Horoszkóp: Ezt a 3 csillagjegyet szinte mindig megcsalja a párja – Légy résen, ha te is szerepelsz a listán

A hűtlenség az a szó, amely hallatán mindenkinek görcsbe rándul a gyomra. Senki sem szeretné átélni ezt az árulást. A horoszkóp szerint viszont, vannak csillagjegyek, akik életük során, többször is megtapasztalhatják, milyen is az, amikor a hozzájuk legközelebb álló személy szúrja hátba őket. Mutatjuk kik ők és miért futnak bele újra és újra ugyanabba a zsákutcába!

Fotó: Pormezz

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy többször is átéli a hűtlenség fájdalmát

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánt jellemző karizma és irányításra való törekvés élete minden területén jelen van, még a párkapcsolatában is. Ez a dominancia eleinte biztonságot nyújt számára, de a másik fél nagyon hamar elkezdi úgy érezni, hogy nem kap elég teret. Azt tapasztalhatja, hogy az Oroszlán mellett nincs beleszólása a döntéseibe és a közös jövő tervezésébe. Emiatt könnyen eltávolodik érzelmileg, ami pedig sokszor hűtlenségbe torkollik.

Az Oroszlán úgy védheti meg kapcsolatát az érzelmi elhidegüléstől, ha időben megtanul kellő teret biztosítani partnerének és az állandó kontroll helyett, inkább együttműködik.

Szűz csillagjegy

A Szűz csillagjegy rideg természetéről híres. Azonban, ha egyszer képes kitárulkozni párjának, onnantól nincs megállás. A szokatlanul nagy érzelmi biztonságtól rendkívül sebezhetővé és hiszékennyé válik. Mindent hajlandó elhinni, amit a párja állít – hiába sugároz mást tetteivel. Egy rossz pár, lojalitását és kedvességét előszeretettel ki is használja.

A horoszkóp szerint, jobban résen kell lennie, akkor is, ha úgy érzi lelki társára talált. Főleg azért, mert egy Szűz számára egy affér nagy törést jelent, ami után sosem lehet már ugyanolyan a kapcsolat és a bizalom.

Halak csillagjegy

A Halak úgy tud szeretni, mint senki más. Nemcsak ragaszkodása erősebb másokénál, de hajlamos partnerét az egekig idealizálni. Ez az érzelmi intimitás a pár másik felének nyomasztó lehet. Ráadásul a Halak naivitásával vonzza az olyan embereket, akiknek nem tiszták szándékaik, így még nagyobb a kockázat.