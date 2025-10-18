4 csillagjegy, akik igazi boszorkányok – mindegyikük családfájában ott vannak a boszorkánygének

SZŰZ

Valahol, valamikor biztosan volt egy Szűz boszorkány, aki felelt azért, hogy lejegyezze az összes varázsigét és bájitalreceptet a régi időkben. A boszorkányság rengeteg rendszerezést igényel, és mivel akkoriban nem voltak számítógépek vagy mesterséges intelligencia, egészen biztos, hogy egy Szűz mérte ki pontosan a hozzávalókat egy rendes mérlegen, és jegyezte fel a szemgolyó vagy békaláb pontos mennyiségét. Valakinek ki kellett próbálnia ezeket a recepteket először is. Egy Szűz boszorkány valószínűleg csak kint volt a kertjében, és azt mondta: „Főzzük össze ezeket az izéket az üstben, és nézzük meg, mi történik.” És tuti, hogy egy kisvárosi lakos egyszer azt hitte, hogy meg van átkozva, pusztán attól, ahogy egy Szűz ránézett. Egyértelműen egy boszorkánycsalád leszármazottja.

Boszorkányok márpedig léteznek? Fotó: Colin Roberts / GettyImages

SKORPIÓ

A Skorpióknak egészen biztosan van valaki az ősi családfájukban, aki ismeri – és használta is – a szerelmi bűbájt. Az a gondolat, hogy valakinek a figyelmét és vonzalmát el lehet nyerni pusztán a megfelelő összetevők és cselekvések kombinációjával, nem is származhatna más csillagjegytől. Ráadásul a Skorpió az egyetlen jegy, aki elég rafinált ahhoz, hogy úgy lopjon el pár hajszálat valakitől, hogy az észre sem veszi. Azok a Skorpiók pedig, akik természetfeletti segítség nélkül csábítanak el egy egész falut, akkor is kivívják a figyelmet és a pletykákat – hírnevük pedig könnyedén elmoshatja a határt mítosz és valóság között. Akár valódi mágiával, akár őrületes karizmával vonzzák magukhoz az embereket, mindig izgalmat és rejtélyt sugároznak a környezetük felé.

HALAK

A Halak családfájában egészen biztosan vannak boszorkánygének, hiszen mély érzelmi intelligenciájuk és intuíciójuk ezt teljes mértékben alátámasztja. A világban való eligazodásukban határozottan jelen van az „isteni nőiesség” eleme, és egyáltalán nem félnek attól, hogy saját maguk kutassanak fel régi tudást. Sokkal jobban vonzódnak a szájhagyomány útján terjedő ismeretekhez, mint a könyvekhez, és szívesen próbálják meg feltárni őseik elfeledett örökségét, amelyet talán elnyomtak a kulturális vagy politikai hatalmi harcok során. A Halak saját útját akarja megtalálni a megvilágosodáshoz, és inkább azokat az elméleteket és filozófiákat követi, amelyek közvetlenül megszólítják őt, semmint a kor népszerű -izmusait.