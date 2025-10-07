Ősszel beköszönt a szerencse ehhez a 3 csillagjegyhez

Az év ezen időszaka tele van fordulatokkal, erős energiák mozdulnak meg, amelyek nemcsak a mindennapokra, hanem a lelkünkre is hatnak. A Kos telihold, a Merkúr Skorpióba lépése és a Vénusz–Jupiter kapcsolódása mind azt üzeni: ideje új fejezetet nyitni. Hogy mit jelent ez konkrétan, és hogy a horoszkóp szerint kik azok, akik most valódi áttörést érhetnek el, cikkünkben eláruljuk!
Október 6. és 12. között igazán különleges kozmikus együttállás zajlik. A Kos telihold lezár és elenged mindent, ami 2023 óta nem szolgál minket. Ezzel párhuzamosan a Merkúr belép a Skorpió jegyébe, és egészen október végéig ott marad. Ez idő alatt tisztábban láthatjuk, mit akarunk az élettől, és bátrabban léphetünk meg olyan döntéseket, amelyeket régóta halogatunk. A Vénusz a Szűzben, a Jupiter pedig a Rákban segíti a folyamatot, így előtérbe kerülnek a párkapcsolatok, a család, a biztonság és a bőség megteremtése. Ez az ősz valóban szerencsés időszak lehet, három csillagjegynek különösen.
Drága Oroszlán, az elmúlt két évben mintha hullámvasúton ültél volna. Hol felfelé vitt, hol lefelé, de semmi sem maradt a régi. Minden változás arra késztetett, hogy újraértelmezd, mit jelent számodra a siker és a boldogság. Most azonban eljött a te időd, hiszen a Kos telihold végre elhozza azt, amiért eddig dolgoztál. Nem biztos, hogy pontosan úgy, ahogy elképzelted, de érezni fogod, hogy jó irányba haladsz. Ez az időszak remek alkalom arra, hogy számot vess, mi változott benned és körülötted az elmúlt két évben. Mi az, amit elengedtél, és mi az, ami az életed része maradt. Engedd, hogy a szabadság érzése és a saját utad megtalálásának vágya vezessen. Most valóban új élet kezdődhet számodra.
Halak jegyűként sokszor érzed úgy, hogy könnyebben sodródsz, mint mások. Az elmúlt időszakban azonban inkább azt élted meg, hogy hiába küzdesz, a dolgok lassabban jönnek össze, mint szeretnéd. Most azonban minden összeáll. Október 6-án a Merkúr belép a Skorpióba, és ezzel új lehetőségeket, beszélgetéseket, ajánlatokat hoz az életedbe. Lehet, hogy hirtelen kapsz egy új munkalehetőséget, vagy megnyílik egy ajtó, amelyre már nem is számítottál. Mindez azt üzeni, hogy lépj ki a komfortzónádból, így minden, amit eddig csináltál, végre értelmet nyerhet. Nem kell azon rágódnod, miért tartott ennyi ideig. Inkább örülj annak, hogy végre itt a bőség, amire vágytál.
A Bakok számára nem újdonság a sok munka és a kitartás, de most valami sokkal mélyebb dolog történik az életükben. Bakként most felismerheted, hogy az életed több területén sem érzed jól magad. A szerencse akkor érkezik, amikor ki mered mondani: ez így nem mehet tovább. Ez az időszak arra biztat, hogy ne ragaszkodj a megszokáshoz csak azért, mert biztonságosnak tűnik. A párkapcsolatod vagy a karriered területén nagy fordulat jöhet. A változás most ajándék. Minél bátrabban vágsz bele, annál hamarabb találod meg azt az életet, amelyet valóban élni szeretnél.
Ha az egyik szerencsés jegyben születtél, érdemes pár dolgot tudatosan szem előtt tartanod:
