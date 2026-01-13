Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek az arkangyalok vigyáznak ránk a csillagjegyünk szerint – Egy egyszerű rituáléval hívhatjuk őket, ha segítségre szorulunk

őrangyal
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 08:45
angyali gondviselésmágiaarkangyal
Az arkangyalok energiája sokak szerint láthatatlanul, mégis erőteljesen van jelen az életünkben. Az arkangyalok különböző formában támogatnak bennünket attól függően, hogy a csillagjegyünk melyik asztrológiai elemhez tartozik. Hamarosan megtudhatod, téged melyik égi segítő védelmez, és azt is megmutatjuk, hogyan kapcsolódhatsz velünk egyetlen egyszerű rituáléval.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

Ősi spirituális tanítások szerint az arkangyalok nemcsak védelmeznek bennünket, hanem irányt is mutatnak életünk fontos fordulópontjain. Az arkangyalok energiája szorosan összefügg a csillagjegyek elemeivel - tűz, föld, levegő és víz - , és már egy rövid, tudatos figyelemmel végzett gyakorlat is elegendő lehet ahhoz, hogy megérezzük a segítő jelenlétüket.

Gabriel páncélban és karddal a felhők között, ő az egyik legerősebb az arkangyalok között
Téged vajon ki védelmez az arkangyalok közül? Cikkünkből kiderül!  / Fotó: Shutterstock AI /  Shutterstock 

Az arkangyalok és a csillagjegyek elemeinek kapcsolata

Az asztrológiában minden jegy egy adott elemhez tartozik. Ezek az elemek nemcsak a személyiségünk fő aspektusait írják le, hanem azt is megmutatják, mely arkangyal energiája áll hozzánk a legközelebb, és milyen élethelyzetekben számíthatunk a támogatására.

TŰZ JEGYEK - Kos, Oroszlán, Nyilas

Hozzájuk tartozó arkangyal: MIHÁLY 

A tűz jegyek szenvedélyesek, határozottak és ösztönösen vezető alkatok. Mihály arkangyal az erő, a bátorság és a védelem képviselője, aki különösen akkor segít, amikor ki kell állnunk magunkért, vagy nehéz döntést kell meghoznunk. Felveszi a harcot a sötét erőkkel szemben, és igyekszik jó útra terelni bennünket. 

FÖLD JEGYEK – Bika, Szűz, Bak

Hozzájuk tartozó arkangyal: URIEL 

A föld jegyek számára a biztonság és a stabilitás, kiszámíthatóság a legfontosabb. Uriel arkangyal a bölcsesség és a tisztánlátás energiáját képviseli, és gyakran segít pénzügyi, munkahelyi kérdésekben vagy hosszú távú jövőképpel kapcsolatos döntésekben. Uriel finoman megvilágítja az utat, amikor úgy érezzük, eltévedünk a sötétben. 

LEVEGŐ JEGYEK – Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Hozzájuk tartozó arkangyal: RAFAEL 

A levegő jegyek szülöttei sokat gondolkodnak, kiváló elemzők és nagyon kommunikatívak, de hajlamosak a túlpörgésre és túlanalizálásra, halogatásra. Rafael arkangyal a lelki és érzelmi gyógyulás támogatója, aki segít lecsillapítani az idegrendszerünket és kialakítani belső egyensúlyunkat. Neki köszönhetően jobban oldódnak a múltbéli traumák, ezáltal könnyebben újjászületünk. 

VÍZ JEGYEK – Rák, Skorpió, Halak

Hozzájuk tartozó arkangyal: GÁBRIEL

A víz jegyek mélyen érző, intuitív személyiségek, akik gyakran elvesznek mások érzelmeiben. Gábriel arkangyal az érzelmi tisztulás és a belső hang őrzője, aki segít feldolgozni a múltbéli terheket és új kezdeteket indítani. A lélek üzeneteinek és az intuíciónak a védelmezője, aki akkor szólít meg, amikor a szívünk már tudja az igazságot – de talán még nem merjük kimondani. 

Egyetlen egyszerű rituálé, amellyel bárki hívhatja az arkangyalok segítségét

Nem szükséges bonyolult szertartás ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk az arkangyalok energiájával. A kulcs a megfelelő fényszín vizualizálása, amely az adott arkangyal rezgéséhez kapcsolódik: 

  • Mihály arkangyalt jeges, vibráló mélykék és arany fény veszi körül – ez a védelem, az erő és az igazság jelképe. 
  • Uriel fénye meleg arany és sötétvöröses árnyalatokban játszik – ez a stabilitás és az anyagi biztonság színe.
  • Rafael arkangyal smaragdzöld fényéről híres, amely a gyógyulást és a lelki egyensúlyt jelzi. 
  • Gábriel arkangyalt fehér, ezüstös, holdfényhez hasonló aura lengi körül – ez az intuíció és az új kezdetek szimbóluma. 

A RITUÁLÉ MENETE

  • Feküdj vagy ülj le pár percre, és nyugalmi állapotban hunyd le a szemedet. Vegyél háromszor lassú, mély levegőt. 
  • Képzeld el, hogy az arkangyalodnak megfelelő színű tiszta fény ereszkedik le az égből, és körülöleli az egész testedet. 
  • Magadban vagy hangosan mondd ki: 

Nyitott vagyok az arkangyalok segítő energiájára, és őszintén közvetítem kérésemet az univerzum felé.

  • Kommunikálj gondolatban arkangyaloddal, érezve a támogatását és védelmét: tárd ki a szívedet neki, és várd nyitottan a válaszát. 

Az arkangyalok segítsége sokak szerint akkor működik a legerősebben, amikor nem konkrét dolgokat kérünk, hanem egyszerűen megnyílunk az útmutatásukra. Ez az egyszerű rituálé bárhol, bármikor elvégezhető, és segíthet abban, hogy nyugodtabbnak, védettebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat az őrangyalunkkal – meghozva a számunkra legmegfelelőbb, legönazonosabb döntéseket. 

Az alábbi videó segít a rituáléban:

Ezeket az arkangyalokkal kapcsolatos cikkeket is érdemes elolvasnod:



 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu