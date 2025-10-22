Ez a 3 leghűtlenebb csillagjegy – A párod is köztük van?

A szerelem vak – de a horoszkóp lát. A csillagok állása, a személyiségjegyek és a születési dátumunk sok mindent befolyásolnak: hogyan szeretünk, hogyan kötődünk, és sajnos azt is, mennyire vagyunk hajlamosak elcsábulni. A leghűtlenebb csillagjegyek listája három olyan jegyet tartalmaz, akiknek szívében egyszerre akár több tűz is loboghat – és nem mindig ugyanazért a személyért.

De vajon tényleg a csillagjegy a hibás? Vagy a túl kevés önfegyelem, esetleg felütötte a fejét az unalom az ágyban? Nézzük meg közelebbről, kik azok a csillagjegyek, akikre a leggyakrabban sütik rá a „hűtlen szerető” bélyegét.

A leghűtlenebb csillagjegyek között három csillagjegy szerepel.

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A leghűtlenebb csillagjegyek – avagy kik a legveszélyesebbek a szív frontján

1. Ikrek – A kettősség mestere

Ha egy Ikrek jegyű emberrel randizol, készülj fel a hullámvasútra. Az Ikrek játékos, szellemes, imád flörtölni – és utál unatkozni. A változatosság neki nemcsak fűszer, hanem maga az étel is.

A leghűtlenebb csillagjegyek egyik koronázatlan királya, mert nem feltétlenül rosszindulatból hűtlen. Egyszerűen csak képtelen megmaradni egy helyben, – vagy egy ölelésben, – ha közben más izgalmasabb lehetőség is felüti a fejét a közelében.

Miért veszélyes? Mert mesterien el tudja hitetni, hogy csak rád figyel – miközben már három új „célpontot” csekkol.

2. Nyilas – A szabadság megszállottja

A Nyilas imádja a kalandokat, és ha választania kell az elköteleződés és a spontán izgalmak között, hát… inkább ne várd ki a végét. A leghűtlenebb csillagjegyek második helyezettje, aki egyszerre tud lenyűgözni és összetörni. A Nyilas nem gonosz vagy érzéketlen – csak túl szenvedélyes, túl kíváncsi és túl önálló. Ha úgy érzi, egy kapcsolat korlátozza a mozgásterét, hajlamos kikacsintani. És sokszor vissza sem néz.

Miért veszélyes? Mert a szabadság iránti vágya erősebb lehet az irántad érzett szerelménél is.

3. Skorpió – A titkok nagymestere

Sokan azt gondolják, a Skorpió a legszenvedélyesebb csillagjegy – és igazuk van. Csakhogy a szenvedély kétélű fegyver: ami ma még biztos szerelem, az holnap könnyen átfordul egy másik kísértésbe. A leghűtlenebb csillagjegyek egyik legrejtélyesebb figurája a Skorpió, aki képes dupla életet élni – és közben halálosan hűségesnek tűnni. A Skorpió nem csupán testileg, hanem lelkileg is hajlamos elkalandozni, ha nem érzi magát megbecsülve.