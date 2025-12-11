Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Osho

94 éve született Osho – Idézd fel velünk a guru legnépszerűbb tanításait

spiritualitás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 06:15
idézetmotiváció
Emlékezzünk együtt a 20. század egyik legnagyobb hatású gurujára. Osho ma lenne 94 éves, mely alkalomból összegyűjtöttük leghíresebb gondolatait.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Osho neve bizonyára ismerősen cseng. Még ha nem is rajongsz annyira a guruért, egy-két tanítását érdemes megismerned. Kattints a galériára!

Osho porté.
Radzsnís Csandra Mohan Dzsain, közismertebb nevén, Osho / Fotó: Wikipédia-Marcell Antonisse
  • Az Osho név jelentése: „A Mester".
  • Már 21 évesen megvilágosodott.
  • Újító volt, nem követte a hagyományos vallási tanokat.

Osho leghíresebb tanításai – ismerd meg a guru életbölcsességeit

Osho a 20. század egyik legnagyobb hatású spirituális tanítója volt, az egyik legellentmondásosabb szellemi vezető. 1931. december 11-én Csandra Mohan Dzsain néven született, csak később vette fel az Osho nevet. Spirituális képessége hamar megmutatkozott, más 21 évesen megvilágosodott. 1970-es évek elején nemzetközi meditációs központot alapított, létrehozta az „új-szannjászi"-nak nevezett mozgalmat és zen-mesterként vált ismerté. Az Osho név egy japán kifejezésből ered, jelentése: „A Mester".

Oshon nem élt aszkéta életet, nem hitt a hagyományos vallási keretekben, nem követte a szegénység, jótékonyság hagyományait, sőt, önmegtartóztatást sem gyakorolt, nyíltan hirdette a szabad szerelmet. Tanításaiban gyakran provokációval hívta fel a követői – új-szannjászik – figyelmét, hogy a megvilágosodás nem a lemondásban, hanem a tudatosságban rejlik. Következzen a galéria, amiben felidézzük Osho életbölcsességeit!

„Csak a saját szívedre hallgass! Az az egyetlen igaz tanítód. Az életed útján az intuíciód lehet az egyetlen tanítómestered.”
„Halj meg minden pillanatban a múlt számára, és szüless újjá, hogy lemoss magadról minden ideológiát, minden elszáradt viselkedésmintát - hogy mindig nyitott lehess az életre, hogy mindig a jelenben reagálj az életre!”
„A szeretet törékeny virág. Óvni kell, hogy megerősödhessen, és öntözni kell; csak akkor szökken szárba.”
„A hatalom megront, a teljhatalom pedig teljesen megront.”
„Tetteidnek lényedből kell fakadniuk. Ne a cselekedeteidet próbáld módosítani vagy kijavítani - lényedben kell átalakulnod. A valódi érték nem azon múlik, hogy mit teszel, hanem azon, hogy ki vagy.”
„Ne hasonlítsd össze magad senkivel – a másik személy nem te vagy, te nem a másik személy vagy.”
„A világ visszhangos hely. Ha haragot indítunk útjára, harag jön vissza; ha szeretetet adunk, szeretet jön vissza.”
„Ne várj tovább, ne várj az okra. Eleget várakoztál. Válaszd a boldogságot, és boldog leszel.”
„Csak a saját szívedre hallgass! Az az egyetlen igaz tanítód. Az életed útján az intuíciód lehet az egyetlen tanítómestered."

