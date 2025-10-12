3 csillagjegy, akinél egy alkalmi viszonyból is lehet szerelem

Egyre többször hangzik el az a mondat az ismerkedés során: “összejárhatunk, de most semmi komolyat nem akarok”. Itthon még nem igazán született jó kifejezés a mély elköteleződés nélküli, javarészt testi kötődésen alapuló kapcsolatokra, így sokan (jobb megnevezés híján) az angolból átvett situationship szót használják rá. Ez az a kapcsolat, aminek nincs igazi tétje, nincs igazi mélysége, elsősorban testiség van. Aztán előfordulhat, hogy a felek rájönnek: szép lassan valami mégis kialakult köztük, hovatovább: egymásba szerettek. Horoszkópunk is befolyásolja, mennyire vagyunk arra hajlamosak, hogy egy “csak szex” kapcsolatból szerelem alakuljon ki. Mely csillagjegyek a leginkább hajlamosak erre? Most kiderül!

Alkalmi viszonyból szerelem? Ezeknél a csillagjegyeknél simán! Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akiknél egy kötöttségek nélküli viszonyból is lehet tartós kapcsolat és szerelem

Oroszlán

Ha a tűz elemű, határozott, magabiztos Oroszlán úgy dönt, hogy márpedig ő ezt a kapcsolatot elmélyíti, akkor az úgy is lesz. Nem fél kimondani, mit vár el egy kapcsolattól, és nem fél tenni is érte, hogy elérje a célját. Ráadásul nagyívű, drámai, teátrális romantikus, így megvan a képessége arra, hogy magába bolondítsa a partnerét még akkor is, ha az eleinte semmi komolyabbat nem akar.

Mérleg

A Mérleg imád flörtölni, kalandozni, élvezni az életet - azt hihetnénk, minden adott egy laza, következmények és tét nélküli kapcsolathoz. És ez így is van egészen odáig, amíg uralkodó bolygójuk, a szerelmes Vénusz át nem veszi felettük az irányítást. Onnantól azonban egyre inkább elkezdenek vágyni valami mélyre, valami igazira - és észre sem veszik, de a “situationship” átalakul szerelemmé.