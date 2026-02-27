Kőkemény Pokémon-kvíz: csak a valódi mesterek tudják hibátlanul kitölteni – Neked menni fog?

Február 27-én ünnepli a Pokémonok kalandos világa 30. évfordulóját. A játékok, animék és kártyák több generáció gyerekkorát színesítették, és még ma is töretlen rajongótábornak örvendenek. Emlékszel még a fiatal mesterek kalandjaira? Tedd próbára tudásodat a Pokémon-kvízzel!

Pokémon-kvíz: emlékszel még a világhírű anime részleteire?

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Tadzsiri Szatosi ma 30 éve hívta életre a pokémonok világát egy videójáték formájában.

A híres anime sorozat a videojátékok világát adaptálta.

A Pokémon mára globális jelenséggé vált, milliós rajongótáborral.

A Pokémon-kvíz kérdéseivel ellenőrizheted tudásodat.

Nagy Pokémon-kvíz: mennyire emlékszel a történetre?

A Pokémon nem csupán egy mese vagy játék. Egy komplex kulturális jelenség, amely az egész világot meghódította. Tadzsiri Szatosi 1996-ban alkotta meg a franchise-t, eredetileg egy videójáték formájában. A koncepciót a fiatalok rovargyűjtési szenvedélye inspirálta: a játékosok célja a Pokémonok összegyűjtése és kiképzése volt, hogy a legerősebb Pokémon-mesterré válhassanak.

A Pokémon név az angol pocket monsters ‘zsebszörnyek’ kifejezésből ered (japán kiejtéssel: Poketto Monszutá).

A franchise gyorsan átlépte a videójátékok kereteit: animék, mozifilmek, mangák, gyűjthető kártyák, matricák sora született. 2006-ban a Pokémon hivatalosan is 10 éves lett; ekkorra világszerte több mint 155 millió példányban kelt el a játék, bizonyítva ezzel, hogy a kis labdába gyűjthető lényecskék univerzuma nem csak a gyerekeké. A Pokémonok mára globális jelenséggé váltak, és a popkultúra ikonjaivá emelkedtek.

A közkedvelt Pokémon-sorozat

A játék inspirálta anime 1997-ben indult hódító útjára. A történetben egy fiatal fiú kalandjait követhetjük végig, amint kiváló Pokémon-mester válik belőle. Utazásai során a különböző Pokémonokon kívül barátokra és riválisokra is talál.

Most kiderül, mi mindenre emlékszel a világhírű animéből

A Pokémon immár három évtizede inspirál és szórakoztat milliókat. Az évforduló apropóján készült Pokémon-kvízünkkel nemcsak egy kis nosztalgiázásra hívunk; a kvízkérdések segítségével azt is tesztelheted, mennyire jó a memóriád!