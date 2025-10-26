A Merkúr retrográd felborít mindent: ez a 4 csillagjegy érzi meg leginkább

A Merkúr ismét lassításra int bennünket – és ezzel együtt önvizsgálatra hív. Amikor ez a bolygó hátrálni kezd, az életünk több területén is érezhetjük a zavarodottságot: elakad a kommunikáció, félreértések születnek, és mintha minden egy kicsit lelassulna. Mégis, ez az időszak nem büntetés, hanem lehetőség.

A Merkúr retrográdja felnyitja a szemünket az évvégi időszakra, és azokra a fontos dolgokra, amelyeket eddig nem vettünk figyelembe

Fotó: STEKLO / Shutterstock

A Merkúr retrográdja itt van, és a csillagjegyek meg is érzik

A Merkúr ismét hátrál november 9. és 29. között, de a hatásai már október 21-től érezhetők a bevezető, úgynevezett „árnyékidőszakban”. Ez a visszafordulás a bátor, igazságkereső Nyilas jegyében zajlik, és nézőpontváltást, félreértéseket, valamint egy szükséges valóságellenőrzést hoz. Ahogy 2025 a végéhez közeledik, ez az utolsó retrográd időszak arra emlékeztet, hogy a tisztánlátás gyakran csak a zűrzavar után érkezik meg - olvasható a Horoscope.com cikkében.

A 4 csillagjegy, akiket leginkább érint

Ikrek

A Merkúr az uralkodó bolygód, ezért minden retrográd időszak erőteljesen hat rád. Most a kapcsolataid kerülnek középpontba – különösen a kommunikációban lehetnek félreértések. Ha eddig elkerültél bizonyos beszélgetéseket vagy elrejtetted az érzéseidet, most már nem bújhatsz a humor mögé. Itt az ideje őszintén kimondani, mire van szükséged, és szívből beszélni. A hónap végére tisztábban látod, ki maradjon az életedben, és mit jelent számodra az egyensúly egy kapcsolatban.

Szűz

Mivel a Merkúr a te uralkodód is, ez az időszak a belső világodat érinti. Itt az ideje újragondolni a kontrollhoz, felelősséghez és pihenéshez fűződő viszonyodat. Ha túlhajszoltad magad vagy túl szigorú voltál önmagaddal, a hátráló Merkúr segít lassítani és átrendezni a napi rutint. Régi szokások, kötelességek vagy egészséggel kapcsolatos minták térhetnek vissza – hogy végre elengedhesd őket. A valódi átalakulás akkor jön, ha nem a tökéletességre, hanem a megérzéseidre hallgatsz.

Skorpió

A pénzügyeid és az önértékelésed kerülnek reflektorfénybe. Ideiglenes bizonytalanságot érezhetsz anyagi vagy biztonsági kérdésekben, de ez az időszak arra hív, hogy feltárd, mi ad valódi stabilitást. Talán túl sokat vállaltál, vagy az értékedet a teljesítményhez kötötted. A Merkúr most segít szembenézni a hiánytól való félelmeiddel, és új alapokra helyezni az önbizalmadat. A hónap végére világosabban látod, merre érdemes továbbhaladni, és hogyan teremthetsz bőséget a saját feltételeid szerint.