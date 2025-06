Kíméletlen személyiségteszt: melyik csillagjeggyel illesz össze – és ki az, akivel csak mérgeznétek egymást?  

1. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

a) Szenvedély, izgalom, tűz

b) Stabilitás, biztonság

c) Intellektuális kapcsolat, beszélgetések

d) Mély érzelmi összhang

2. Hogyan reagálsz a vitára?

a) Azonnal reagálok, nem bírom magamban tartani

b) Először kivárok, átgondolom

c) Szarkazmussal vagy humorral kezelem

d) Csendben visszahúzódok, de belül szenvedek

3. Hol érzed jól magad?

a) Egy buliban, társaságban

b) Otthon, a saját kis világomban

c) Egy kávézóban, egy jó könyvvel

d) A természetben, csendes helyeken

4. Mivel bánt meg a párod leginkább?

a) Ha figyelmen kívül hagy

b) Ha nem tartja be az ígéreteit

c) Ha nem tud velem célravezetően kommunikálni

d) Ha nem érzi át, amit én

5. Melyik állítás igaz rád leginkább?

a) Én vagyok a társaság lelke

b) A biztonságot keresem mindenben

c) Imádok új dolgokat tanulni

d) Mindig az intuíciómra hallgatok

Értékelés:

Többségében „a” válasz

Te vagy az, aki miatt megfordulnak az utcán. Nem csak a külsőd miatt – a kisugárzásod is lehengerlő. Veled élni viszont egyet jelent egy adrenalinfröccsel. Olyan párra van szükséged, aki nemcsak bírja ezt a tempót, de élvezi is.

Csillagjegyek, akikkel tökéletes párost alkothatsz:

• Nyilas: megért téged, veled száguld, és nem kérdezget állandóan, hogy „mikor jössz már haza?”

• Oroszlán: tűz a tűzzel is összefonódhat, – ha van elég hely egymás egójának

• Mérleg: egyensúlyt hozhat az életedbe úgy, hogy közben nem próbál meg „megszelídíteni”

Ezekkel a csillagjegyekkel nem fog működni:

• Bak: földhözragadtabb, lassabb, mint te – untatnátok egymást

• Rák: jóval érzékenyebb, mint te és túl passzív az életmódothoz

• Szűz: folyton analizálna, te meg csak menekülnél a kritika elől

Többségében „b” válasz

Megbízható vagy és biztonságot sugárzol. Sokan pont ezért szeretnek beléd. Nem pörögsz feleslegesen, de amit egyszer eltervezel, azt végig is csinálod. Egy párkapcsolatban a nyugalmat és a lojalitást keresed – a dráma nem a te világod.

Csillagjegyek, akikkel tökéletes párost alkothatsz:

• Bika: együtt lesztek a komfortzóna királyai – és ez most jó értelemben

• Rák: érzelmileg gondoskodó és mély – pont, amit értékelsz

• Szűz: hasonló gondolkodás, tökéletes csapat lehetnétek a hétköznapokban is