Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Neked mi áll a sikered útjában? A születési dátumod feltárja a titkot

numerológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 12:15
életútszületési dátumsiker
Hiába dolgozol sokat, mégsem jutsz egyről a kettőre? Lehet, hogy nem veled van a baj, csak nem a saját utadat járod. Egy különleges önismereti módszer segíthet megérteni, mi támogat és mi hátráltat a siker felé vezető úton.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Ha megkérdezel valakit, hogy mi kell a sikerhez, a legtöbben azt mondják, hogy tehetség, szorgalom, kitartás. Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy van még egy tényező, amelyről keveset beszélünk: a nevünk és a születési dátumunk. A számmisztika szerint ezek az alapadatok nemcsak rólunk árulnak el sokat, hanem azt is megmutatják, hogyan érhetjük el a sikert, és mi az, ami akadályoz minket.

Siker titkát rejtő dobókockák
A születési számod elárulja, mi áll a sikered útjában. Fotó: Anuta23 /  Shutterstock 

A siker nem mindig azon múlik, mennyit dolgozol

A számok energiái segíthetnek jobban megérteni, milyen irányba érdemes elindulnunk, mik az erősségeink és mire figyeljünk, hogy ne akadályozzuk önmagunkat. Ha úgy érzed, elakadtál, vagy szeretnél egy kicsit más nézőpontból ránézni a saját pályádra, érdemes belekukkantani ebbe a szemléletbe.

Mit árul el rólad a születési dátumod?

A számmisztika vagy más néven numerológia egyik legfontosabb alapja az úgynevezett életút szám, amelyet a születési dátumodból lehet kiszámolni. Ez a szám megmutatja, milyen belső adottságokkal, motivációval, tanulási feladatokkal érkeztél ebbe az életbe.

Így számold ki az életutad számát

Add össze a születési dátumod számjegyeit, amíg egy számot nem kapsz 1 és 9 között (vagy mesterszám esetén 11, 22, 33). Példa:
Születési dátum: 1985.10.15
1 + 9 + 8 + 5 + 1 + 0 + 1 + 5 = 30 → 3 + 0 = 3
Ez tehát egy 3-as életút szám.
Mit jelent ez pontosan? Alább eláruljuk!

Az életút szám jelentései

1. A vezető. Akkor vagy elememben, ha önálló lehetsz, új dolgokat kezdeményezhetsz, és nem szólnak bele minden lépésedbe. A siker kulcsa itt az önbizalom és az, hogy ne válj önkényeskedővé.

2. A társ. Közvetítő, béketeremtő típus vagy, aki remekül működik csapatban vagy párban. A sikerhez türelem, empátia, és egy támogató közeg kell, de vigyázz, ne veszítsd el a saját hangod.

3. A kommunikátor. Tele vagy ötletekkel, szívesen szerepelsz, jól bánsz a szavakkal. A sikerhez teret kell kapnod az önkifejezésre, különben könnyen kifulladsz. A monotonitás megöl.

4. A rendszerező. Számodra a biztonság, a stabilitás, az átlátható keretek jelentik az alapot. Akkor vagy sikeres, ha építhetsz, tervezhetsz, alkothatsz és ha hagynak időt rá. A spontaneitás nem a te világod.

5. A szabadságkereső. Folyton mozgásban vagy, imádod a változást, a kalandot, a kommunikációt. A siker nálad az újdonságban van, de ha túl sok felé figyelsz, könnyen széteshetsz.

6. A gondoskodó. Fontos számodra a harmónia, a másokért való felelősségvállalás. A siker itt nem csak pénz, hanem hasznosság. Akkor érzed jól magad, ha segíthetsz, szolgáltathatsz, szebbé tehetsz valamit.

7. Az elemző. Mélyen gondolkodsz, kutatsz, és gyakran inkább egyedül dolgozol. A siker számodra nem feltétlenül külső elismerés, hanem az, hogy értelme van annak, amit csinálsz.

8. Az irányító. Ambiciózus vagy, célratörő, jól értesz a pénzügyekhez és a stratégiához. A siker konkrét eredményeket jelent: pénz, pozíció, befolyás. Ha nem vigyázol, elnyomóvá válhatsz.

9. Az idealista. Széles látókör, segítőkészség, mély emberi érzések jellemeznek. Akkor vagy sikeres, ha magasabb célokért dolgozhatsz, de ne hagyd, hogy a világ cinizmusa kiábrándítson.

11, 22, 33 – Mesterszámok. Spirituálisan érzékeny, másokat inspiráló személyiségek. A siker itt különösen sok belső munkát igényel, mert a feladat is nagy.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu