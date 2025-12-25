A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (6. rész)

A cigánykártya lapjai különösen árnyaltan és sokoldalúan tükrözik az otthonnal és szerelmi ügyekkel összefüggő érzéseinket. A most következő lapokat mindenképpen nagy körültekintéssel kell értelmezni, azok ugyanis nem hirtelen eseményeket, hanem elhúzódó érzelmi folyamatokat és lelki megéléseket jeleznek. A cigánykártya sorozatunk utolsó lapismertető részében azok a kártyák kerülnek sorra, amelyek az érzelmi életünkkel, fontos kapcsolatainkkal és családi ügyeinkkel függenek össze. Lássuk, melyek azok!

A cigánykártya utolsó hat lapja elhúzódó érzelmi folyamatokat és lelki megéléseket jelez

Fotó: pesti tamás / Fejér Megyei Hírlap

A cigánykártya utolsó hat lapja

Ház – biztonság, otthon, komfortzóna és a család

A Ház lapja az életünk alapjait jelképezi: az otthont, a családot, a gyökereket és azt a közeget, ahol az ember érzelmileg biztonságban érzi magát. Nemcsak fizikai értelemben vett lakhelyet mutat, hanem a komfortzónánkat is, ahol a megszokott körülmények belső stabilitást adnak.

Általános jelentései:

otthon, család, családtagok és stabil háttér (amibe beleszülettünk, és amit létrehoztunk)

biztonság, védelem, állandóság

költözéssel, ingatlanügyekkel és a tulajdonunkban lévő dolgokkal kapcsolatban is ez a kártyalap ad információt

párkapcsolatban elköteleződésre, közös alapokra és tervekre utal

Negatív lapok mellett gyakran jelöl érzelmi bezárkózást vagy belső bizonytalanságot, amikor valaki nem meri elhagyni a már ismert terepet. Jelenthet munkahelyet, üzletet vagy egyéb helyiséget is.

Szerelem – érzelmi kötődés, vonzalom, döntési helyzet

A Szerelem lapja a legnagyobb örömöt szokta okozni, ha meglátjuk a terítésben: bár nem mindig szenvedélyes szerelemre vagy romantikus kapcsolatra utal, általában pozitív, mély érzelmeket mutat – legyen szó emberbaráti, testvéri vagy férfi-nő jellegű emóciókról. Gyakran jelenik meg akkor, amikor komoly érzelmi döntés előtt állunk.

Általános jelentései:

szeretet, vonzalom, heves fellángolás

mély lelki és érzelmi kötődés

romantikus időszak, amikor hagyjuk, hogy a szívünk vezessen minket

szívvel-lélekkel végzett tevékenység vagy választás két személy, esetleg két érzelemi lehetőség között

Időjelzőként gyors, érzelmekben gazdag eseményeket mutat, de figyelmeztethet arra is, hogy az érzelmek könnyen elhomályosíthatják a józan döntési képességünket.