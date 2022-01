Szerelmi kötéssel szerezte meg párját az Insta-celeb

Születés, halál, szerelem, szakítás, sikerek és kudarcok; az élet természetes velejárói amelyekből 2022-ben sem lesz hiány.

Az égiek segítettek

A Metropol megkereste Iszet Boszorkány Főpapnő és mágust, aki az égiek segítségét kérte ahhoz, hogy megtudjuk, mi vár a kedvenceinkre idén. Iszet családjában több boszorkány-felmenő is van, ő maga pedig hazai neves mesterek segítségével, majd pedig külföldön fejlesztette a vele született képességeit. A kártya, a víz és az égiek közbenjárásával elmondta, mi vár a magyar sztárokra 2022-ben.

Az istennő éve

– 2022 a 2-es éve, ami a számmisztika szerint az istennő száma. Ez azt jelenti, hogy a nők esetében sokkal pozitívabb lesz ez az év, mint az előző, de a lapokban ott van az is, hogy a nők csalfábbak lehetnek az újévben, nagyobb kísértésbe eshetnek. A lapok egyértelműen kimutatják, hogy gyermekáldás is várható, viszont lesz olyan ismert ember is, akinél elindul, ám idő előtt sajnos megszakad a várandósság. Szakítást is látok, olyan párok jelentik majd be, hogy külön utakon járnak, akikről a külső szemlélő nem is gondolta volna, hogy boldogtalanok. Sajnos halálesetre is kell majd számítani, és a lapokból az bizonyosan kiolvasható, hogy az egyik magyar sztár idő előtt fog távozni az élők sorából – mondta el a Metropolnak Iszet, aki pozitív eseményeket is látott.

Jöhet a siker

Szakmailag sokan a csúcsra juthatnak, ha észreveszik és kihasználják a kínálkozó lehetőségeket. Lehet, hogy az adott lehetőség elsőre nem olyan kecsegtető – például egy falunap –, de az indíthat el olyan eseményeket, amelyeknek köszönhetően többen óriási szakmai elismerésben részesülhetnek. A kiadásokkal viszont érdemes csínján bánni, mert egy jónak tűnő befektetés óriási anyagi bukást okozhat.

Sztárok, akiknek érdemes vigyázniuk

Iszet az égieknek köszönhetően konkrét neveket is elárult munkatársunknak, ám hogy kikről kapta az alábbi információkat, etikai okokból nem hozzuk nyilvánosságra:

– A sportos életmódot folytató ismert magyar sztárunknak érdemes vigyáznia az egészségére, mert már 2021-ben is sok problémával küzdött egy családtagjának itt maradt lelke miatt. A lélek nem tudott átkelni az örökkévalóságba, ezért az élőkből „táplálkozik”. Ha átsegítik a lelket a túlvilágra, az illető egészségügyi helyzetében is komoly javulás várható.

– Az egyik gyönyörű magyar Insta-celeb évekkel ezelőtt szerelmi kötéssel szerezte meg mostani párját, gyermeke apját. Érdemes azonban vigyáznia, mert az efféle mágia nem minden esetben okoz örök időkig tartó boldogságot. Április tájékán a pár kapcsolatában komoly szakadás következhet be, amit csak őszinte szerelemmel és szeretettel hidalhatnak át.

– Az egyik híres magyar énekesnő évtizedek óta rendkívül sikeres szakmailag, ám a szerelemben sosem volt szerencséje. Ezt egy több generációs családi átok okozza, ami már a felmenői között is okozott problémákat. Ha szakértővel veteti le a rontást, akkor a magánéletében boldog fordulat következhet be.