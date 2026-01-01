Bagua térkép: így áramlik jól az energia egy lakásban a feng shui szerint – Trükkök a harmóniáért

Van az a pillanat, amikor úgy érezzük, a lakás kicsit „ellenünk dolgozik”: nem jók az energiák. A bagua térkép 9 területre osztja a lakást, és mindegyik más-más életterületet jelképez. Ha ezeket tudatosabban gondoljuk végig, az otthonunk sokkal támogatóbbá válik.
Ne kell túlmisztifikálni a dolgot.
5 Ezután feng shui elemekkel (színek, tárgyak, elrendezés) lehet támogatni az adott életterületet. Használj színeket.
Ha a lakás nem szabályos téglalap (és valljuk be, a legtöbb nem az), semmi gond. A feng shui szerint ezek a „hiányzó sarkok” energiában pótolhatók: növénnyel, fénnyel, tükrökkel vagy egyszerűen odafigyeléssel.
Most jön a lényeg: mit jelképez a kilenc mező, és hogyan használhatod őket?
1. Karrier és életút – ez mindig a bejárat környéke. Itt fontos, hogy ne halmozódjon fel szatyor, cipő, lom. A tiszta, átlátható előszoba a „jó áramlás” alapja.
2. Tudás és önfejlesztés – a bejárattól balra eső rész. Ide érdemes tenni egy nyugodt sarkot, könyveket, jegyzeteket, ha tanulsz. A rend itt is sokat számít: a túl zajos tér szétviszi a figyelmet.
3. Család és gyökerek – a lakás bal oldali közepe. Növények, természetes anyagok, családi fotók is jól működhetnek itt. A stabilitás érzését erősítik.
4. Gazdagság és bőség – bal felső sarok. Nem a pénzes dobozt kell ide rakni, inkább valami olyasmit, ami emlékeztet arra, hogy bőséget szeretnél: egy szép nagylevelű növény, egy kedves tárgy, ami inspirál.
5. Hírnév és önkifejezés – a lakás közepe felül. Lehet itt egy látványos falikép, vagy bármi, ami téged képvisel. A túlzsúfoltság viszont itt is visszafogja a hatást.
6. Szerelem és párkapcsolat – jobb felső sarok. A feng shui itt a páros tárgyakat kedveli: két gyertya, két párna, két kis váza. A lényeg az intimitásra emlékeztetés.
7. Kreativitás és gyerekek – jobb középső rész. Ha van hobbid, ennek a sarkában érdemes helyet adni neki. A könnyed, világos színek jól működnek.
8. Segítők és utazás – jobb alsó sarok, a bejárat mellett. Ez lehet egy kis utazási emlékekkel teli polc, vagy valami, ami az „úton levés” érzetét adja.
9. Egészség és egyensúly – a lakás közepe. Ez a stabilitás, egészség, lelki egyensúly területe. Itt jó, ha nincs zsúfoltság: legyen levegős, világos, akár egy növénnyel.
Ne ess túlzásokba, nem kell mindent egyszerre megváltoztatni a bagua térkép miatt.
A cél mindig az, hogy az otthonod jobban szolgáljon téged – ne te próbálj belepréselődni egy rossz elrendezésű térbe.
Az alábbi videó segít jobban megérteni a bagua térkép lényegét:
