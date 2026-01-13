Ezek az arkangyalok vigyáznak ránk a csillagjegyünk szerint – Egy egyszerű rituáléval hívhatjuk őket, ha segítségre szorulunk

Ősi spirituális tanítások szerint az arkangyalok nemcsak védelmeznek bennünket, hanem irányt is mutatnak életünk fontos fordulópontjain. Az arkangyalok energiája szorosan összefügg a csillagjegyek elemeivel - tűz, föld, levegő és víz - , és már egy rövid, tudatos figyelemmel végzett gyakorlat is elegendő lehet ahhoz, hogy megérezzük a segítő jelenlétüket.

Az arkangyalok és a csillagjegyek elemeinek kapcsolata

Az asztrológiában minden jegy egy adott elemhez tartozik. Ezek az elemek nemcsak a személyiségünk fő aspektusait írják le, hanem azt is megmutatják, mely arkangyal energiája áll hozzánk a legközelebb, és milyen élethelyzetekben számíthatunk a támogatására.

TŰZ JEGYEK - Kos, Oroszlán, Nyilas

Hozzájuk tartozó arkangyal: MIHÁLY

A tűz jegyek szenvedélyesek, határozottak és ösztönösen vezető alkatok. Mihály arkangyal az erő, a bátorság és a védelem képviselője, aki különösen akkor segít, amikor ki kell állnunk magunkért, vagy nehéz döntést kell meghoznunk. Felveszi a harcot a sötét erőkkel szemben, és igyekszik jó útra terelni bennünket.

FÖLD JEGYEK – Bika, Szűz, Bak

Hozzájuk tartozó arkangyal: URIEL

A föld jegyek számára a biztonság és a stabilitás, kiszámíthatóság a legfontosabb. Uriel arkangyal a bölcsesség és a tisztánlátás energiáját képviseli, és gyakran segít pénzügyi, munkahelyi kérdésekben vagy hosszú távú jövőképpel kapcsolatos döntésekben. Uriel finoman megvilágítja az utat, amikor úgy érezzük, eltévedünk a sötétben.

LEVEGŐ JEGYEK – Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Hozzájuk tartozó arkangyal: RAFAEL

A levegő jegyek szülöttei sokat gondolkodnak, kiváló elemzők és nagyon kommunikatívak, de hajlamosak a túlpörgésre és túlanalizálásra, halogatásra. Rafael arkangyal a lelki és érzelmi gyógyulás támogatója, aki segít lecsillapítani az idegrendszerünket és kialakítani belső egyensúlyunkat. Neki köszönhetően jobban oldódnak a múltbéli traumák, ezáltal könnyebben újjászületünk.

VÍZ JEGYEK – Rák, Skorpió, Halak

Hozzájuk tartozó arkangyal: GÁBRIEL

A víz jegyek mélyen érző, intuitív személyiségek, akik gyakran elvesznek mások érzelmeiben. Gábriel arkangyal az érzelmi tisztulás és a belső hang őrzője, aki segít feldolgozni a múltbéli terheket és új kezdeteket indítani. A lélek üzeneteinek és az intuíciónak a védelmezője, aki akkor szólít meg, amikor a szívünk már tudja az igazságot – de talán még nem merjük kimondani.