A horoszkóp szerint ebből a 3 csillagjegyből lesz a legrosszabb feleség – te is köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 17:00
Van, aki könnyen alkalmazkodik, és van, aki csak nehezen tudja elviselni a házassággal járó feladatokat és korlátokat. A horoszkóp szerint ennek a 3 csillagjegynek lesz a legnehezebb betölteni a feleség szerepet.
Mindenki mást keres a párkapcsolataiban. Van, aki egy biztonságot és stabilitást nyújtó férjre vágyik, és van, aki inkább a szenvedélyt kutatja, de általában mindenki megtalálja azt a partnert, akivel a közös célok összetartják őket. A horoszkóp szerint azonban van 3 olyan csillagjegy, aki kifejezetten nehéz házastársnak bizonyul. Mutatjuk, kik ők!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akiből nem lesz mintafeleség

Ikrek

Az Ikrek csillagjegyű nőket nem minden férfi tudja kezelni. Nekik változatosság, kaland, újdonság kell ahhoz, hogy le legyen kötve a figyelmük. Ha a házasság elkezd rutinszerűvé vagy monotonná válni, az Ikrek azonnal másfelé kezd kacsingatni. Valószínűleg nem lesz hűtlen, csak folyton keresi majd az új társaságot, új célokat, amelyekkel lekötheti magát. A hangulatingadozásaik és a túlzott kíváncsiságuk miatt nehéz velük a házas élet. Érdeklődő, nyughatatlan természetük miatt sokszor kevés figyelmük jut a partnerükre. Egy azonban biztos: egy Ikrek nővel sosem lesz unalmas az élet!

Skorpió

A Skorpió csillagjegyben született nőkben tagadhatatlanul tombol a szenvedély és az érzelmek. A párjuktól elvárják a hűséget, a teljes figyelmet és türelmet. Nehezen viselik, ha nem ők szerepelnek a prioritási lista élén. Hajlamosak drámázni, feszültséget vagy vitát provokálni is. Rengeteg férfinak jelent túl nagy kihívást egy Skorpió nő. A házasság nehéz velük, mert túl érzékenyek, gyakran féltékenykednek vagy irigykedve néznek más nőket, kiszámíthatatlanok és hajlamosak a túlzott kontroll iránti vágyra is. Ellenben olyan intenzív szenvedélyt és odaadást tapasztalhat meg az, aki minden hátrányával együtt elfogad egy Skorpió nőt, amilyet egyetlen másik csillagjeggyel sem.

Kos

A Kos nők a legönállóbbak mind közül. Erősek és kitartók, éppen ezért nehezen viselik, ha valaki túl gondoskodón fordul feléjük; hát még ha irányítani is szeretné őket. Egy Kos nőt még egy olyan férfi sem képes megtartani, aki túl nyugodt és békés. A horoszkóp szerint ez a csillagjegy kifejezetten vágyik a vitákra, egy szellemi partnert keres, akivel fejlődhet, de akivel nem nyomják el egymást. Aki tehát konfliktuskerülő, nem bírja a heves vitákat vagy nem elég független, az nem fog tudni megtartani egy Kos feleséget. Aki viszont ezeket a tulajdonságokat képviseli, az rengeteget tanulhat egy Kos nőtől.

