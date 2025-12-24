Ezek a csillagjegyek tuti összevesznek karácsonykor – Ne ültesd őket közel egymáshoz az asztalnál

Közeleg a Szenteste, mindenki szeretné nyugalomban letudni az ünnepi vacsorát, de vannak olyan csillagjegypárosok, akiknek a közelében ez nehézkes lesz. Lássuk a medvét, kiket kerülj a horoszkóp szerint!

Fotó: Liubomyr Vorona / 123RF

Vannak csillagjegyek, akiknek a vérmérséklete egyszerűen nem passzol, totál ellentétes a habitusuk. Ha ilyen csillagjegyek hosszabb ideig zárt térben maradnak egymással, jobb menekülni, de ha vendéglátó lévén erre nincs lehetőség, akkor most összeszedtük neked azokat a csillagjegypárosokat, akiket jobb ha nem ültetsz egymás mellé az ünnepi asztalnál a békesség érdekében. Mégiscsak a szeretet ünnepéről van szó.

Kos – Mérleg

A keményfejű Kos és a kiegyensúlyozott Mérleg néha bizony össze tud feszülni, ha sokat vannak egymás társaságában. Ha tudod, hogy lesz egy ilyen páros az ünnepi asztalnál, próbálj meg közéjük ültetni egy-két embert, jobb a békesség.

Skorpió – Vízöntő

Itt már komolyabb dologra lesz szükség, mint 1-2 méter távolságra, mert ez a csillagjegypáros egy hosszú asztal két végéről is képes egymásnak osztani az észt. Célszerű a két családtagot más-más napokon vendégül látni. Sajnáljuk ezt dobta a a gép, ezt javasolja az asztrológia.

Rák – Ikrek

Ha egy Rák és egy Ikrek csillagjegyű vendéget is vársz, készülj sok zsepivel, mert az Ikrek tuti megsiratja az érzékeny Rákot. Ez sajnos elkerülhetetlen, készülj fel, ne vedd magadra, ez a két jegy már csak ilyen.

Oroszlán – Bika

Fúha... ez a szitu azért nehéz, mert mindkét jegy meg van győződve róla, hogy ő találta fel a spanyol viaszt. Könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy kérdőre vonnak és követelik, hogy valamelyiküknek adj igazat egy adott konfliktusban. Próbáld játszani a politikust, majd hagyd magukra. Zárd rájuk az ajtót, foglalkozz a többi vendégeddel, majd csak befejezik.

Szűz – Halak

A Szűz és a Halak páros akkor problémás, ha te vagy a vendégváró és Halak csillagjegyű is egyben. A Szűz köztudottan nagyon precíz, ő észre fogja venni, ha nem pontosan az etikett szerint terítettél, vagy ha kicsit is túlsült a hús. Te pedig Halakként az érzékelőiddel tudni fogod, hogy éppen mi jár a fejében. A frusztrációtól, hogy nem szólhatsz be neki még idegesebb leszel, és fennáll a veszélye, hogy egy-két korty tojáslikőr után a semmiből ráripakodsz. Fogd vissza magad, a többi vendég előtt te leszel a bunkó házigazda, és a Szűz jöhet ki jól az egészből. Ne foglalkozz azzal, hogy mibe köt bele a Szűz jegyű, a többi vendéged észre sem fogja venni, amin ő fennakad.