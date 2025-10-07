Ősszel beköszönt a szerencse ehhez a 3 csillagjegyhez

Az év ezen időszaka tele van fordulatokkal, erős energiák mozdulnak meg, amelyek nemcsak a mindennapokra, hanem a lelkünkre is hatnak. A Kos telihold, a Merkúr Skorpióba lépése és a Vénusz–Jupiter kapcsolódása mind azt üzeni: ideje új fejezetet nyitni. Hogy mit jelent ez konkrétan, és hogy a horoszkóp szerint kik azok, akik most valódi áttörést érhetnek el, cikkünkben eláruljuk!

A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, akire idén ősszel rámosolyog a szerencse.

Fotó: CoffeeAndMilk / GettyImages

Sorsfordító az ősz a horoszkóp szerint

Október 6. és 12. között igazán különleges kozmikus együttállás zajlik. A Kos telihold lezár és elenged mindent, ami 2023 óta nem szolgál minket. Ezzel párhuzamosan a Merkúr belép a Skorpió jegyébe, és egészen október végéig ott marad. Ez idő alatt tisztábban láthatjuk, mit akarunk az élettől, és bátrabban léphetünk meg olyan döntéseket, amelyeket régóta halogatunk. A Vénusz a Szűzben, a Jupiter pedig a Rákban segíti a folyamatot, így előtérbe kerülnek a párkapcsolatok, a család, a biztonság és a bőség megteremtése. Ez az ősz valóban szerencsés időszak lehet, három csillagjegynek különösen.

Oroszlán: megérkezik, amire vártál

Drága Oroszlán, az elmúlt két évben mintha hullámvasúton ültél volna. Hol felfelé vitt, hol lefelé, de semmi sem maradt a régi. Minden változás arra késztetett, hogy újraértelmezd, mit jelent számodra a siker és a boldogság. Most azonban eljött a te időd, hiszen a Kos telihold végre elhozza azt, amiért eddig dolgoztál. Nem biztos, hogy pontosan úgy, ahogy elképzelted, de érezni fogod, hogy jó irányba haladsz. Ez az időszak remek alkalom arra, hogy számot vess, mi változott benned és körülötted az elmúlt két évben. Mi az, amit elengedtél, és mi az, ami az életed része maradt. Engedd, hogy a szabadság érzése és a saját utad megtalálásának vágya vezessen. Most valóban új élet kezdődhet számodra.

Halak: beérik a kitartásod

Halak jegyűként sokszor érzed úgy, hogy könnyebben sodródsz, mint mások. Az elmúlt időszakban azonban inkább azt élted meg, hogy hiába küzdesz, a dolgok lassabban jönnek össze, mint szeretnéd. Most azonban minden összeáll. Október 6-án a Merkúr belép a Skorpióba, és ezzel új lehetőségeket, beszélgetéseket, ajánlatokat hoz az életedbe. Lehet, hogy hirtelen kapsz egy új munkalehetőséget, vagy megnyílik egy ajtó, amelyre már nem is számítottál. Mindez azt üzeni, hogy lépj ki a komfortzónádból, így minden, amit eddig csináltál, végre értelmet nyerhet. Nem kell azon rágódnod, miért tartott ennyi ideig. Inkább örülj annak, hogy végre itt a bőség, amire vágytál.