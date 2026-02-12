Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nagy Valentin-napi kvíz: mennyit tudsz a szerelem ünnepéről, eredetéről és hagyományairól?

múltidézés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:15
szerelemValentin-nappalkvíz
Megállíthatatlanul közeledik február 14-e, amikor jól esik az ember lányának egy kis extra kényeztetés. A szerelmesek ünnepe azonban nem csupán a romantikus üzenetekről, a puha plüssmacikról és a csillámporos rózsacsokrokról szól. Tudod például, honnan ered a története, mit jelentenek a szimbólumai? Tedd próbára a tudásodat ezzel a Valentin-napi kvízzel!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Szerelmesek ünnepe ide vagy oda, sokan nincsenek tisztában az ünnep valódi eredetével. Ezért most egy igazán szívhez szóló, romantikus Valentin-napi kvízzel készültünk, ami nemcsak játékos kikapcsolódás és minőségi időtöltés, hanem remek lehetőség, hogy még közelebb kerüljetek egymáshoz.

Valentin-napi kvízben szereplő férfi ajándékot ad a szerelmének.
Romantikus Valentin-napi kvíz: mennyit tudsz a szerelem ünnepéről? / Fotó: fast-stock /  Shutterstock 
  • Izgalmas kérdések a Valentin-nap eredetéről és történetéről.
  • Érdekességek és meglepő tények a szerelmesek ünnepéről.
  • Most kiderül, igazi Valentin-napi szakértő vagy-e.

Nagy Valentin-napi kvíz: honnan ered a szerelmesek ünnepe?

Február 14-e, Valentin-nap a szerelmesek ünnepe. Van, aki már napokkal előtte lelkesen készül rá, mások inkább csak legyintenek a piros szívecskékkel díszített, hatalmas rózsacsokrokkal, édes plüssökkel és az enyhén csöpögős hangulattal átitatott ünnep láttán. Akár rajongsz érte, akár kifejezetten idegenkedsz tőle, egy biztos: a Valentin-nap évszázadok óta foglalkoztatja az embereket. De vajon honnan ered ez a különös ünnep, kitől származik az első kézzel írt szerelmes üzenet, és hogyan lett belőle a szerelem és a kötődés egyik legismertebb világnapja?

Jöjjön nyolc, romantikával átszőtt kérdés a szerelmesek ünnepéről

Dőlj hátra a pároddal egy pohár finom itallal, és derítsétek ki együtt, mennyire ismeritek a Valentin-nap eredetét! Ez a sokat vitatott ünnep ugyanis több, mint a virágárusok és a kereskedők kedvenc időszaka, ősi tradíció, melynek eredete egészen az ókorba nyúlik vissza. Felcsigáztunk? Teszteljétek tudásotokat a szerelmesek napjáról a Bors nagy Bálint-napi kvízében! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Kihez köthető a Valentin-nap eredete?

További érdekességekért nézd meg az alábbi videót, amely a Valentin-nap hagyományait mutatja be közelebbről:

