Nagy irodalmi verskvíz kizárólag a legműveltebbeknek: mennyire emlékszel Ady Endre szerelmi lírájára?

107 éve, január 27-én hunyt el a magyar irodalom talán legnagyobb hősszerelmese, a költőzseni Ady Endre. Neve sokunk számára többet jelent egy egyszerű iskolai tananyagnál, személyes emlékeket idéz fel bennünk. Az első olyan élményeket, amikor egy költemény igazán megérintette a lelkünket, kamaszkori szerelmünket. Idézzük most fel együtt ezeket az olykor szívmelengető, máskor szívfacsaró verssorokat! Nosztalgiázz velünk, és tedd próbára tudásodat legújabb verskvízünkkel!
Szenvedély, szerelem, vágyódás és megannyi szívfájdalom. A költő életében több nő is felbukkant, akik alkotásra inspirálták, de csak néhány volt, akinek egész verskoszorúkat köszönhetünk. Kíváncsi vagy, kik ihlették Ady leghíresebb romantikus költeményeit?
Ady a zilahi kollégiumi évek alatt találkozott Erzsikével. A versekben Zsóka néven emlegetett hölgy az első komoly érzelmi tapasztalat volt számára. Korai szerelmes versei ma kevésbé ismertek, de annál nagyobb jelentőséggel bírnak: a Zsóka-versekben jelent meg először az ismert és szeretett költői hang, amely hihetetlen eszközökkel volt képes kifejezni, milyen érzés vágyódni valaki iránt.
Diósyné Brüll Adél, vagyis Léda nélkül Ady szerelmi lírája elképzelhetetlen lenne. Románcuk talán a magyar irodalom leghíresebb szerelmi története. Kapcsolatuk egyszerre volt inspiráló és romboló, intim és nyilvános. Se veled, se nélküled viszonyuk 9 éven át húzódott, ami alatt megindító költemények sora hagyta el Ady tollát. A Léda-versek meghatározó szerepet játszanak abban, ahogyan ma is gondolunk Ady Endre lírájára: szenvedélyes, sokszor túlzó, viharos és végletes, de mindig őszinte.
Boncza Berta már egy másik Adyt ismerhetett meg. Egy beteg, fáradt, mégis érzelmekkel fűtött költőt, ami a Csinszkához írt versek hangulatán is tapasztalható: visszafogottabb, gyakran szomorúbb, de ugyanolyan sokatmondó és árnyalt. Már nem kerget romantikus illúziókat, inkább a gondoskodást és a közelséget élteti.
Ady Endre verskvíz: emlékszel még a költő leghíresebb szerelmes verseire?
Most, hogy a múzsákat már ismered, készen állsz az általuk ihletett alkotásokra is? Akkor irány a versfelismerő kvíz!
Kattints az alábbi videóra, és hallgasd meg Ady Endre legismertebb szerelmes versét Latinovits Zoltán előadásában:
