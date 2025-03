Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik (már csak horoszkópjuknál fogva is) közelebb állnak az univerzumhoz, mint mások. Ők azok, akik könnyebben meghallják az őrangyalok hangját, megérzik azok tanácsait, ugyanakkor arra is képesek, hogy a kozmosz ütőerén tartva a kezüket másoknak ártsanak is. Eláruljuk, mely három csillagjegy az, akit nem érdemes felidegesíteni, mert bizony náluk az átok könnyen valóra válhat!

Vannak csillagjegyek, akiknek az átkait könnyebben meghallja az univerzum Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akiknek az átka könnyedén valóra válhat

Skorpió

Aligha meglepő, hogy e jegy felkerült az átoklistára. A Skorpiók rettenetesen nehezen nyitnak bárki felé, ugyanis rettegnek attól, hogy valaki elárulja őket. Ha ez megtörténik, nem egyszerűen áldozatnak érzik magukat, hanem e tett feltüzeni végtelen bosszúszomjukat is. Ráadásul rettenetesen misztikus, spirituális lények, akiknek a szavai komoly kozmikus energiákat hordoznak, így ha egyszer ők elátkoznak, abból bizony hatalmas baj lesz!

Bak

A Bakok nem csak rettenetesen erős karakterek, de a karmához is mély kötődésük van. Épp ezért na ők átkot szórnak rád, az sosem üres fenyegetőzés. Ha egy Bak azt mondja: megkapod, amit megérdemelsz, jobb, ha felkészülsz a legrosszabbra! Mintha a szavaik máris események láncolatát indítanák be.