudás / Önfejlesztés (bal alsó rész)

Kreativitás / Gyerek (jobb középső rész)

Karrier / Életút (alsó középső rész)

Segítők / Utazás (jobb alsó)

5 Ezután feng shui elemekkel (színek, tárgyak, elrendezés) lehet támogatni az adott életterületet. Használj színeket.

Ha a lakás nem szabályos téglalap (és valljuk be, a legtöbb nem az), semmi gond. A feng shui szerint ezek a „hiányzó sarkok” energiában pótolhatók: növénnyel, fénnyel, tükrökkel vagy egyszerűen odafigyeléssel.

Mutatjuk, hogy használd helyesen a bagua térképet

Fotó: Danilin Vladyslav / 123RF

A 9 bagua-terület – és mit kezdj velük a lakásban

Most jön a lényeg: mit jelképez a kilenc mező, és hogyan használhatod őket?

1. Karrier és életút – ez mindig a bejárat környéke. Itt fontos, hogy ne halmozódjon fel szatyor, cipő, lom. A tiszta, átlátható előszoba a „jó áramlás” alapja.