Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy mágnesként vonzza a fájdalmat – lehet, hogy te is köztük vagy?

A horoszkóp szerint nem arról van szó, hogy ezek a csillagjegyek szándékosan választják mindig a nehezebb utat. Egyszerűen csak a sorsukba van szőve a szenvedés. De épp ettől lesznek erősebbek a társaiknál.

Ez a 3 csillagjegy nem szerencsétlenebb, mint a többiek. De kifejezetten hajlamosak arra, hogy mély fájdalmakat éljenek meg érzékenységüknek köszönhetően.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akik mágnesként vonzzák a fájdalmat és a szenvedést

1. Skorpió csillagjegy

A Skorpiók szenvedélyes lelke mindig a végletek között ugrándozik. Ez a csillagjegy éli meg a legintenzívebben az érzelmeit. Ha szeret valakit, akkor mindent belead. Ha boldog, valóban kicsattan az örömtől. Cserébe viszont; ha megbántják, a negatív érzelmeit is ugyanilyen erősen éli át. A csalódottság, a bánat, a kimerültség és az üresség érzései képesek olyan mély sebeket ejteni a Skorpión, amit egész élete során magán visel majd a későbbiekben.

Az asztrológia szerint ennek a csillagjegynek azért is van nehéz dolga, mert minden rossz élményt egyedül próbál feldolgozni. De ez a magányos szenvedés teszi őt bölcsebbé és megfontoltabbá is.

2. Bak csillagjegy

A Bakok azért szenvednek rengeteget az életük során, mert tele vannak ambícióval és szigorral saját maguk felé. Ez sokszor oda vezet, hogy túl sok vagy nehéz terhet vesznek a nyakukba, amit képtelenek véghez vinni. Ez képes teljesen a padlóra küldeni őket.

A Bak csillagjegy számára a kudarc egyenértékű a gyengeséggel, ezért folytonos belső harcot vív önmagával. Nem véletlen, hogy a horoszkóp szerint ő a legkitartóbb jegy mind közül. De meg kell tanulnia, hogy egy hiba nem jelenti a világ végét, és mindig van lehetőség újra kezdeni, amit elrontott.

A Bak csillagjegy képviselőinek erős hajlamuk van az önmarcangolásra.

3. Halak csillagjegy

A Halakról mindenki tudja, hogy – a vízjegyek többi képviselőjével együtt – nagyon érzékeny. Annyira, hogy empátiája sokszor teljes önfeladásba csap át. Mindenkit megértenek, szeretnek, ápolnak és meghallgatnak. Csak épp a saját határaikat képtelenek megtartani, így igazi mártírokká válnak mások drámai szenvedéstörténeteiben.