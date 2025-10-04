Steven Spielberg példaképe egy magyar rendező — Michael Curtiz a világhír előtt a világháborúban is harcolt

Közel 180 filmet rendezett, ebből 100-at Hollywoodban, köztük a filmtörténelem egyik legjobb alkotását, a Casablancát. Steven Spielberg őt nevezte meg példaképének. Sokan még csak nem is tudják, hogy az Oscar-díjas Michael Curtiz valójában egy magyar származású rendező, aki Kaminer Manó néven született, melyet később Kertész Mihályra változtatott.

A Michael Curtiz filmekben mindent találhatunk a kalandfilmektől a horrorokig (Fotó: Wikipédia)

Filmes pályája előtt színházban árult édességeket Michael Curtiz

1886. december 24-én egy zsidó polgári családban született Budapesten. Tanulmányait a Színiakadémián végezte, ahol magas szintű színházi képzést kapott. Eleinte színészként tette magát próbára, de szép lassan áttért a rendezésre — és ami még fontosabb, a mozgófilmek rohamos terjedésével szépen lassan megtanult filmezni is.

Első filmjeit Magyarországon rendezte, kezdve A tolonc című filmmel, amit a korabeli lapok az első jó magyar filmként tartottak számon. Ez a film nemcsak azért érdekes, mert a rendező filmes pályafutásának kezdete volt, hanem azért is, mert az akkor hatvanas éveiben járó legendás magyar színésznő, Jászai Mari is szerepelt benne. Ő róla ez az egyetlen máig fennmaradt mozgókép. Magyarországi pályafutását egy akkori újságíró, Gál Ernő pozitív jövőképpel nyugtázta:

Bizonyos, hogy Kertész Mihály az első lesz, kit a külföld felismer és kit a megnyíló sorompókon keresztül elvisz a hírnév, a dicsőség és a ragyogó, megérdemelt gazdagság felé.

A rendező katonaként megjárta az első világháborút is, amit követően először Bécsbe, aztán Berlinbe vándorolt, de Európa több pontján is dolgozott rendezőként, körülbelül 70 filmben. Az itt elkészített filmjeiben látható volt a klasszikus hollywoodi filmgyártás csírája, melynek híre ment az óceán túloldalára is. 1926-ban a Warner Bros. megkeresésére az Egyesült Államokba költözött, ahol új fejezet kezdődött karrierjében. Ekkor vette fel a Michael Curtiz nevet — a vezetéknevéből keresztelte el magát a Schwartz Bernátként született Tony Curtis, tisztelegve a rendező előtt.

Michael Curtizt filmes kollégái magyaros vérmérsékletéről, vasmarkú szigoráról és végtelen profizmusáról ismerték, akivel még a nyelvi gátak ellenére is hatékonyan lehetett dolgozni. Különös karakter lehetett, aki állítólag képes volt annyira belemerülni gondolataiba, hogy egyszer ötletelés közben még a saját kocsijából is kiesett, miközben vezetett.