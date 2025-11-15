A horoszkóp szerint ne csodálkozz: ezek a csillagjegyek örökké anyuci pici fiai maradnak

Néhány férfi többet keresi az édesanyját ügyes-bajos dolgaival kapcsolatban, mint a többi. Felhívják az anyóst, ha baj történik, de nekik mesélik el először a jó élményeket is – és persze akkor is azonnal tanácsért sietnek hozzá, ha háztartásbeli kérdések merülnek fel. (Például egy ilyen fontos kérdés lehet, hogy hogyan készíti anyósunk a bablevest, mert nekünk is úgy kellene.) Lássuk, hogy a horoszkóp mit mond; mely csillagjegyek hajlamosak a leginkább kisfiúk maradni életük végéig.

Horoszkóp: ezek a férfiak nem szeretnének kirepülni az anyai fészekből.

Fotó: 123RF

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki örökké anyuci pici fia marad

Rák csillagjegy

A Rák férfiak tele vannak mély érzelmekkel, így számukra az anyai szeretet jelenti a biztonságot és melegséget, amire mindig vágynak. Egy Rák a párkapcsolatban is hasonló kvalitásokat vár el, hiszen egy ölelő női kar, neki maga a nyugalom.

Ha egy Rákkal randizol, tuti, hogy már az első randin szóba kerül, hogy az édesanyja vajon milyen véleménnyel lenne rólad. De ő ezt sosem rossz szándékból teszi, egyszerűen csak ezt érzi természetesnek.

A horoszkóp szerint, ő az a típus, aki nem egy gyógysörre ül le a barátaival egy húzós hét után, hanem egy nagyot lelkizik az anyukájával.

A Rák férfi:

érzékeny

végtelenül hűséges

szeretetéhes

Nyilas csillagjegy

A horoszkóp szerint, a Nyilas férfiak egész életükben a szabadságot és a spontaneitást hajhásszák. Állandóan kalandokat keresnek, így az egyetlen biztos pont az életükben az anyukájuk, akihez mindig visszatérnek, ha elfáradtak a legújabb izgalmas utazásuk közben.

A Nyilas férfi – mivel mindig egy újabb kalandon töri a fejét – sokszor megfeledkezik a mindennapi teendőiről. Ilyenkor is szívesen kér egy kis segítséget az anyukájától.

Kimaradt egy mosás? A horoszkóp szerint ne lepődj meg, ha hazaviszi a szennyest, hiszen egyébként is imádja, ha gondoskodnak róla.

Fotó: lukas_zb / 123RF

A Nyilas férfi:

életvidám

romantikus

szórakoztató

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán férfiak köztudottan magabiztosak és határozottak. De csak addig, amíg nem az édesanyjukkal állnak szemben, mert ilyenkor a tápláléklánc tetején büszkélkedő ragadozókból visszavedlenek egy kiskölyökké, aki bármit megtenne azért, hogy az édesanyja büszke legyen rá. Imádja és tiszteli – mindenkinél jobban.