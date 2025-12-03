Gondolkoztál már valaha azon, hogy melyik süti tükrözi leginkább a személyiséged? Most utánajártunk, hogy a csillagjegyek milyen sütemények lennének a horoszkóp szerint! Lássuk, melyik édesség passzol a jellemedhez!

Tudod milyen süti lennél a horoszkópod szerint? Most kiderül!

Fotó: Dream79 / Shutterstock

A Rák jegyűek könnyű almáspiték lennének.

Az Oroszlánok finom csokitorták.

A Vízöntők pedig szépen kidíszített Cupcake-ek.

Lássuk, milyen süti lennél a horoszkópod szerint

Az asztrológia és a csillagjegyed többet elárul rólad, mint gondolnád.

Kos – Brownie

Milyen a Kos? Tüzes, lendületes, mint egy forró, frissen sült brownie. Belül puha, kívül roppanós, akárcsak a Kos csillagjegyűek, akik kívülről talán keménynek tűnnek, de a szívük tele van melegséggel.

Bika – Sajttorta

Egy Bika értékeli a klasszikus ízeket, így a horoszkópod szerint hozzád egy sajttorta illik leginkább. Kedvedtől függően olyan öntetet választasz, amilyet csak szeretnél.

Ikrek – Macaron

A játékos és kíváncsi Ikrek nem is lehetne más, mint egy Macaron. Minden nap más oldalukat mutatják, és persze mindegyikhez találnak megfelelő színű és ízű süteményeket.

Rák – Almás pite

Egy jó meleg almáspite? Egy Rák erre tuti nem mond nemet. Télen porcukorral, nyáron vaníliafagyival, mindegy csak a nagyi receptje alapján készüljön.

Ikrek csillagjegyű vagy? Akkor ha süti lennél, te egy színes macaron lennél.

Fotó: RESTOCK images / Shutterstock

Oroszlán – Csokoládétorta

Na de nem az az egyszerű csokitorta. Ez bizony a dupla csokis, igazi csokoládébabból készült változat, amitől összeragad a szád, és biztosan soha nem felejted el az élményt, akár csak egy Oroszlánt.

Szűz – Zabpelyhes keksz

Rendszerető, egészségtudatos Szűz vagy? Nem is illene hozzád más, mint a zabpelyhes keksz. Finom és tápláló, minden igényedet kielégíti.

Mérleg – Eperhabos torta

A szépséget és a harmóniát keresed, ehhez nem dukálhat más, mint egy eperhabos torta. Kívül-belül kiegyensúlyozott, akárcsak te magad.

Skorpió – Sacher-torta

A Skorpió csillagjegy igen titokzatos. Hozzád a Sacher-torta illik. Csokoládé és szenvedély, ahányszor próbálod, annyiszor fedezel fel benne valami újdonságot.

Ilyen süti vagy a csillagjegyed szerint.

Fotó: WDnet Studio - Digital Media Creation / 123RF

Nyilas – Fahéjas csiga

A Nyilas egy kalandvágyó csillagjegy, nem is illene hozzá más, mint fahéjas csiga. Mindenki máshogy szereti, valaki harapja, más szaggatja, de ellenállni senki nem tud neki.