Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a téveszmék megszállottja – Te is csak a szenvedélyedet követed?

A horoszkóp rengeteg mindent elárulhat arról, hogy kik vagyunk és merre tart az életünk. Felfedheti jó és rossz tulajdonságainkat, sőt még a kifürkészhetetlen jövőnket is képes megjósolni. Ebben a cikkben most azokat a csillagjegyeket gyűjtöttük össze, akik akkora képzelőerővel bírnak, hogy sokszor még a legfontosabb dolgokról is képesek megfeledkezni.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a téveszmék megszállottja

Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Ugye neked is van olyan ismerősöd, aki mindig a felhők fölött úszkál? Netán te vagy az, aki nehezen hallgatja végig a barátait, mert gyorsan elkalandozik a gondolata vagy megugorhatatlan mércéket állítasz fel magaddal szemben? Most a horoszkópod alapján kiderül, hogy te is annyira delulu (téveszmés) vagy-e, mint gondolod!

Halak csillagjegy

Köztudott, hogy a Halak lételeme az álmodozás, ezért nem véletlen, hogy téveszmék terén ők viszik a prímet. A csillagjegy szülöttei ugyanis képtelenek két lábbal a földön járni és racionálisan gondolkozni, hiszen szinte mindig az intuícióikra hagyatkoznak. Szerintük a fantázia birodalma az egyetlen élhető hely, ahova bármikor elmenekülhetnek a problémáik elől. Túlzott képzelgésük azonban odáig vezethet, hogy nem tudnak különbséget tenni a realitás és az illúzió között. A Halak minden olyan dologban hisznek, mint a sors vagy a lelki társ, viszont színes lelküknek köszönhetően, mindenben meglátják a szépet.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők, ugyanúgy, mint a Halak, hatalmas képzelőerővel vannak felruházva, aminek semmi sem szabhat határt, ezért sokszor dédelgetnek túlzottan idealista ábrándokat. Ez a tulajdonság azonban lehetővé teszi számukra, hogy a világot teljesen más szemszögből figyeljék, mint bárki más. A Vízöntők emellett rendkívül naivak, ezért könnyű őket átverni. Még a legelképesztőbb történeteket is kritikus gondolkodás nélkül hiszik el. Ők azok, akik olyannak látják a világot, amilyennek kellene lennie és nem olyannak, mint amilyen valójában.

Oroszlán csillagjegy

Az hihetetlenül magabiztos Oroszlánok sem maradhatnak le a listáról, akik kicsit különböznek az előző csillagjegyektől. Az Oroszlánokat ugyanis egy olyan hiedelem élteti, ami hatással van a viselkedésükre, ez pedig nem más, mint a magukról alkotott eszményi kép, ami miatt folyamatosan a figyelem középpontjában akarnak lenni. Sőt, direkt kivívják maguknak a reflektorfényt egy-egy feltűnő szettel vagy különc modorukkal. Túlzott merészségük és magabiztosságuk azonban a visszájára is elsülhet.