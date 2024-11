Horoszkóp: belépett a Hold a Szűz jegybe, ezt hozza a csillagjegyeknek

A Hold éjfél után 1 perccel belépett a Szűz jelébe, így szombattól a leföldelt energiák hatnak ránk. Ez nagyban segít rendet tenni szívünkben, lelkünkben, de akár konkrét fizikai környezetünkben is – írja az Astronet. A Szűz Hold most segít, hogy ezt a megterhelő hetet kipihenjük és elengedjük. A csillagjegyekre más-más módon hat a Szűz Hold, mutatjuk mit mond a horoszkóp.

A Szűz Hold most alkalmat ad a pihenésre és a feltöltődésre a hétvégén, hatással van a horoszkópunkra is Fotó: Illusztráció - Pexels

Horoszkóp: Ezt hozza a Szűz Hold az életünkbe

A Szűz Hold végre higgadtabbá, nyugodtabbá teszi a csillagjegyeket, amire nagy szükségünk is van. Főleg a Kosnak, hiszen feszítő, mikor ennyire túlpörgetnek a dolgok, körülmények. Érdemes főzni valami finomat, rendet tenni a lakásban, teret adva a lelkünkben lévő folyamatok rendberakására is. A Szűz Hold ebben segítségére lesz a Bikának is, akinek bár lesznek feszült fényszögek, nem érdemes energiát pazarolnia a negatív, bosszantó dolgokra, inkább a belső békére érdemes fókuszálni. Az Ikreknek már nehezebb dolga lesz, hiszen a Hold és a Nap kedvezőtlen fényszöge most hozhat olyan helyzetet, amikor nem tud dönteni, mást diktálnak az érzései és mást az esze. Nekik érdemes megvárniuk, amíg kitisztul a kép, mielőtt hirtelen döntéseket hoznak. A Szűz Hold ebben is segít, hiszen a Szűz jegy jellemzője a higgadtság, a tervezés, az előre gondolkodás.

A Ráknak különösen is fontos most, hogy a Hold a Szűzbe lépett, ugyanis az uralkodó bolygója a Hold. Kicsit elsimulnak mára azok a nagyon erőteljes hatások, amik értek minket a héten, a Hold jelenlegi helyzete miatt pedig a Rák is nyugodtabb most. Az Oroszlánnak azt javasolják most az asztrológusok, hogy tegyen rendet és sétáljon egy nagyot a természetben. Mindkettő javasolt a Szűz Holdnál: egyrészt a rendrakás, ami sok csillagjegynek segít a későbbi pihenésben, és a séta is, mert a Szűz föld-elemű jel. A Szűznek különlegesek ezek a napok, hiszen az ő jegyében jár a Hold, és nagyon jól esik neki ez a mérsékelt hatás az elmúlt napok erőteljes asztrológiai eseményei után.

Minden csillagjegynek mást hoz a Szűz Hold a hétvégére Fotó: PeachShutterStock/Shutterstock

A Vízöntők ne döntsenek fontos dolgokban

Szintén jót tesz a Szűz Hold a Mérlegnek is, akinek most nagy örömöt, elégedettséget okoz a szép, tiszta környezet. Reméljük a családod is értékeli, hogy mennyi mindent teszel az otthonotok szépségéért. Viszont próbáld meg úgy beosztani az időt, hogy délutánonként pihenhess. A Skorpió kicsit túltervezte a következő napokat, sok mindent szeretett volna most csinálni. A Hold állása alapján most az javasolt, ha változtat a tervein és az alapján priorizál, ami tényleg fontos számára, legyen az program, vagy pihenés. A Nyilast egy kellemetlen fényszög hajlamosítja arra, hogy felnagyítsa a problémákat, és megoldhatatlannak lássa az összeset. Ez most nem szerencsés, jobb a bolhából nem csinálni elefántot. A Bak aggasztó híreket kap, így próbára teszik az optimizmusát.