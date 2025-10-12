Horoszkóp: ezekből a csillagjegyekből lesznek sorozatgyilkosok a történelem szerint

A horoszkóp most felfedi melyek azok a csillagjegyek, akikből a legvalószínűbb, hogy sorozatgyilkos válik. Vannak statisztikák, amik azt mutatják, hogy bizonyos jegyek kifejezetten felülreprezentáltak a hírhedt bűnözők között.

A horoszkóp szerint vannak olyan jegyek, amelyek közül több sorozatgyilkos került ki, mint a többi közül.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Sorozatgyilkos horoszkóp

Ez a horoszkóp nem jósol, csak spekulál, de a nevek, amik előkerülnek, és nagyon is valóságosak.

Halak csillagjegy: a sötét oldal kreatív mesterei

A Halak jegy szülötteit általában érzékeny, álmodozó, művészlelkű embereknek tartjuk. Csakhogy ez az érzékenység úgy tűnik néha beteges fantáziával párosul.

Gondoljunk csak John Wayne Gacy-re, aki ártatlan bohócnak álcázta magát, miközben több mint harminc fiatal férfit gyilkolt meg (született: 1942. március 17.).

Vagy Richard Ramirez-re, a Night Stalker-re, aki 1980-as évek Los Angelesét tartotta rettegésben (született: 1960. február 29.). Mindketten Halak, és mindketten brutális kegyetlenségükről hírhedtek.

Skorpió csillagjegy: intenzív és a végletekig szenvedélyes

A Skorpiókról azt mondják, hogy mindenben a végleteket keresik. Szeretnek kontrollálni, és ha megsérülnek, képesek a bosszúra. Akár a legszélsőségesebb formában is.

Erre talán a legismertebb példa Charles Manson (született: 1934. november 12.), aki bár személyesen ritkán ölt, de karizmatikus vezetőként több brutális gyilkosságot szervezett meg.

A Skorpiók között ott van Belle Gunness is (született: 1859. november 11.), a “fekete özvegy” néven emlegetett nő, aki férjeit és szeretőit mérgezte vagy mészárolta le anyagi haszonért.

Nyilas csillagjegy: a kalandvágy sötét oldala

A Nyilas jegy szülöttei szabadságszerető, vakmerő emberek. Ám ezen határok feszegetésével és a szabályok figyelmen kívül hagyásával veszélyes pályára is sodorhatja őket.

Ted Bundy (született: 1946. november 24.) minden idők egyik legismertebb sorozatgyilkosa, aki több mint 30 nő haláláért felelt, és aki hideg eleganciájával még a tárgyalóteremben is manipulálta a közvéleményt.

Hasonlóan Nyilas volt Dennis Nilsen is (született: 1945. november 23.), valamint a brit Jeffrey Dahmer, akik férfiakat csábítottak magukhoz, majd brutálisan végeztek velük.