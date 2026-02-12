Nagy Valentin-napi kvíz: mennyit tudsz a szerelem ünnepéről, eredetéről és hagyományairól?

Szerelmesek ünnepe ide vagy oda, sokan nincsenek tisztában az ünnep valódi eredetével. Ezért most egy igazán szívhez szóló, romantikus Valentin-napi kvízzel készültünk, ami nemcsak játékos kikapcsolódás és minőségi időtöltés, hanem remek lehetőség, hogy még közelebb kerüljetek egymáshoz.

Romantikus Valentin-napi kvíz: mennyit tudsz a szerelem ünnepéről? / Fotó: fast-stock / Shutterstock

Izgalmas kérdések a Valentin-nap eredetéről és történetéről.

Érdekességek és meglepő tények a szerelmesek ünnepéről.

Most kiderül, igazi Valentin-napi szakértő vagy-e.

Nagy Valentin-napi kvíz: honnan ered a szerelmesek ünnepe?

Február 14-e, Valentin-nap a szerelmesek ünnepe. Van, aki már napokkal előtte lelkesen készül rá, mások inkább csak legyintenek a piros szívecskékkel díszített, hatalmas rózsacsokrokkal, édes plüssökkel és az enyhén csöpögős hangulattal átitatott ünnep láttán. Akár rajongsz érte, akár kifejezetten idegenkedsz tőle, egy biztos: a Valentin-nap évszázadok óta foglalkoztatja az embereket. De vajon honnan ered ez a különös ünnep, kitől származik az első kézzel írt szerelmes üzenet, és hogyan lett belőle a szerelem és a kötődés egyik legismertebb világnapja?

Jöjjön nyolc, romantikával átszőtt kérdés a szerelmesek ünnepéről

Dőlj hátra a pároddal egy pohár finom itallal, és derítsétek ki együtt, mennyire ismeritek a Valentin-nap eredetét! Ez a sokat vitatott ünnep ugyanis több, mint a virágárusok és a kereskedők kedvenc időszaka, ősi tradíció, melynek eredete egészen az ókorba nyúlik vissza. Felcsigáztunk? Teszteljétek tudásotokat a szerelmesek napjáról a Bors nagy Bálint-napi kvízében! Sok sikert!