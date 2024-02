Ők a legszerencsésebb jegyek a kínai horoszkóp szerint

Noha kis hazánkban a nyugati, csillagjegyeken alapuló sztrológia a legelterjedtebb, kétségtelenül nagy népszerűségnek örvend a kínai horoszkóp is. A kettő sokban hasonlít egymásra, ugyanakkor kétségtelen, hogy komoly különbségek is adódnak: míg a nyugati 12 hónapos, a kínai 12 éves ciklussal dolgozik, és állatövi jegyekre bontja az embereket (február 10-én például a sárkány éve kezdődik), ezekhez rendel tulajdonságokat, életutakat. Természetesen – ahogy a nyugati, csillagjegy alapú jellemzéseknél – itt is akadnak, akinek a születési dátuma gazdagságot, szerelmet, vagy épp szerencsét ígér. Most ez utóbbiakról lesz szó: eláruljuk, kiket tart a kínai asztrológia a legszerencsésebbeknek.

Vajon melyik állatövi jegy a legszerencsésebb a kínai horoszkóp szerint? Eláruljuk! Fotó: Wikipedia

Kínai horoszkóp: ez a 4 jegy a legszerencsésebb

Patkány

A jegy szülöttei rendkívül intelligensek, és ennek köszönhetően talpraesettek is. Minden helyzetben feltalálják magukat, ráadásul eszüknek és képzelőerejüknek hála mélyen megértik az emberék jellemét, sőt, ezen tudásukat használni is tudják - ami miatt sokan szerencsésnek tartják őket.

Sárkány

Köztudott, hogy a Sárkányt a kínai kultúra a szerencse lényének tartja, így aligha meglepő, hogy a jegy szülöttei sem nevezhetik magukat pechesnek, ráadásul úgy tartják, hogy nem csak maguknak, de másoknak is szerencsét hoznak, emellett született vezetők, akik jó megérzéseiknek köszönhetően az üzleti-gazdasági élet minden területén komoly sikereket érnek el.

Ló

Noha a Ló évében születettekről azt mondják, szeretnek biztonsági játékot játszani, és nem szívesen mozdulnak ki a komfortzónájukból, úgy vélik, velük van a szerencse, emiatt pedig képesek minden helyzetben olyan döntést hozni, hogy az az ő érdekeiket szolgálja. Tehetséges és energikus emberek, akik jó megérzésekkel alakítják az életüket.

Majom

Akik a Majom évében születtek, garantáltan játékos, mókát kedvelő, emellett talpraesett személyek. Szerencséjük szavatolja, hogy mindig jókor legyenek jó helyen, ráadásul természetes sármjuknak köszönhetően bárhol tudnak barátságokat kötni, kapcsolatokat kialakítani, amit aztán az élet minden területén kamatoztathatnak.