Neked mi áll a sikered útjában? A születési dátumod feltárja a titkot

Ha megkérdezel valakit, hogy mi kell a sikerhez, a legtöbben azt mondják, hogy tehetség, szorgalom, kitartás. Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy van még egy tényező, amelyről keveset beszélünk: a nevünk és a születési dátumunk. A számmisztika szerint ezek az alapadatok nemcsak rólunk árulnak el sokat, hanem azt is megmutatják, hogyan érhetjük el a sikert, és mi az, ami akadályoz minket.

A születési számod elárulja, mi áll a sikered útjában. Fotó: Anuta23 / Shutterstock

A siker nem mindig azon múlik, mennyit dolgozol

A számok energiái segíthetnek jobban megérteni, milyen irányba érdemes elindulnunk, mik az erősségeink és mire figyeljünk, hogy ne akadályozzuk önmagunkat. Ha úgy érzed, elakadtál, vagy szeretnél egy kicsit más nézőpontból ránézni a saját pályádra, érdemes belekukkantani ebbe a szemléletbe.

Mit árul el rólad a születési dátumod?

A számmisztika vagy más néven numerológia egyik legfontosabb alapja az úgynevezett életút szám, amelyet a születési dátumodból lehet kiszámolni. Ez a szám megmutatja, milyen belső adottságokkal, motivációval, tanulási feladatokkal érkeztél ebbe az életbe.

Így számold ki az életutad számát

Add össze a születési dátumod számjegyeit, amíg egy számot nem kapsz 1 és 9 között (vagy mesterszám esetén 11, 22, 33). Példa:

Születési dátum: 1985.10.15

1 + 9 + 8 + 5 + 1 + 0 + 1 + 5 = 30 → 3 + 0 = 3

Ez tehát egy 3-as életút szám.

Mit jelent ez pontosan? Alább eláruljuk!

Az életút szám jelentései

1. A vezető. Akkor vagy elememben, ha önálló lehetsz, új dolgokat kezdeményezhetsz, és nem szólnak bele minden lépésedbe. A siker kulcsa itt az önbizalom és az, hogy ne válj önkényeskedővé.

2. A társ. Közvetítő, béketeremtő típus vagy, aki remekül működik csapatban vagy párban. A sikerhez türelem, empátia, és egy támogató közeg kell, de vigyázz, ne veszítsd el a saját hangod.

3. A kommunikátor. Tele vagy ötletekkel, szívesen szerepelsz, jól bánsz a szavakkal. A sikerhez teret kell kapnod az önkifejezésre, különben könnyen kifulladsz. A monotonitás megöl.

4. A rendszerező. Számodra a biztonság, a stabilitás, az átlátható keretek jelentik az alapot. Akkor vagy sikeres, ha építhetsz, tervezhetsz, alkothatsz és ha hagynak időt rá. A spontaneitás nem a te világod.