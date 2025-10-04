Steven Spielberg példaképe egy magyar rendező — Michael Curtiz a világhír előtt a világháborúban is harcolt

Közel 180 filmet rendezett, ebből 100-at Hollywoodban, köztük a filmtörténelem egyik legjobb alkotását, a Casablancát. Steven Spielberg őt nevezte meg példaképének. Sokan még csak nem is tudják, hogy az Oscar-díjas Michael Curtiz valójában egy magyar származású rendező, aki Kaminer Manó néven született, melyet később Kertész Mihályra változtatott.
1886. december 24-én egy zsidó polgári családban született Budapesten. Tanulmányait a Színiakadémián végezte, ahol magas szintű színházi képzést kapott. Eleinte színészként tette magát próbára, de szép lassan áttért a rendezésre — és ami még fontosabb, a mozgófilmek rohamos terjedésével szépen lassan megtanult filmezni is.
Első filmjeit Magyarországon rendezte, kezdve A tolonc című filmmel, amit a korabeli lapok az első jó magyar filmként tartottak számon. Ez a film nemcsak azért érdekes, mert a rendező filmes pályafutásának kezdete volt, hanem azért is, mert az akkor hatvanas éveiben járó legendás magyar színésznő, Jászai Mari is szerepelt benne. Ő róla ez az egyetlen máig fennmaradt mozgókép. Magyarországi pályafutását egy akkori újságíró, Gál Ernő pozitív jövőképpel nyugtázta:
Bizonyos, hogy Kertész Mihály az első lesz, kit a külföld felismer és kit a megnyíló sorompókon keresztül elvisz a hírnév, a dicsőség és a ragyogó, megérdemelt gazdagság felé.
A rendező katonaként megjárta az első világháborút is, amit követően először Bécsbe, aztán Berlinbe vándorolt, de Európa több pontján is dolgozott rendezőként, körülbelül 70 filmben. Az itt elkészített filmjeiben látható volt a klasszikus hollywoodi filmgyártás csírája, melynek híre ment az óceán túloldalára is. 1926-ban a Warner Bros. megkeresésére az Egyesült Államokba költözött, ahol új fejezet kezdődött karrierjében. Ekkor vette fel a Michael Curtiz nevet — a vezetéknevéből keresztelte el magát a Schwartz Bernátként született Tony Curtis, tisztelegve a rendező előtt.
Michael Curtizt filmes kollégái magyaros vérmérsékletéről, vasmarkú szigoráról és végtelen profizmusáról ismerték, akivel még a nyelvi gátak ellenére is hatékonyan lehetett dolgozni. Különös karakter lehetett, aki állítólag képes volt annyira belemerülni gondolataiba, hogy egyszer ötletelés közben még a saját kocsijából is kiesett, miközben vezetett.
Megannyi film mellett, mint a Mildred Pierce és a Robin Hood kalandjai, a legsikeresebb máig időtálló alkotása a Casablanca, Humphrey Bogart és Ingrid Bergman főszereplésével. A film pont a legjobbkor érkezett, hiszen a második világháború közhangulatában jól azonosulhatónak bizonyult egy igazán kedves romantikus szállal. A film három Oscar-díjat is bezsebelt, legjobb film, legjobb forgatókönyv és legjobb rendezés kategóriákban.
Michael Curtiz 1962-ben, 75 éves korában halt meg Los Angelesben. Emlékét a filmes örökségén kívül a Hollywoodi Hírességek Sétányán egy csillag őrzi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.