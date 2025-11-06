A tökéletes szerelmi bájital receptje többé nem titok: így keverd ki a boldogság italát

A boldogságnak sok arca van, de a szerelem vitathatatlanul az egyik legcsodásabb érzés. Mindenki vágyik rá, hogy szeressen, és viszont szeressék. Előfordul, hogy a nagy ő csak nem akar betoppanni az ajtón. Ha nem gubózol be, rendszeresen eljársz otthonról olyan helyekre, ahol megismerkedhetsz másokkal, ha túl vagy már néhány félresikerült randin, önsegítő könyvön, és a pszichológusod szerint sem a te antennáddal van a probléma, ideje más módszerekhez folyamodnod. A szerelmi bájitalok egyidősek az emberiséggel, állítólag a történelem legszebb és legsikeresebb asszonyai is ehhez folyamodtak. Kleopátra, az ókori Egyiptom fáraónője is ilyen ősi elixírekkel csavarta el a két hatalmasság, Julius Ceasar és Marcus Antonius fejét.

Kleopátra királynő is szerelmi bájitalokhoz folyamodott a boldogsága megteremtéséhez

Fotó: Andrey Arkusha / Shutterstock

Hívd be az életedbe a boldogságot!

Bár az itt bemutatott bájitalok hatása nem hasonlítható a mesékben, és legendákban leírt varázsitalokhoz, de segítenek bevonzani az életedbe a szerelmet.

Szerelmi kence

Ezt a krémet randevú előtt érdemes felkenned magadra.

Összetétel:

250 ml illatmentes testápoló

6 csepp ylang-ylang

6 csepp levendulaolaj

3 csepp rózsaolaj

3 csepp jázminolaj

Szerelmi bájital teában

Ezt a teát szintén randevú előtt, rózsaszínű csészéből ajánlott fogyasztani. Ez a tea a szerelmi csalódásokat is tompítja.

A csészébe önts forró vizet és tegyél bele az alábbi teafüvekből, majd áztasd 10 percig:

2 kiskanál szárított rózsaszirom

2 kiskanál szárított levendula

fél teáskanál vaníliakivonat

Szerelmi fürdősó

Mosd ki alaposan a kádat, majd engedj bele kellemes hőmérsékletű vizet, és tegyél bele két evőkanállal randevú előtt, vagy akkor ha magányosnak érzed magad, és egy kis önszeretetre van szükséged.

3 teáskanál Epsom-só

3 csepp ylang-ylang olaj

3 csepp rózsaolaj

1 teáskanál jázminvirág

2 teáskanál szárított rózsaszirom

A szerelmi bájitalok, fürdők és kencék nem helyettesítik azt, hogy dolgozzunk önmagunkon, az önbizalmunkon, vagy a negatív beidegződéseinken. Ez egy komoly, és hosszú távú lelki folyamat, amihez nem árt szakember segítségét kérni. Ám ezek az apró szertartások segíthetnek elérni, és ráhangolódni a céljainkra.

Ez a videó például segít az ellazulásban, amikor fürdőt veszel:



