Így kérj útmutatást az angyaloktól az álmok világán keresztül

Az angyali álommágia lényege, hogy kérdésünk, kérésünk megfogalmazása után alvás közben kapunk útmutatást. A válasz érzésekben, álomképekben és szimbólumok formájában érkezik, az angyali útmutatás pedig már másnap reggelre tudatosulhat bennünk.

Ha segítséget kérünk az arkangyaloktól, álmunkban érkezik az angyali útmutatás

Fotó: Julia Raketic / Shutterstock

Négy fő angyal, akik segítenek az álmok kapuján túl:

A védelem és bátorság erejét hordozza, segít leszámolni a sötét erőkkel és a bennünk rejlő démonokkal.

Ha félelmeink, komoly aggályaink vannak, vagy tisztán szeretnénk látni egy emberi kapcsolatban, Mihálytól kérhetünk útmutatást.

Kulcsmotívumok, amelyeken keresztül gyakran üzen álmunkban: kék fény, forgószél, magaslatokról zuhanás, kard, pajzs

Gábriel arkangyal

Ő a tiszta üzenetek közvetítője, aki felfedi az igazságot és segít megérteni mások valódi szándékait. Megmutatja a számunkra tiszta, helyes utat.

Gyakori szimbólumai: fehér toll, víz és természet, kapu vagy ajtó

Haniel arkangyal

Ő a lélek sebeinek gyógyítója és a női, intuitív energiák támogatója.

Különösen érzelmi, párkapcsolati kérdésekben fordulhatunk hozzá: megmutatja, hol valódi a szeretet.

Általános szimbólumai: holdfény, híd, virágok, angyali érintés

Raziel arkangyal

A misztériumok és titkok őrzője. Ha kíváncsiak vagyunk sorsunk mélyebb összefüggéseire, vagy a jövő lehetőségeibe nyernénk bepillantást, Raziel felfedi előttünk a titkokat.

Kulcsmotívumai: kulcs, könyv, csillagfény, szivárványszínek

Így kérhető angyali útmutatás az álmokon keresztül

Először vizsgáld meg, hogy a kérésed és a szándékod tiszta szívből fakad-e. Ha a válasz igen, készítsd fel a lelked az angyali üzenetek befogadásra a következő lépésekkel:

Lefekvés előtt ülj néhány percig csendben az ágyon. Vegyél három mély lélegzetet és képzeld el, hogy a levegő fénnyel tölti meg a tested. Mielőtt megfogalmazod a kérdésed, mondd ki a védőmantrát: „Csak tiszta és igaz energiák léphetnek be az álmaimba.” Ezt követően nevezd meg pontosan, hogy melyik angyaltól és miben kérsz segítséget. Például:

„Mihály arkangyal, kérlek mutasd meg, igazán bízhatok- e ebben a kapcsolatban.”

„Raziel arkangyal, kérlek adj útmutatást a jövőmmel kapcsolatos döntésekhez.”

Képzeld el, hogy egy aranyló fényburok vesz téged körbe, és az angyal melletted áll. Ezután feküdj le és várd az útmutató álmot, amely általában még aznap, de legfeljebb másnap megérkezik. Az angyali sugallat jelei lehetnek:

reggelre egy érzés, egy gondolat teljes bizonyosságként jelenik meg;

eltűnik vagy elhalványul benned egy félelem vagy kétely;

megmagyarázhatatlan belső békét érzel;

egy álombeli szimbólum különösen erősen benned ragad.

Ha használod az intuíciódat, az érzéseidre támaszkodva könnyedén megfejtheted a jeleket.

