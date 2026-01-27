Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy irodalmi verskvíz kizárólag a legműveltebbeknek: mennyire emlékszel Ady Endre szerelmi lírájára?

művészet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 10:45
irodalmi kvízekagykarbantartó kvízady endreirodalom
Ismerősen cseng Léda neve? Teszteld irodalmi tudásodat, és töltsd ki Ady Endre szerelmes költeményeiről szóló verskvízünket! Ezekre a kérdésekre csak az igazán éles elméjű emberek tudják a választ. Te köztük vagy?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

107 éve, január 27-én hunyt el a magyar irodalom talán legnagyobb hősszerelmese, a költőzseni Ady Endre. Neve sokunk számára többet jelent egy egyszerű iskolai tananyagnál, személyes emlékeket idéz fel bennünk. Az első olyan élményeket, amikor egy költemény igazán megérintette a lelkünket, kamaszkori szerelmünket. Idézzük most fel együtt ezeket az olykor szívmelengető, máskor szívfacsaró verssorokat! Nosztalgiázz velünk, és tedd próbára tudásodat legújabb verskvízünkkel!

Verskvíz Ady Endre szerelmes költeményeiről.
Irodalmi verskvíz: te emlékszel még Ady Endre szerelmes költeményeire?
Fotó: wikipédia
  • Ady szerelmi költészetének több fontos múzsája is volt.
  • Költői hangját mind máshogy befolyásolta.
  • A verskvízzel ellenőrizheted, mennyire emlékszel még a romantikus költemények soraira!

Ady Endre múzsái, lelkének nagy szerelmei

Szenvedély, szerelem, vágyódás és megannyi szívfájdalom. A költő életében több nő is felbukkant, akik alkotásra inspirálták, de csak néhány volt, akinek egész verskoszorúkat köszönhetünk. Kíváncsi vagy, kik ihlették Ady leghíresebb romantikus költeményeit?

  • Zsóka: az első nagy szerelem

Ady a zilahi kollégiumi évek alatt találkozott Erzsikével. A versekben Zsóka néven emlegetett hölgy az első komoly érzelmi tapasztalat volt számára. Korai szerelmes versei ma kevésbé ismertek, de annál nagyobb jelentőséggel bírnak: a Zsóka-versekben jelent meg először az ismert és szeretett költői hang, amely hihetetlen eszközökkel volt képes kifejezni, milyen érzés vágyódni valaki iránt.

  • Léda: szenvedély és botrány

Diósyné Brüll Adél, vagyis Léda nélkül Ady szerelmi lírája elképzelhetetlen lenne. Románcuk talán a magyar irodalom leghíresebb szerelmi története. Kapcsolatuk egyszerre volt inspiráló és romboló, intim és nyilvános. Se veled, se nélküled viszonyuk 9 éven át húzódott, ami alatt megindító költemények sora hagyta el Ady tollát. A Léda-versek meghatározó szerepet játszanak abban, ahogyan ma is gondolunk Ady Endre lírájára: szenvedélyes, sokszor túlzó, viharos és végletes, de mindig őszinte.

  • Csinszka: az utolsó múzsa

Boncza Berta már egy másik Adyt ismerhetett meg. Egy beteg, fáradt, mégis érzelmekkel fűtött költőt, ami a Csinszkához írt versek hangulatán is tapasztalható: visszafogottabb, gyakran szomorúbb, de ugyanolyan sokatmondó és árnyalt. Már nem kerget romantikus illúziókat, inkább a gondoskodást és a közelséget élteti.

Ady Endre verskvíz: emlékszel még a költő leghíresebb szerelmes verseire?

Most, hogy a múzsákat már ismered, készen állsz az általuk ihletett alkotásokra is? Akkor irány a versfelismerő kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik versből származik az idézet: „Ősi vad, kit rettenet. Űz, érkeztem meg hozzád. S várok riadtan veled."

Kattints az alábbi videóra, és hallgasd meg Ady Endre legismertebb szerelmes versét Latinovits Zoltán előadásában:

Tedd próbára irodalmi tudásodat még több verskvíz segítségével:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu