Felfedte a nagy titkot a numerológus: a sorsod kódja ott van a nevedben

Van, aki hisz benne, hogy a sorsunk már előre megvan írva, és persze van, aki nem. Előbbit osztja llly Roland Tamás mágus és társa, Horváth Diána asztrológus. Szerintük véletlenek nincsenek, minden okkal történik, és a tetteinket nemcsak a gondolataink, olykor a nevünkben szereplő betűk is befolyásolhatják.

Kiderült, hogy numerológiai és asztrológiai szempontól mit jelent a Bors neve és mi a küldetése a csillagok szerint / Fotó: Bors

A betűk is árulkodnak

A páros jártas a numerológiában, azaz a számmisztikában és vallják: nemcsak a számoknak, de a betűknek is van jelentésük az asztrológiában. Ha valakit a születésekor egy adott névre elkeresztelnek, a páros szerint ezzel a sorsát is kijelölik.

Asztrológiai szempontból a számok bolygókhoz társíthatóak, azaz: az 1-es a Naphoz, a 2-es a Holdhoz, a 3-as a Merkúrhoz és az Uránuszhoz, a 4-es a Földhöz, az 5-ös a Jupiterhez, a 6-is a Vénuszhoz, 7-es a Szaturnuszhoz, a 8-as a Marshoz és Plútóhoz, a 9-es pedig a Neptunuszhoz. Minden bolygó egy asztrológia jegyhez is köthető. Ahogy a számoknak, úgy a betűknek is van jelentésük.

A betűkhöz tudunk számokat rendelni, így a nevünk alapján is tudunk háttérjelentéseket találni

– mondta Tamás, aki szerint ehhez nem kell mást tenni, mint a számmisztikát és az asztrológiát alkalmazni.

Ezt egy térképpel tehetjük, mutatjuk!

1 A J S 4 D M V 7 G P Y

2 B K T 5 E N W 8 H Q Z

3 C L U 6 F O X 9 I R

Így "látják" a Borsot a csillagok

Minden betűhöz egy szám is tartozik, ezeket kell összeadni, amíg egyjegyű számot nem kapunk és láthatjuk, mit tartogat számunkra a nevünk. A páros kiszámolta, hogy mit jelent a Bors neve és milyen küldetést szánnak a lapnak a csillagok! A lap képlete:

B 2 O 6 R 9 S 1

2+6+9+1=18=1+8=9

A Bors napilapnak a csillagjegyi száma a 9-es. De mit jelent ez?

- A 9-es a záráshoz tartozik, tehát igyekszik a Bors mindig a már jól körbejárt hírrel szolgálni olvasóinak, ezzel is törekedve a hitelességre. Ha bolygó szempontból nézzük, akkor Neptunusz, és ezen bolygó a Halak jegyhez tartozik, a Halak pedig az egység elérésére törekednek. Azaz, a Borsnak az a jó, ami a közönségnek, tehát nem öncélú a működése. Emiatt is ilyen népszerű a Bors. Nem hiába hoznak olyan szuper témákat, ami az olvasókat valóban informálja, szórakoztatja! A betűinek az összege jelölte ki a küldetését, ami a szórakoztató tájékoztatás - mondta a mágus, mit olvasott ki a Bors nevéből, hozzátéve: a névnek is van jelentése.