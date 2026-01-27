Nagy irodalmi verskvíz kizárólag a legműveltebbeknek: mennyire emlékszel Ady Endre szerelmi lírájára?

107 éve, január 27-én hunyt el a magyar irodalom talán legnagyobb hősszerelmese, a költőzseni Ady Endre. Neve sokunk számára többet jelent egy egyszerű iskolai tananyagnál, személyes emlékeket idéz fel bennünk. Az első olyan élményeket, amikor egy költemény igazán megérintette a lelkünket, kamaszkori szerelmünket. Idézzük most fel együtt ezeket az olykor szívmelengető, máskor szívfacsaró verssorokat! Nosztalgiázz velünk, és tedd próbára tudásodat legújabb verskvízünkkel!

Irodalmi verskvíz: te emlékszel még Ady Endre szerelmes költeményeire?

Ady szerelmi költészetének több fontos múzsája is volt.

Költői hangját mind máshogy befolyásolta.

A verskvízzel ellenőrizheted, mennyire emlékszel még a romantikus költemények soraira!

Ady Endre múzsái, lelkének nagy szerelmei

Szenvedély, szerelem, vágyódás és megannyi szívfájdalom. A költő életében több nő is felbukkant, akik alkotásra inspirálták, de csak néhány volt, akinek egész verskoszorúkat köszönhetünk. Kíváncsi vagy, kik ihlették Ady leghíresebb romantikus költeményeit?

Zsóka: az első nagy szerelem

Ady a zilahi kollégiumi évek alatt találkozott Erzsikével. A versekben Zsóka néven emlegetett hölgy az első komoly érzelmi tapasztalat volt számára. Korai szerelmes versei ma kevésbé ismertek, de annál nagyobb jelentőséggel bírnak: a Zsóka-versekben jelent meg először az ismert és szeretett költői hang, amely hihetetlen eszközökkel volt képes kifejezni, milyen érzés vágyódni valaki iránt.

Léda: szenvedély és botrány

Diósyné Brüll Adél, vagyis Léda nélkül Ady szerelmi lírája elképzelhetetlen lenne. Románcuk talán a magyar irodalom leghíresebb szerelmi története. Kapcsolatuk egyszerre volt inspiráló és romboló, intim és nyilvános. Se veled, se nélküled viszonyuk 9 éven át húzódott, ami alatt megindító költemények sora hagyta el Ady tollát. A Léda-versek meghatározó szerepet játszanak abban, ahogyan ma is gondolunk Ady Endre lírájára: szenvedélyes, sokszor túlzó, viharos és végletes, de mindig őszinte.

Csinszka: az utolsó múzsa

Boncza Berta már egy másik Adyt ismerhetett meg. Egy beteg, fáradt, mégis érzelmekkel fűtött költőt, ami a Csinszkához írt versek hangulatán is tapasztalható: visszafogottabb, gyakran szomorúbb, de ugyanolyan sokatmondó és árnyalt. Már nem kerget romantikus illúziókat, inkább a gondoskodást és a közelséget élteti.