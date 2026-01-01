Bagua térkép: így áramlik jól az energia egy lakásban a feng shui szerint – Trükkök a harmóniáért

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bagua térkép: így áramlik jól az energia egy lakásban a feng shui szerint – Pár trükk a harmóniáért

feng shui
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 19:45
harmóniabagua térképlakberendezés
A feng shui nem varázslat, de segíthet, hogy bevonzzuk a támogató energiákat. A bagua térkép pedig segít meglátni, hol akad meg az energia, és hol lenne érdemes egy kicsit „simítani” a téren. Nem bonyolult, és nem igényel drága holmikat — csak egy kis tudatosságot.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Van az a pillanat, amikor úgy érezzük, a lakás kicsit „ellenünk dolgozik”: nem jók az energiák. A bagua térkép 9 területre osztja a lakást, és mindegyik más-más életterületet jelképez. Ha ezeket tudatosabban gondoljuk végig, az otthonunk sokkal támogatóbbá válik.  

Egy nő aki épp a földön ülve a bagua térképen töri a fejét.
Bagua térkép: így áramlik jól az energia egy lakásban a feng shui szerint
Fotó: Dasha Petrenko /  Shutterstock 
  • A feng shuiban használt bagua térkép segít megérteni, hogyan hat ránk az otthonunk.  
  • Kilenc életterületet jelöl, mindegyik mást támogat.  
  • Apró változtatásokkal is nagyobb harmóniát teremthetsz.

Bagua térkép használata lépésről lépésre - így használd, hogy tényleg működjön  

Hogy működik a bagua térképe?

Ne kell túlmisztifikálni a dolgot.  

  1. Fogj egy egyszerű alaprajzot, de akár kézzel is felrajzolhatod a szobák körvonalait. Képzeld el, hogy a lakásodra ráteszel egy 9 részre osztott négyzetet.
  2. A kilenc mező mindegyike egy életterületet jelöl (pl. gazdagság, karrier, egészség stb.).
  3. A bagua térképet úgy kell ráhelyezni az alaprajzra, hogy az alsó középső rész mindig a bejárathoz igazodjon (ez a Karrier terület).
  4. Miután ráillesztetted, minden szoba és terület „beleesik” valamelyik mezőbe, így látod, hol van a lakásban például a:
  • Szerelem / Párkapcsolat (jobb felső rész)
  • Gazdagság és bőség (bal felső rész)
  • Család / Gyökerek (bal középső rész)
  • Hírnév / Önkifejezés (felső középső rész)
  • Egészség / Egyensúly (középső rész)
  • Tudás / Önfejlesztés (bal alsó rész)
  • Kreativitás / Gyerek (jobb középső rész)
  • Karrier / Életút (alsó középső rész)
  • Segítők / Utazás (jobb alsó)

5 Ezután feng shui elemekkel (színek, tárgyak, elrendezés) lehet támogatni az adott életterületet. Használj színeket.

Ha a lakás nem szabályos téglalap (és valljuk be, a legtöbb nem az), semmi gond. A feng shui szerint ezek a „hiányzó sarkok” energiában pótolhatók: növénnyel, fénnyel, tükrökkel vagy egyszerűen odafigyeléssel.

Színes bagua térkép.
Mutatjuk, hogy használd helyesen a bagua térképet
Fotó: Danilin Vladyslav /  123RF

A 9 bagua-terület – és mit kezdj velük a lakásban

Most jön a lényeg: mit jelképez a kilenc mező, és hogyan használhatod őket?

1. Karrier és életút – ez mindig a bejárat környéke. Itt fontos, hogy ne halmozódjon fel szatyor, cipő, lom. A tiszta, átlátható előszoba a „jó áramlás” alapja.

2. Tudás és önfejlesztés – a bejárattól balra eső rész. Ide érdemes tenni egy nyugodt sarkot, könyveket, jegyzeteket, ha tanulsz. A rend itt is sokat számít: a túl zajos tér szétviszi a figyelmet.

3. Család és gyökerek – a lakás bal oldali közepe. Növények, természetes anyagok, családi fotók is jól működhetnek itt. A stabilitás érzését erősítik.

4. Gazdagság és bőség – bal felső sarok. Nem a pénzes dobozt kell ide rakni, inkább valami olyasmit, ami emlékeztet arra, hogy bőséget szeretnél: egy szép nagylevelű növény, egy kedves tárgy, ami inspirál.

5. Hírnév és önkifejezés – a lakás közepe felül. Lehet itt egy látványos falikép, vagy bármi, ami téged képvisel. A túlzsúfoltság viszont itt is visszafogja a hatást.

6. Szerelem és párkapcsolat – jobb felső sarok. A feng shui itt a páros tárgyakat kedveli: két gyertya, két párna, két kis váza. A lényeg az intimitásra emlékeztetés.

7. Kreativitás és gyerekek – jobb középső rész. Ha van hobbid, ennek a sarkában érdemes helyet adni neki. A könnyed, világos színek jól működnek.

8. Segítők és utazás – jobb alsó sarok, a bejárat mellett. Ez lehet egy kis utazási emlékekkel teli polc, vagy valami, ami az „úton levés” érzetét adja.

9. Egészség és egyensúly – a lakás közepe. Ez a stabilitás, egészség, lelki egyensúly területe. Itt jó, ha nincs zsúfoltság: legyen levegős, világos, akár egy növénnyel.

Ne ess túlzásokba, nem kell mindent egyszerre megváltoztatni a bagua térkép miatt.

A bagua nem arról szól, hogy azonnal új bútort kell venni. Sokszor elég:

  • egy alapos rendrakás
  • néhány növény
  • egy tükör, ami tágítja a teret
  • vagy az, hogy végre lekerül valami, ami csak rombolta a hangulatot

A cél mindig az, hogy az otthonod jobban szolgáljon téged – ne te próbálj belepréselődni egy rossz elrendezésű térbe. 

Az alábbi videó segít jobban megérteni a bagua térkép lényegét:

@aniko.piszanity Válasz @czknora részére bágua térképről bővebben egy kis home touringgal egybekötve 😊 mutatom, remélem hasznos lesz Nektek🤍 #lakás #berendezés #homedecor #hometouring #nekedbe #nb #fyp #fengshui #energia #bagolylak ♬ eredeti hang - Anikó Piszanity

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

