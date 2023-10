Tudtad, hogy démonkapuk lehetnek a hálóban? Így tartsd kint a gonosz erőket!

A legtöbben már biztosan hallottunk arról, hogy óvatosnak kell lennünk a különböző tükrökkel. Ám nemcsak ezek válhatnak mágikus kapukká, hanem a lakás bármely pontján lehet egy, ahol van tükröződő felület. Vagy akár egy olyan falfelület is alkalmas, ahol azelőtt tükör volt. Mert attól, hogy egy tükröt megszüntetünk a lakásban, az még nem jelenti, hogy ezzel a szellemi szintű kaput is megszüntettük. Ezeken keresztül a szellemi létből vagyis a köztes létből nemcsak elhunyt lelkek, szellemek, hanem entitások és démoni lények is ki-be járkálhatnak az otthonunkban. Ezeket a lényeket, lelkeket nem fizikailag kell elképzelni, hanem szellemi vonatkoztatásban és fizikailag adnak jelzéseket jelenlétükről. Miattuk olyan furcsa dolgokat tapasztalhatunk, amiket korábban nem – figyelmeztet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a Fanny magazinban.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Hogyan nyílhatnak meg a démonkapuk?

- Amikor valaki nem hozzáértő módon vagy kíváncsiságból, esetleg puszta szórakozásból szellemet idéz. Ebben az esetben biztos, hogy egy átjárót is megnyit.

- Legyünk óvatosak, ha antik tükröt veszünk például egy régiségkereskedésből vagy egy ócskapiacról, ugyanis előfordulhat, hogy az új szerzemény nem csak a lakás dísze lesz, hanem egy szellemi kapu is. Ezt persze fizikai szemmel nem látjuk, csak érzékeljük egy idő után, hogy valami megváltozott a lakásban.

- Amennyiben egy régi építésű lakásba költözünk, járjunk utána, hogy milyen épület volt itt korábban. Ugyanis ha a korábbi időkben kórház volt vagy bármilyen olyan hely, ami a halállal kapcsolatos, akkor esélyes, hogy a lakás bármelyik pontján szellemi átjáró nyílik. Még akkor is, ha azóta már nagyon sokszor át lett építve vagy fel lett újítva.

- Amikor valaki, aki nem ért a mágia világához és kellő tudás nélkül mágiát végez, vagy a tükör környékén éget gyertyát, akár akaratlanul is megnyithatja a világok közötti átjárót. Nem véletlen, hogy régen, ha egy családban meghalt valaki, akkor 49 napig a tükröket letakarták, főleg a napnyugtától napkeltéig tartó időszakban, hogy a lélek ne rekedjen a köztes létbe, hanem békével távozzon a fénybe.

- A legveszélyesebb, ha valaki egy mágikus szertartás miatt szándékosan gyújtja meg a tükör előtt a gyertyát. Ez olyan hatással van a szellemi lényekre, mintha csak meghívnánk őket vendégségbe.

- Megtörténhet, hogy valaki szándékosan nyitja meg, de nem tudja bezárni végül.

- Legrosszabb esetben erőszakos halál történt az otthonunkban.

Miből tudhatjuk, hogy ezzel van dolgunk?

- Magunkon vagy családtagjaink körében állandó hangulatingadozást tapasztalunk.

- Gyakoriak a betegeskedések, az egészség hirtelen romlása.

- Álmatlanság, főleg éjszakánként felbukkanó nyugtalanság.

- Gyakori veszekedések, széthúzások a családban, amiknek a vége válás is lehet.

- Folyamatosan tönkremennek a dolgok körülöttünk, például a háztartási gépek egymás után romlanak el, és egyik javítást követi a másik.

- Anyagi nehézségek.

- A lakásban kellemetlen szagokat érzékelünk lehetetlen helyeken.

- Ha úgy érezzük, hogy éjszakánként valami mászkálást tapasztalunk, zörejeket hallunk.

- Kellemetlen érzetünk van a lakásban.

Így szüntessük meg a démonkapukat!

Semmi esetre sem javaslom, hogy kellő hozzáértés nélkül bárki is neki kezdjen, hogy megszüntesse, bezárja ezeket a kapukat, mert előfordulhat, hogy csak sokkal nagyobb problémát okoz. Ha úgy véljük, hogy ezzel van dolgunk, akkor kérjük spirituális szakember segítségét, aki energetikailag megtisztítja az otthonunkat. Célszerű lakásvásárlás előtt is ugyanezt tenni.