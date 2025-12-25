KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (6. rész)

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 20:15
A cigánykártya nemcsak a sors nagy fordulópontjait jelzi előre, hanem azokat a mindennapi lelki folyamatokat is megmutatja, amelyek szívügyeinkkel kapcsolatosak. Ismerd meg sorozatunkból a cigánykártya utolsó hat lapját!
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A cigánykártya lapjai különösen árnyaltan és sokoldalúan tükrözik az otthonnal és szerelmi ügyekkel összefüggő érzéseinket. A most következő lapokat mindenképpen nagy körültekintéssel kell értelmezni, azok ugyanis nem hirtelen eseményeket, hanem elhúzódó érzelmi folyamatokat és lelki megéléseket jeleznek. A cigánykártya sorozatunk utolsó lapismertető részében azok a kártyák kerülnek sorra, amelyek az érzelmi életünkkel, fontos kapcsolatainkkal és családi ügyeinkkel függenek össze. Lássuk, melyek azok!

Cigánykártya kiterített lapjai
A cigánykártya utolsó hat lapja elhúzódó érzelmi folyamatokat és lelki megéléseket jelez
Fotó: pesti tamás / Fejér Megyei Hírlap

A cigánykártya utolsó hat lapja

Ház – biztonság, otthon, komfortzóna és a család

A Ház lapja az életünk alapjait jelképezi: az otthont, a családot, a gyökereket és azt a közeget, ahol az ember érzelmileg biztonságban érzi magát. Nemcsak fizikai értelemben vett lakhelyet mutat, hanem a komfortzónánkat is, ahol a megszokott körülmények belső stabilitást adnak.

Általános jelentései:

  • otthon, család, családtagok és stabil háttér (amibe beleszülettünk, és amit létrehoztunk) 
  • biztonság, védelem, állandóság 
  • költözéssel, ingatlanügyekkel és a tulajdonunkban lévő dolgokkal kapcsolatban is ez a kártyalap ad információt
  • párkapcsolatban elköteleződésre, közös alapokra és tervekre utal

Negatív lapok mellett gyakran jelöl érzelmi bezárkózást vagy belső bizonytalanságot, amikor valaki nem meri elhagyni a már ismert terepet. Jelenthet munkahelyet, üzletet vagy egyéb helyiséget is.

Szerelem – érzelmi kötődés, vonzalom, döntési helyzet

A Szerelem lapja a legnagyobb örömöt szokta okozni, ha meglátjuk a terítésben: bár nem mindig szenvedélyes szerelemre vagy  romantikus kapcsolatra utal, általában pozitív, mély érzelmeket mutat – legyen szó emberbaráti, testvéri vagy férfi-nő jellegű emóciókról. Gyakran jelenik meg akkor, amikor komoly érzelmi döntés előtt állunk.

Általános jelentései:

  • szeretet, vonzalom, heves fellángolás
  • mély lelki és érzelmi kötődés
  • romantikus időszak, amikor hagyjuk, hogy a szívünk vezessen minket
  • szívvel-lélekkel végzett tevékenység vagy választás két személy, esetleg két érzelemi lehetőség között

Időjelzőként gyors, érzelmekben gazdag eseményeket mutat, de figyelmeztethet arra is, hogy az érzelmek könnyen elhomályosíthatják a józan döntési képességünket.

Házasság – partnerség,  kapcsolódás, kooperáció és társulás

A Házasság lapja nem kizárólag esküvőt vagy párkapcsolatot jelent. Mindenfajta olyan emberi kapcsolódásra utal, ami hosszú távú elköteleződést, együttműködést és felelősségvállalást kíván. Ez lehet hivatalos ügy vagy szakmai kooperáció, társulás, és bármilyen felvállalt viszony, kapcsolat.

Általános jelentései:

  • házasság, együttélés, tartós kapcsolat
  • szerződés, hivatalos kapcsolódás vagy szövetség
  • sorsszerű kapcsolat, mely megváltoztatja az életünket
  • egy kapcsolat stabilizálódása, közös felelősségvállalás

Kedvezőtlen lapok melett szükségszerű, érdekből vagy kényszerből fenntartott kötelékre is utalhat.

Betegség – testi-lelki kimerültség, elhúzódó terhek és cselekvőképtelenség

A Betegség lapja ritkán jelent konkrét egészségügyi problémát. Az esetek többségében inkább lelki túlterheltséget, stresszt és elfojtott problémákat mutat, melyek idővel testi tüneteket is produkálhatnak.

Általános jelentései: 

  • kimerültség, stressz, energiahiány
  • elhúzódó probléma, tartós cselekvési bénultság
  • pszichoszomatikus problémák, lelki gondok és a lassítás szükségessége
  • olyan állapotokat is jelölhet, melyekbe szó szerint belebetegszünk
  • gondterheltség és karmikus feladatok, melyektől nem tudunk megszabadulni

A lap mindenképpen arra utal, hogy figyeljünk oda a testünk jelzéseire, mert sokszor egy mélyen ülő lelki problémára derülhet fény egy fizikai betegség kapcsán.

Bosszúság – konfliktusok, idegi feszültség és kapcsolati zavarok

A Bosszúság lapja a mindennapos, de sokszor felhalmozódó és kirobbanó feszültségeket jelzi. Apró vitáktól a komolyabb konfliktusokig sok mindent takarhat, de mindig idegeskedést, türelmetlenséget és kaotikus állapotokat tükröz.

Általános jelentései:

  • veszekedések, szóváltások és vulgáris, agresszív megnyilvánulások
  • frusztráció, türelmetlenség és viselkedési zavarok
  • idegi kimerültség, mely folyamatos konfliktusokhoz vezet

Hosszabb távon komolyabb érzelmi problémák előjele is lehet, utalhat toxikus és érzelmileg bántalmazó kapcsolatra, mely pszichésen kizsigerel bennünket.

Féltékenység – bizalmatlanság, belső bizonytalanság és érzelmi háromszögek

A Féltékenység lapja legtöbbször nem külső veszélyt, hanem belső félelmeket és önbizalomhiányt jelez. Gyakran a múltbéli sérelmeink aktiválódását mutatja, mely hibás viselkedésmintákhoz vezet. Ugyanakkor tény, hogy a szerelmi háromszögeket, titkos viszonyokat és pozícióharcokat is ez a kártya szimbolizálja.

Általános jelentései:

  • féltékenység, irigység, hatalmi és pozícióharcok
  • birtoklási vágy és kontrollmánia, bizalmi problémák és érzelmi manipuláció
  • érzelmi függőség és különböző szenvedélybetegségek, megszállottságig terjedő ragaszkodás 

Spirituálisan arra hívja fel a figyelmünket, hogy a valódi biztonság belülről fakad, és ne külső forrásoktól várjuk a visszaigazolást.

Ez a hat lap – Ház, Szerelem, Házasság, Betegség, Bosszúság és Féltékenység – az emberi kapcsolatok és a belső egyensúly legfontosabb témaköreit boncolgatja. Segíthetnek tisztán felismerni az érzelmi mintáinkat, ezáltal támogathatják döntéseinket a jövőnkkel kapcsolatban.

Ezzel a résszel lezárul a Kártyavető suli lapjelentéseket bemutató szakasza. A következő részekben már kirakási módokkal és a kombinációk értelmezésével  folytatódik a cigánykártya gyakorlati bemutatása. Tarts velünk és sajátítsd el a könnyen megtanulható kártyavetési praktikákat az értelmezéshez szükséges ismeretekkel együtt.

