Kőkemény Pokémon-kvíz: csak a valódi mesterek tudják hibátlanul kitölteni – Neked menni fog?

Február 27-én ünnepli a Pokémonok kalandos világa 30. évfordulóját. A játékok, animék és kártyák több generáció gyerekkorát színesítették, és még ma is töretlen rajongótábornak örvendenek. Emlékszel még a fiatal mesterek kalandjaira? Tedd próbára tudásodat a Pokémon-kvízzel!
A Pokémon nem csupán egy mese vagy játék. Egy komplex kulturális jelenség, amely az egész világot meghódította. Tadzsiri Szatosi 1996-ban alkotta meg a franchise-t, eredetileg egy videójáték formájában. A koncepciót a fiatalok rovargyűjtési szenvedélye inspirálta: a játékosok célja a Pokémonok összegyűjtése és kiképzése volt, hogy a legerősebb Pokémon-mesterré válhassanak.
A Pokémon név az angol pocket monsters ‘zsebszörnyek’ kifejezésből ered (japán kiejtéssel: Poketto Monszutá).
A franchise gyorsan átlépte a videójátékok kereteit: animék, mozifilmek, mangák, gyűjthető kártyák, matricák sora született. 2006-ban a Pokémon hivatalosan is 10 éves lett; ekkorra világszerte több mint 155 millió példányban kelt el a játék, bizonyítva ezzel, hogy a kis labdába gyűjthető lényecskék univerzuma nem csak a gyerekeké. A Pokémonok mára globális jelenséggé váltak, és a popkultúra ikonjaivá emelkedtek.
A játék inspirálta anime 1997-ben indult hódító útjára. A történetben egy fiatal fiú kalandjait követhetjük végig, amint kiváló Pokémon-mester válik belőle. Utazásai során a különböző Pokémonokon kívül barátokra és riválisokra is talál.
A Pokémon immár három évtizede inspirál és szórakoztat milliókat. Az évforduló apropóján készült Pokémon-kvízünkkel nemcsak egy kis nosztalgiázásra hívunk; a kvízkérdések segítségével azt is tesztelheted, mennyire jó a memóriád!
Készen állsz? Szerezd meg mind!
Ismerd meg a Pokémonokat a következő videóra kattintva:
