94 éve született Osho – Idézd fel velünk a guru legnépszerűbb tanításait

Osho neve bizonyára ismerősen cseng. Még ha nem is rajongsz annyira a guruért, egy-két tanítását érdemes megismerned. Kattints a galériára!
Osho a 20. század egyik legnagyobb hatású spirituális tanítója volt, az egyik legellentmondásosabb szellemi vezető. 1931. december 11-én Csandra Mohan Dzsain néven született, csak később vette fel az Osho nevet. Spirituális képessége hamar megmutatkozott, más 21 évesen megvilágosodott. 1970-es évek elején nemzetközi meditációs központot alapított, létrehozta az „új-szannjászi"-nak nevezett mozgalmat és zen-mesterként vált ismerté. Az Osho név egy japán kifejezésből ered, jelentése: „A Mester".
Oshon nem élt aszkéta életet, nem hitt a hagyományos vallási keretekben, nem követte a szegénység, jótékonyság hagyományait, sőt, önmegtartóztatást sem gyakorolt, nyíltan hirdette a szabad szerelmet. Tanításaiban gyakran provokációval hívta fel a követői – új-szannjászik – figyelmét, hogy a megvilágosodás nem a lemondásban, hanem a tudatosságban rejlik. Következzen a galéria, amiben felidézzük Osho életbölcsességeit!
Nézd meg az alábbi videót Osho-ról:
