"Láttam valamit átsétálni a szobán, egy sötét alakot" - szellem tartotta rettegésben a férfit hotelszobájában

Egy férfi videóra vette azt a pillanatot, amikor egy szellem állítólag kinyitotta és becsukta a szállodai szobájában a szerkény fiókját, majd a padlóra hajított egy vasalót.

A férfit hotelszobájában egy szellem szobatárs is várta. (Képünk illusztráció) Fotó: zef art / shutterstock

Nem várt szobatársat kapott a férfi egy szellem jelenlétében

Andy Maddox munkahelyi képzés miatt tartózkodott Kentben, amikor állítólag furcsa dolgok kezdtek történni a szobájában. A 42 éves férfi telefonjával rögzített mindent, de a hét hátralévő részében nehezen tudott aludni a dolgok tudatában.

A vasúti mérnök elmondta, hogy az első furcsaság szeptember 22-én este történt, amikor a szekrény egyik fiókja magától kinyílt. Először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, de a dolgok hamarosan eldurvultak. Andy felesége, Natalie később online osztotta meg a felvételeket.

Tévét néztem, és a szemem sarkából vettem észre. Azt gondoltam: "Hát, ez egy kicsit furcsa." Imádom a paranormális dolgokat, de inkább szkeptikus vagyok, próbálok magyarázatot találni, nem pedig azt gondolni, hogy szellem az. Bezártam a fiókot, és körülbelül öt perccel később egyszerűen újra kinyílt. Nem gondoltam nagy dolognak.

- mondta Andy, aki Chertseyben él.

Másnap este, miközben az ágyban ült és tévét nézett, Andy elmondása szerint a fiók ismét kinyílt.

Másnap reggel nyitva volt, és azon az estén már magától nyitódott és csukódott. Azt gondoltam, ez már elég furcsa, ekkor kezdtem videózni. Elküldtem a feleségemnek, Natalie-nek, ő meg mondta: "Te húzogatod." Én meg mondtam: "Esküszöm, hogy nem."

A következő éjszakákon a természetfeletti aktivitás egyre fokozódott.

Szerdán éjjel felébredtem, és esküszöm, láttam valamit átsétálni a szobán, egy sötét alakot. Libabőrös lettem. Próbáltam racionálisan gondolkodni, hogy "Nem, sötét van és félálomban vagyok." Azt gondoltam, az agyam játszik velem éjszaka, de biztosan láttam valamit átsétálni az ajtótól az ablakig.

Csütörtökre a rémisztő események új szintre léptek. Andy elmondta, hogy egy vasaló, amelyet biztonságosan az asztalon helyezett el, hirtelen lezuhant a földre, annak ellenére, hogy nem volt az asztal szélén. Pár másodperccel korábban a fiók ismét magától kinyílt.

Beszéltem hozzá, próbáltam rájönni, mi történik. Egyszer csak hallottam egy csattanást. Kivasaltam a pólómat a képzés előtt, a vasaló be volt dugva. Nem volt közel az asztal széléhez; legalább 25 centire volt tőle. A fiók kinyílt, hallottam a csattanást, és a vasaló lezuhant magától. A földön volt. Akkor kezdtem tényleg megijedni. Azon az éjjelen furcsa érzés futott végig a testemen. Éreztem, hogy valami van velem. Próbáltam mindent megmagyarázni, de egyszerűen nincs rá magyarázat a fiókra és a vasalóra.

A férfi elárulta, hogy életében először tapasztalt ilyet, és ez teljesen megváltoztatta a felfogását a paranormális dolgokról.

Sokan azt mondják, hogy ez kamu, de semmit nem nyerek belőle. Még csak közösségi médián sem vagyok.

A nézők véleménye megoszlott a látottakról, és több százan a kommentekben vitatkoztak arról, hogy valóban paranormális jelenségről van-e szó, vagy csak egy trükkről. Többen kiemelték, hogy szokatlan gömbök repültek el a kamera előtt, míg egyesek figyelmeztették a férfit, hiszen kapcsolatba lépett a szellemmel mikor megszólította - írta a Mirror.